Fico podľa liberálov zneužíva vládny špeciál na súkromné účely, podávajú podnet na Najvyšší kontrolný úrad
Martina Bajo Holečková vyzvala premiéra, aby tieto lety zaplatil z vlastných peňazí. Liberáli upozorňujú, že premiér Robert Fico (
16.11.2026 (SITA.sk) - Martina Bajo Holečková vyzvala premiéra, aby tieto lety zaplatil z vlastných peňazí.
Liberáli upozorňujú, že premiér Robert Fico (Smer-SD) zneužíva vládny špeciál na svoje súkromné účely. Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková pripomenula premiérov let vládnym špeciálom z Bratislavy do Košíc na míting strany Smer-SD pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Teraz kritizuje, že v októbri letel predseda vlády špeciálom do Srbska na míting jeho priateľa - bývalého prezidenta Aleksandara Vučića, odkiaľ pokračoval do Košíc, kde mala kampaň strana Smer.
„V piatok 16. októbra mal Fico hájiť záujmy Slovenska v Bruseli na samite o migrácii. Tento náš najväčší bojovník proti migrácii však zo samitu predčasne odišiel a radšej odletel do Srbska podporiť svojho priateľa, exprezidenta Vučića, na predvolebnom mítingu. Na túto cestu sme sa však Ficovi poskladali všetci. Do Srbska totiž letel vládnym špeciálom, hoci na Vučićovom mítingu nevystupoval ako premiér Slovenska, ale ako jeho osobný priateľ, čo viackrát zdôraznil,“ upozornila Bajo Holečková a dodala, že vládny špeciál zo Srbska neletel do Bratislavy, ale najskôr do Košíc, kde premiéra vysadil.
Následne pokračoval aj s posádkou do Bratislavy. Poslankyňa podotkla, že to bolo týždeň pred komunálnymi voľbami a strana Smer-SD mala na východe Slovenska viacero mítingov.
„Fico ako ukážkový papaláš predsa nebude cestovať z Bratislavy na východ autom, a preto sa nechal vysadiť v Košiciach,“ vyhlásila Bajo Holečková. Poslankyňa vyzvala premiéra, aby tieto lety zaplatil z vlastných peňazí. SaS zároveň podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril zneužívanie vládneho špeciálu na súkromné účely Roberta Fica.
Zdroj: SITA.sk - Fico podľa liberálov zneužíva vládny špeciál na súkromné účely, podávajú podnet na Najvyšší kontrolný úrad © SITA Všetky práva vyhradené.
Liberáli upozorňujú, že premiér Robert Fico (Smer-SD) zneužíva vládny špeciál na svoje súkromné účely. Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková pripomenula premiérov let vládnym špeciálom z Bratislavy do Košíc na míting strany Smer-SD pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Teraz kritizuje, že v októbri letel predseda vlády špeciálom do Srbska na míting jeho priateľa - bývalého prezidenta Aleksandara Vučića, odkiaľ pokračoval do Košíc, kde mala kampaň strana Smer.
„V piatok 16. októbra mal Fico hájiť záujmy Slovenska v Bruseli na samite o migrácii. Tento náš najväčší bojovník proti migrácii však zo samitu predčasne odišiel a radšej odletel do Srbska podporiť svojho priateľa, exprezidenta Vučića, na predvolebnom mítingu. Na túto cestu sme sa však Ficovi poskladali všetci. Do Srbska totiž letel vládnym špeciálom, hoci na Vučićovom mítingu nevystupoval ako premiér Slovenska, ale ako jeho osobný priateľ, čo viackrát zdôraznil,“ upozornila Bajo Holečková a dodala, že vládny špeciál zo Srbska neletel do Bratislavy, ale najskôr do Košíc, kde premiéra vysadil.
Následne pokračoval aj s posádkou do Bratislavy. Poslankyňa podotkla, že to bolo týždeň pred komunálnymi voľbami a strana Smer-SD mala na východe Slovenska viacero mítingov.
„Fico ako ukážkový papaláš predsa nebude cestovať z Bratislavy na východ autom, a preto sa nechal vysadiť v Košiciach,“ vyhlásila Bajo Holečková. Poslankyňa vyzvala premiéra, aby tieto lety zaplatil z vlastných peňazí. SaS zároveň podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril zneužívanie vládneho špeciálu na súkromné účely Roberta Fica.
Zdroj: SITA.sk - Fico podľa liberálov zneužíva vládny špeciál na súkromné účely, podávajú podnet na Najvyšší kontrolný úrad © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ronaldinho sa vrátil na profiscénu, Ravenne pomohol k triumfu nad rivalom
- Moskva odmieta obvinenia zo sabotáže, Estónsku hrozí následkami uzavretia hraníc
- Pokladničný blok z Kauflandu neukáže, ako nákupy zákazníkov menia regióny
- Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili ďalšie protiruské sankcie
- Galéria SPP predstaví výstavu Kristíny Mésároš. Horizont udalostí odhaľuje skryté svety a príbehy