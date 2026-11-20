Ozbrojený konflikt medzi Pekingom a Taiwanom by mohol prerásť do globálnej krízy, varuje český odborník na Čínu
Vojenská konfrontácia v Taiwanskom prielive by podľa sinológa Marina Hálu mohla narušiť svetový obchod, dodávateľské reťazce a vyvolať rozsiahlu hospodársku krízu ďaleko za hranicami Ázie. Taiwan ...
20.11.2026 (SITA.sk) - Vojenská konfrontácia v Taiwanskom prielive by podľa sinológa Marina Hálu mohla narušiť svetový obchod, dodávateľské reťazce a vyvolať rozsiahlu hospodársku krízu ďaleko za hranicami Ázie.
Taiwan zostáva najväčším bezpečnostným rizikom vo vzťahoch medzi Čínou a Západom a prípadný konflikt by mohol spôsobiť globálnu hospodársku aj bezpečnostnú krízu. V podcaste Okno do sveta na to upozornil český sinológ a odborník na Čínu Martin Hála.
Podľa neho napätie v regióne v posledných rokoch rastie. Čína zvyšuje vojenskú aktivitu v okolí Taiwanu a čoraz častejšie demonštruje schopnosť ostrov izolovať. Hála zdôraznil, že nejde iba o otázku územia, ale aj o strategický a ekonomický záujem Pekingu.
Taiwan je kľúčovým svetovým výrobcom najmodernejších polovodičov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj umelej inteligencie a pokročilých technológií. „Taiwan je svetovou továrňou na najvyspelejšie čipy, ktoré poháňajú umelú inteligenciu,“ povedal expert.
Práve umelá inteligencia je oblasť, v ktorej Čína tvrdo súťaží so Spojenými štátmi o svetové prvenstvo, nehovoriac o význame AI pre vývoj pokročilých vojenských technológií.
Ostrov má podľa neho význam aj z vojenského hľadiska. Nachádza sa v centre takzvanej prvej ostrovnej línie, ktorá obmedzuje jednoduchý prístup Číny do Tichého oceánu. Ak by sa Pekingu podarilo Taiwan ovládnuť, výrazne by sa zmenila strategická situácia v celom ázijsko-tichomorskom regióne.
Hála zároveň upozornil, že otázka Taiwanu je úzko spätá s osobnými ambíciami čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Čínsky komunistický režim dlhodobo hovorí o „zjednotení“ s ostrovom a podľa sinológa sa tým samo dostalo pod tlak vlastnej rétoriky.
Prípadný konflikt by sa však podľa neho neobmedzil iba na Taiwan. Veľmi rýchlo by mohol vtiahnuť Spojené štáty, Japonsko a ďalších regionálnych aktérov. „Bol by to iný svet. Už dnes sa svet mení pred našimi očami, ale keby došlo k takejto udalosti, zmenil by sa ešte oveľa radikálnejšie,“ varoval Hála.
Podľa neho by vojenská konfrontácia v Taiwanskom prielive mohla narušiť svetový obchod, dodávateľské reťazce a vyvolať rozsiahlu hospodársku krízu ďaleko za hranicami Ázie.
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojený konflikt medzi Pekingom a Taiwanom by mohol prerásť do globálnej krízy, varuje český odborník na Čínu © SITA Všetky práva vyhradené.
Taiwan zostáva najväčším bezpečnostným rizikom vo vzťahoch medzi Čínou a Západom a prípadný konflikt by mohol spôsobiť globálnu hospodársku aj bezpečnostnú krízu. V podcaste Okno do sveta na to upozornil český sinológ a odborník na Čínu Martin Hála.
Podľa neho napätie v regióne v posledných rokoch rastie. Čína zvyšuje vojenskú aktivitu v okolí Taiwanu a čoraz častejšie demonštruje schopnosť ostrov izolovať. Hála zdôraznil, že nejde iba o otázku územia, ale aj o strategický a ekonomický záujem Pekingu.
Pokročilé technológie
Taiwan je kľúčovým svetovým výrobcom najmodernejších polovodičov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj umelej inteligencie a pokročilých technológií. „Taiwan je svetovou továrňou na najvyspelejšie čipy, ktoré poháňajú umelú inteligenciu,“ povedal expert.
Práve umelá inteligencia je oblasť, v ktorej Čína tvrdo súťaží so Spojenými štátmi o svetové prvenstvo, nehovoriac o význame AI pre vývoj pokročilých vojenských technológií.
Vojenské hľadisko
Ostrov má podľa neho význam aj z vojenského hľadiska. Nachádza sa v centre takzvanej prvej ostrovnej línie, ktorá obmedzuje jednoduchý prístup Číny do Tichého oceánu. Ak by sa Pekingu podarilo Taiwan ovládnuť, výrazne by sa zmenila strategická situácia v celom ázijsko-tichomorskom regióne.
Hála zároveň upozornil, že otázka Taiwanu je úzko spätá s osobnými ambíciami čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Čínsky komunistický režim dlhodobo hovorí o „zjednotení“ s ostrovom a podľa sinológa sa tým samo dostalo pod tlak vlastnej rétoriky.
Kríza globálnych rozmerov
Prípadný konflikt by sa však podľa neho neobmedzil iba na Taiwan. Veľmi rýchlo by mohol vtiahnuť Spojené štáty, Japonsko a ďalších regionálnych aktérov. „Bol by to iný svet. Už dnes sa svet mení pred našimi očami, ale keby došlo k takejto udalosti, zmenil by sa ešte oveľa radikálnejšie,“ varoval Hála.
Podľa neho by vojenská konfrontácia v Taiwanskom prielive mohla narušiť svetový obchod, dodávateľské reťazce a vyvolať rozsiahlu hospodársku krízu ďaleko za hranicami Ázie.
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojený konflikt medzi Pekingom a Taiwanom by mohol prerásť do globálnej krízy, varuje český odborník na Čínu © SITA Všetky práva vyhradené.
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