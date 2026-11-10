Teherán odmietol zodpovednosť za kyberútoky na francúzske mrazničky, Brusel je pripravený na rýchlu a jednotnú odpoveď
Francúzsky minister zahraničia v pondelok vyhlásil, že za útokom na supermarkety v krajine stáli Revolučné gardy, a oznámil, že Paríž bude na úrovni EÚ presadzovať sankcie proti všetkým zodpovedným ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Francúzsky minister zahraničia v pondelok vyhlásil, že za útokom na supermarkety v krajine stáli Revolučné gardy, a oznámil, že Paríž bude na úrovni EÚ presadzovať sankcie proti všetkým zodpovedným osobám.
Európska únia (EÚ) je pripravená reagovať „rýchlo a jednotne“, oznámila v utorok Európska komisia (EK) v súvislosti s obvinením Paríža, že za minulomesačné kybernetické útoky na stovky francúzskych supermarketov nesú zodpovednosť iránske Revolučné gardy.
„Berieme na vedomie, že Francúzsko pripísalo tento útok Iránu. V závislosti od diskusií s členskými štátmi sme ako Európska únia pripravení prísť s rýchlou a jednotnou reakciou,“ povedal hovorca Komisie Anouar El Anouni.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok vyhlásil, že za útokom stáli Revolučné gardy, a oznámil, že Paríž bude na úrovni EÚ presadzovať sankcie proti všetkým zodpovedným osobám.
„Prijmeme všetky ďalšie potrebné a primerané opatrenia, aby sme na tento incident reagovali a odradili každého, kto by ho chcel zopakovať,“ zdôraznil minister.
Irán v utorok obvinenia odmietol ako nepodložené.
„Iránske ministerstvo zahraničných vecí kategoricky odmieta nepodložené a jednostranné obvinenia francúzskej vlády voči Iránu v súvislosti s údajnými kybernetickými aktivitami vo Francúzsku,“ uviedol iránsky rezort diplomacie s tým, že „dôrazne odsudzuje túto ošúchanú politiku vznášania obvinení voči Iránskej islamskej republike“.
Francúzske úrady tvrdia, že útoky z 11. a 12. októbra zasiahli približne 700 supermarketov. Hackeri podľa nich narušili fungovanie chladiacich zariadení, čo viedlo k znehodnoteniu veľkého množstva potravín. Podobné incidenty hlásili aj ďalšie európske krajiny.
Francúzska prokuratúra v tejto súvislosti začala vyšetrovanie voči členom kybernetickej jednotky Shahid Kaveh napojenej na Revolučné gardy.
Zdroj: SITA.sk - Teherán odmietol zodpovednosť za kyberútoky na francúzske mrazničky, Brusel je pripravený na rýchlu a jednotnú odpoveď © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) je pripravená reagovať „rýchlo a jednotne“, oznámila v utorok Európska komisia (EK) v súvislosti s obvinením Paríža, že za minulomesačné kybernetické útoky na stovky francúzskych supermarketov nesú zodpovednosť iránske Revolučné gardy.
„Berieme na vedomie, že Francúzsko pripísalo tento útok Iránu. V závislosti od diskusií s členskými štátmi sme ako Európska únia pripravení prísť s rýchlou a jednotnou reakciou,“ povedal hovorca Komisie Anouar El Anouni.
Paríž v tom má jasno
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok vyhlásil, že za útokom stáli Revolučné gardy, a oznámil, že Paríž bude na úrovni EÚ presadzovať sankcie proti všetkým zodpovedným osobám.
„Prijmeme všetky ďalšie potrebné a primerané opatrenia, aby sme na tento incident reagovali a odradili každého, kto by ho chcel zopakovať,“ zdôraznil minister.
Nepodložené očierňovanie
Irán v utorok obvinenia odmietol ako nepodložené.
„Iránske ministerstvo zahraničných vecí kategoricky odmieta nepodložené a jednostranné obvinenia francúzskej vlády voči Iránu v súvislosti s údajnými kybernetickými aktivitami vo Francúzsku,“ uviedol iránsky rezort diplomacie s tým, že „dôrazne odsudzuje túto ošúchanú politiku vznášania obvinení voči Iránskej islamskej republike“.
Francúzske úrady tvrdia, že útoky z 11. a 12. októbra zasiahli približne 700 supermarketov. Hackeri podľa nich narušili fungovanie chladiacich zariadení, čo viedlo k znehodnoteniu veľkého množstva potravín. Podobné incidenty hlásili aj ďalšie európske krajiny.
Francúzska prokuratúra v tejto súvislosti začala vyšetrovanie voči členom kybernetickej jednotky Shahid Kaveh napojenej na Revolučné gardy.
Zdroj: SITA.sk - Teherán odmietol zodpovednosť za kyberútoky na francúzske mrazničky, Brusel je pripravený na rýchlu a jednotnú odpoveď © SITA Všetky práva vyhradené.
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