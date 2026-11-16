Mal len 18 rokov a celú kariéru pred sebou. Mladík zomrel po tom, čo ho do hlavy zasiahla lopta
Tínedžer skolaboval na palubovke a zostal bezvládne ležať, na čo bol duel prerušený. Argentínsky futbalista Abel Núñez zomrel po poranení hlavy, ktoré utrpel počas futsalového ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Tínedžer skolaboval na palubovke a zostal bezvládne ležať, na čo bol duel prerušený.
Argentínsky futbalista Abel Núñez zomrel po poranení hlavy, ktoré utrpel počas futsalového zápasu v hale. Mladík mal len 18 rokov. Informoval o tom jeho klub FC Ezeiza.
Tím, ktorý pôsobí v provincii Buenos Aires, v nedeľu (15.11.) neskoro večer uviedol, že sa dozvedel "tú najhoršiu možnú správu".
"S hlbokou bolesťou a nesmiernym zármutkom sa lúčime s mladým mužom, ktorý mal celý život ešte len pred sebou a po ktorom zostalo prázdno, aké sa nedá vyjadriť slovami," dodal klub.
Núñez, hráč z mládežníckych radov celku, bol koncom minulého týždňa hospitalizovaný. Podľa medializovaných správ ho počas zápasu vo futsale zasiahla do hlavy lopta.
Tínedžer skolaboval na palubovke a zostal bezvládne ležať, na čo bol duel prerušený. Poskytli mu prvú pomoc priamo na mieste a previezli ho do nemocnice, kde musel podstúpiť operáciu. Jeho život sa však nepodarilo zachrániť. Začiatkom novembra zomrel hráč klubu CD Tenerife Jesús de Miguel po tom, čo po zrážke s brankárom súpera utrpel zástavu srdca.
Zdroj: SITA.sk - Mal len 18 rokov a celú kariéru pred sebou. Mladík zomrel po tom, čo ho do hlavy zasiahla lopta © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentínsky futbalista Abel Núñez zomrel po poranení hlavy, ktoré utrpel počas futsalového zápasu v hale. Mladík mal len 18 rokov. Informoval o tom jeho klub FC Ezeiza.
Tím, ktorý pôsobí v provincii Buenos Aires, v nedeľu (15.11.) neskoro večer uviedol, že sa dozvedel "tú najhoršiu možnú správu".
"S hlbokou bolesťou a nesmiernym zármutkom sa lúčime s mladým mužom, ktorý mal celý život ešte len pred sebou a po ktorom zostalo prázdno, aké sa nedá vyjadriť slovami," dodal klub.
Núñez, hráč z mládežníckych radov celku, bol koncom minulého týždňa hospitalizovaný. Podľa medializovaných správ ho počas zápasu vo futsale zasiahla do hlavy lopta.
Tínedžer skolaboval na palubovke a zostal bezvládne ležať, na čo bol duel prerušený. Poskytli mu prvú pomoc priamo na mieste a previezli ho do nemocnice, kde musel podstúpiť operáciu. Jeho život sa však nepodarilo zachrániť. Začiatkom novembra zomrel hráč klubu CD Tenerife Jesús de Miguel po tom, čo po zrážke s brankárom súpera utrpel zástavu srdca.
Zdroj: SITA.sk - Mal len 18 rokov a celú kariéru pred sebou. Mladík zomrel po tom, čo ho do hlavy zasiahla lopta © SITA Všetky práva vyhradené.
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