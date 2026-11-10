Pellegriniho po stretnutí s Macronom čaká aj rokovanie s Nawrockým, budú hovoriť o energetickej bezpečnosti aj pomoci Ukrajine
Pellegrini plánuje pracovnú cestu aj do Poľska. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v stredu na pracovnú návštevu Francúzskej republiky, počas ktorej absolvuje ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Pellegrini plánuje pracovnú cestu aj do Poľska.
Prezident Peter Pellegrini odcestuje v stredu na pracovnú návštevu Francúzskej republiky, počas ktorej absolvuje bilaterálne rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Ich diskusia sa preto zameria na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie EÚ, Ukrajinu, európsku energetickú bezpečnosť a regionálnu spoluprácu v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej štvorky (V4).
Vo štvrtok Pellegrini plánuje cestu do Poľska, kde sa spolu s podnikateľskou delegáciou zúčastní na Poznanskom hospodárskom kongrese ako čestný hosť a vystúpi na digitálnom fóre Iniciatívy Trojmoria.
Na zámku Rogalin sa prezident Pellegrini stretne s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Rokovať majú o rozvoji slovensko-poľských vzťahov, spoločných projektoch, rozširovaní Európskej únie a energetickej bezpečnosti. Venovať sa majú aj pomoci Ukrajine počas nadchádzajúcej zimy a jej povojnovej obnove.
Zdroj: SITA.sk - Pellegriniho po stretnutí s Macronom čaká aj rokovanie s Nawrockým, budú hovoriť o energetickej bezpečnosti aj pomoci Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini odcestuje v stredu na pracovnú návštevu Francúzskej republiky, počas ktorej absolvuje bilaterálne rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Ich diskusia sa preto zameria na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie EÚ, Ukrajinu, európsku energetickú bezpečnosť a regionálnu spoluprácu v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej štvorky (V4).
Vo štvrtok Pellegrini plánuje cestu do Poľska, kde sa spolu s podnikateľskou delegáciou zúčastní na Poznanskom hospodárskom kongrese ako čestný hosť a vystúpi na digitálnom fóre Iniciatívy Trojmoria.
Na zámku Rogalin sa prezident Pellegrini stretne s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Rokovať majú o rozvoji slovensko-poľských vzťahov, spoločných projektoch, rozširovaní Európskej únie a energetickej bezpečnosti. Venovať sa majú aj pomoci Ukrajine počas nadchádzajúcej zimy a jej povojnovej obnove.
Zdroj: SITA.sk - Pellegriniho po stretnutí s Macronom čaká aj rokovanie s Nawrockým, budú hovoriť o energetickej bezpečnosti aj pomoci Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- ZMOS: Porušenie dlhovej brzdy samo osebe nie je trestným činom, starostovia sa nemusia obávať stíhania
- Cholera si podľa WHO vyžiadala tento rok vyše tritisíc životov, najviac obetí je v Afrike
- Brusel vyčlení 50 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti v Čiernom mori
- Skúšali, až sa stali majstrami sveta. Toto je dôvod preš vyskúšať aj slovenského operátora
- Fico rokoval s Babišom o mnohých témach, venovali sa aj postaveniu EÚ pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine – VIDEO, FOTO