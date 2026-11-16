Portál ĽudiaĽuďom.sk zjednodušuje cestu k pomoci aj darovaniu
Za každou výzvou na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk je niečo, čo si zaslúži pozornosť a podporu. Môže to byť človek alebo rodina, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii, dobrý nápad, ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Za každou výzvou na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk je niečo, čo si zaslúži pozornosť a podporu.
Môže to byť človek alebo rodina, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii, dobrý nápad, ktorý čaká na realizáciu, alebo organizácia, ktorá potrebuje podporu pre svoju činnosť. Aby sa tieto príbehy a zámery jednoduchšie dostávali k ľuďom ochotným pomôcť, predstavil portál ĽudiaĽuďom.sk novú podobu svojej webovej stránky. Pri jej príprave vychádzal predovšetkým z potrieb tých, ktorí portál používajú – od žiadateľov o pomoc cez darcov až po overovateľov výziev. Jeho poslanie pritom zostáva rovnaké: spájať ľudí a premieňať ochotu pomáhať na konkrétne skutky.
ĽudiaĽuďom.sk už 15 rokov vytvára priestor pre tri skupiny žiadateľov o podporu: Ľudí v núdzi, Ľudí s nápadom a Organizácie. Každá z nich prichádza s iným príbehom a cieľom. Jednotlivci môžu prostredníctvom výziev požiadať o pomoc pre seba alebo svojich blízkych, ľudia s nápadom hľadajú podporu na uskutočnenie svojich iniciatív a organizácie získavajú priestor na financovanie svojich aktivít a projektov. Na druhej strane sú darcovia, ktorí si vyberajú, koho a akým spôsobom podporia, a overovatelia, ktorí pomáhajú zabezpečovať dôveryhodnosť zverejnených výziev.
"Pri príprave novej podoby portálu sme mali pred očami predovšetkým ľudí, ktorí ho používajú. Premýšľali sme nad tým, čo potrebuje človek, ktorý prvýkrát vytvára výzvu, ako môže darca rýchlejšie nájsť príbeh, ktorý chce podporiť, čo uľahčí prácu overovateľom a ako sprístupniť portál organizáciám aj ľuďom s dobrými nápadmi. Nechceli sme meniť iba to, ako portál vyzerá, ale predovšetkým zlepšiť to, ako sa používa. Veríme, že pomoc by mala byť čo najjednoduchšia pre každého, kto sa na nej chce podieľať," hovorí výkonná riaditeľka ĽudiaĽuďom.sk Ella Šingliarová.
Nová podoba portálu prináša prehľadnejšie usporiadanie obsahu, jednoduchšiu orientáciu a pohodlnejšie vyhľadávanie výziev. Darcovia sa môžu ľahšie zorientovať medzi jednotlivými príbehmi, projektmi a organizáciami, vyhľadávať podľa svojich záujmov a rýchlejšie nájsť konkrétny cieľ, ktorý chcú podporiť. Čitateľnejšie informácie im pomáhajú lepšie spoznať situáciu alebo zámer, za ktorým sa výzva skrýva, a rozhodnúť sa, komu venujú svoj dar.
Zjednodušenie sa týka aj ľudí a organizácií, ktoré o podporu žiadajú. Nové prostredie im uľahčuje vytváranie a správu výziev, predstavovanie vlastných príbehov a zámerov či dopĺňanie aktuálnych informácií. Dôležitou súčasťou je totiž aj možnosť priebežne informovať darcov o tom, ako sa situácia vyvíja, na čo sa podarilo získať prostriedky alebo ako sa darí napĺňať stanovený cieľ.
Na fungovaní portálu sa podieľajú aj overovatelia, ktorí potvrdzujú pravdivosť informácií a účel jednotlivých výziev. Ich práca je dôležitou súčasťou dôveryhodnosti celého systému. Aj preto sa pri príprave novej podoby myslelo na potreby všetkých, ktorí sa podieľajú na sprostredkovaní pomoci.
Portál je zároveň prispôsobený rôznym zariadeniam. Jeho funkcie môžu používatelia pohodlne využívať na počítači, tablete aj mobilnom telefóne. K výzvam a možnostiam podpory sa tak dostanú jednoducho aj vtedy, keď nemajú prístup k počítaču.
Redizajn nemení základné princípy, na ktorých ĽudiaĽuďom.sk funguje. Dôležitou súčasťou portálu zostáva adresnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť. Darcovia vedia, komu pomáhajú a na aký účel je ich príspevok určený. Informácie o prijatých daroch sú verejne dostupné priamo pri jednotlivých výzvach a príjemcovia dostávajú celú darovanú sumu.
Od svojho vzniku portál spojil viac ako 294-tisíc darcov, ktorí prostredníctvom 1 230 532 darov prispeli celkovou sumou 26 364 686 eur.
Nová podoba ĽudiaĽuďom.sk je ďalším krokom v rozvoji portálu, ktorého podstatou zostáva presvedčenie, že aj jeden dar, jedno zdieľanie alebo rozhodnutie podporiť dobrý nápad môžu priniesť konkrétnu zmenu. Portál chce aj naďalej vytvárať priestor pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc, pre nápady, ktoré stoja za realizáciu, a pre organizácie, ktorých práca má zmysel. Teraz s jednoduchšou cestou pre všetkých, ktorí sa rozhodnú byť jej súčasťou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Portál ĽudiaĽuďom.sk zjednodušuje cestu k pomoci aj darovaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Môže to byť človek alebo rodina, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii, dobrý nápad, ktorý čaká na realizáciu, alebo organizácia, ktorá potrebuje podporu pre svoju činnosť. Aby sa tieto príbehy a zámery jednoduchšie dostávali k ľuďom ochotným pomôcť, predstavil portál ĽudiaĽuďom.sk novú podobu svojej webovej stránky. Pri jej príprave vychádzal predovšetkým z potrieb tých, ktorí portál používajú – od žiadateľov o pomoc cez darcov až po overovateľov výziev. Jeho poslanie pritom zostáva rovnaké: spájať ľudí a premieňať ochotu pomáhať na konkrétne skutky.
ĽudiaĽuďom.sk už 15 rokov vytvára priestor pre tri skupiny žiadateľov o podporu: Ľudí v núdzi, Ľudí s nápadom a Organizácie. Každá z nich prichádza s iným príbehom a cieľom. Jednotlivci môžu prostredníctvom výziev požiadať o pomoc pre seba alebo svojich blízkych, ľudia s nápadom hľadajú podporu na uskutočnenie svojich iniciatív a organizácie získavajú priestor na financovanie svojich aktivít a projektov. Na druhej strane sú darcovia, ktorí si vyberajú, koho a akým spôsobom podporia, a overovatelia, ktorí pomáhajú zabezpečovať dôveryhodnosť zverejnených výziev.
"Pri príprave novej podoby portálu sme mali pred očami predovšetkým ľudí, ktorí ho používajú. Premýšľali sme nad tým, čo potrebuje človek, ktorý prvýkrát vytvára výzvu, ako môže darca rýchlejšie nájsť príbeh, ktorý chce podporiť, čo uľahčí prácu overovateľom a ako sprístupniť portál organizáciám aj ľuďom s dobrými nápadmi. Nechceli sme meniť iba to, ako portál vyzerá, ale predovšetkým zlepšiť to, ako sa používa. Veríme, že pomoc by mala byť čo najjednoduchšia pre každého, kto sa na nej chce podieľať," hovorí výkonná riaditeľka ĽudiaĽuďom.sk Ella Šingliarová.
Viac priestoru pre príbehy, jednoduchšia cesta k darovaniu
Nová podoba portálu prináša prehľadnejšie usporiadanie obsahu, jednoduchšiu orientáciu a pohodlnejšie vyhľadávanie výziev. Darcovia sa môžu ľahšie zorientovať medzi jednotlivými príbehmi, projektmi a organizáciami, vyhľadávať podľa svojich záujmov a rýchlejšie nájsť konkrétny cieľ, ktorý chcú podporiť. Čitateľnejšie informácie im pomáhajú lepšie spoznať situáciu alebo zámer, za ktorým sa výzva skrýva, a rozhodnúť sa, komu venujú svoj dar.
Zjednodušenie sa týka aj ľudí a organizácií, ktoré o podporu žiadajú. Nové prostredie im uľahčuje vytváranie a správu výziev, predstavovanie vlastných príbehov a zámerov či dopĺňanie aktuálnych informácií. Dôležitou súčasťou je totiž aj možnosť priebežne informovať darcov o tom, ako sa situácia vyvíja, na čo sa podarilo získať prostriedky alebo ako sa darí napĺňať stanovený cieľ.
Na fungovaní portálu sa podieľajú aj overovatelia, ktorí potvrdzujú pravdivosť informácií a účel jednotlivých výziev. Ich práca je dôležitou súčasťou dôveryhodnosti celého systému. Aj preto sa pri príprave novej podoby myslelo na potreby všetkých, ktorí sa podieľajú na sprostredkovaní pomoci.
Portál je zároveň prispôsobený rôznym zariadeniam. Jeho funkcie môžu používatelia pohodlne využívať na počítači, tablete aj mobilnom telefóne. K výzvam a možnostiam podpory sa tak dostanú jednoducho aj vtedy, keď nemajú prístup k počítaču.
Nová podoba, rovnaké princípy pomoci
Redizajn nemení základné princípy, na ktorých ĽudiaĽuďom.sk funguje. Dôležitou súčasťou portálu zostáva adresnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť. Darcovia vedia, komu pomáhajú a na aký účel je ich príspevok určený. Informácie o prijatých daroch sú verejne dostupné priamo pri jednotlivých výzvach a príjemcovia dostávajú celú darovanú sumu.
Od svojho vzniku portál spojil viac ako 294-tisíc darcov, ktorí prostredníctvom 1 230 532 darov prispeli celkovou sumou 26 364 686 eur.
Nová podoba ĽudiaĽuďom.sk je ďalším krokom v rozvoji portálu, ktorého podstatou zostáva presvedčenie, že aj jeden dar, jedno zdieľanie alebo rozhodnutie podporiť dobrý nápad môžu priniesť konkrétnu zmenu. Portál chce aj naďalej vytvárať priestor pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc, pre nápady, ktoré stoja za realizáciu, a pre organizácie, ktorých práca má zmysel. Teraz s jednoduchšou cestou pre všetkých, ktorí sa rozhodnú byť jej súčasťou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Portál ĽudiaĽuďom.sk zjednodušuje cestu k pomoci aj darovaniu © SITA Všetky práva vyhradené.
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