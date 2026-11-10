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Pellegriniho po stretnutí s Macronom čaká aj rokovanie s Nawrockým, budú hovoriť o energetickej bezpečnosti aj pomoci Ukrajine

Pellegrini plánuje pracovnú cestu aj do Poľska. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v stredu na pracovnú návštevu Francúzskej republiky, počas ktorej absolvuje ...

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10.11.2026 (SITA.sk) - Pellegrini plánuje pracovnú cestu aj do Poľska.

Prezident Peter Pellegrini odcestuje v stredu na pracovnú návštevu Francúzskej republiky, počas ktorej absolvuje bilaterálne rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Ich diskusia sa preto zameria na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie EÚ, Ukrajinu, európsku energetickú bezpečnosť a regionálnu spoluprácu v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej štvorky (V4).

Vo štvrtok Pellegrini plánuje cestu do Poľska, kde sa spolu s podnikateľskou delegáciou zúčastní na Poznanskom hospodárskom kongrese ako čestný hosť a vystúpi na digitálnom fóre Iniciatívy Trojmoria.

Na zámku Rogalin sa prezident Pellegrini stretne s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Rokovať majú o rozvoji slovensko-poľských vzťahov, spoločných projektoch, rozširovaní Európskej únie a energetickej bezpečnosti. Venovať sa majú aj pomoci Ukrajine počas nadchádzajúcej zimy a jej povojnovej obnove.


Zdroj: SITA.sk - Pellegriniho po stretnutí s Macronom čaká aj rokovanie s Nawrockým, budú hovoriť o energetickej bezpečnosti aj pomoci Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

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