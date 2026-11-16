Pikantné rusko-ukrajinské finále malo jasnú víťazku. Andrejevová nestratila ako debutantka ani set – VIDEO
Mirra Andrejevová ovládla majstrovský turnaj WTA Finals suverénnym spôsobom. Nemá ešte 20 rokov, ale vo vitríne úspechov sa u nej od nedele skvie víťazná trofej z majstrovstiev sveta
16.11.2026 (SITA.sk) - Mirra Andrejevová ovládla majstrovský turnaj WTA Finals suverénnym spôsobom.
Nemá ešte 20 rokov, ale vo vitríne úspechov sa u nej od nedele skvie víťazná trofej z majstrovstiev sveta WTA Finals. Tenisoví experti žasnú nad tým, kto a akým spôsobom sa stal víťazkou koncoročného výberového šampionátu osmičky najlepších svetových hráčok.
Ruska Mirra Andrejevová prišla do Indian Wells ako nováčik, ale ani raz nemusela hrať tretí set. Vyhrala všetkých päť zápasov, ovládla všetkých 10 setov a týždeň zakončila so skvostnou bilanciou 61:26 na gemy. Odmenou je pre ňu posun na post svetovej dvojky.
V nedeľu navyše zdolala tú istú hráčku, proti ktorej nastúpila už v úvodnom zápase - tentoraz však na ňu na konci čakala trofej. V pikantnom rusko-ukrajinsko finále 19-ročná Andrejevová zvíťazila nad o 13 rokov Elinou Svitolinovou za 108 minút 7:5, 6:3. Stala sa najmladšou šampiónkou WTA Finals od roku 2004, keď titul získala Maria Šarapovová.
"To, že Andrejevová pri svojom debute vyhrala všetky zápasy bez straty setu, ju radí do ešte exkluzívnejšej spoločnosti. Podobný kúsok sa podaril Američanke Chris Evertovej na vôbec prvom ročníku turnaja v roku 1972. Jej krajanka Serena Williamsová v roku 2001 vyhrala tri zápasy vo dvoch setoch, no k titulu sa napokon dostala bez boja (vďaka skreču súperky," načrel do minulosti oficiálny web WTA Tour.
Svitolinová prinútila Andrejevovú v záverečných dvoch setoch na turnaji zabojovať. Keď v prvom sete získala späť stratené podanie a vyrovnala na 5:5, dostala sa v rámci jedného setu ďalej než ktokoľvek iný proti Andrejevovej počas celého týždňa.
Dynamická Ruska však okamžite odpovedala ďalším brejkom a následne zápas pri vlastnom podaní dopodávala. V druhom sete Svitolinová odvrátila štyri brejkbaly v hre, ktorá priniesla šesť zhôd a trvala viac ako 10 minút. Vďaka tomuto úsiliu znížila stav na 3:4. Andrejevová si však udržala servis a následne – už po šiestykrát v zápase – súperke vzala podanie, čím spečatila svoje víťazstvo.
"Nepochybovala som o svojej forme, len som si chcela zachovať nastavenie mysle z tréningu aj počas zápasu. Mala som pocit, že je potom jednoduchšie zvládnuť nervozitu z veľkého finále,“ povedala Andrejevová.
Mladučká Ruska vyzdvihla svoj tím, ktorý jej pomohol sústrediť sa na prítomný okamih. "Je to úžasný pocit byť súčasťou tejto skupiny ľudí [ktorí tu zvíťazili. Som nesmierne vďačná svojmu tímu za to, že ma dokáže vyburcovať na maximum, aj keď sa mi vôbec nič nechce. Ďakujem, že za mňa bojujete a nútite ma robiť všetko, čo je potrebné. Zvíťazili ste všetci, nielen ja," uviedla.
Následne sa Andrejevová obrátila na Svitolinovú, ktorá ju v priebehu celého týždňa preverila najviac zo všetkých súperiek. "Gratulujem, Elina, k úžasnému týždňu. Máš za sebou skvelú sezónu a viem, že prehrať vo finále je ťažké. Máš malú dcérku – si úžasná mama, že si sa dokázala vrátiť a dosiahnuť takýto úspech. Prajem ti veľa šťastia v ďalšej sezóne," dodala Andrejevová.
Zdroj: SITA.sk - Pikantné rusko-ukrajinské finále malo jasnú víťazku. Andrejevová nestratila ako debutantka ani set – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemá ešte 20 rokov, ale vo vitríne úspechov sa u nej od nedele skvie víťazná trofej z majstrovstiev sveta WTA Finals. Tenisoví experti žasnú nad tým, kto a akým spôsobom sa stal víťazkou koncoročného výberového šampionátu osmičky najlepších svetových hráčok.
Suverénne výkony
Ruska Mirra Andrejevová prišla do Indian Wells ako nováčik, ale ani raz nemusela hrať tretí set. Vyhrala všetkých päť zápasov, ovládla všetkých 10 setov a týždeň zakončila so skvostnou bilanciou 61:26 na gemy. Odmenou je pre ňu posun na post svetovej dvojky.
V nedeľu navyše zdolala tú istú hráčku, proti ktorej nastúpila už v úvodnom zápase - tentoraz však na ňu na konci čakala trofej. V pikantnom rusko-ukrajinsko finále 19-ročná Andrejevová zvíťazila nad o 13 rokov Elinou Svitolinovou za 108 minút 7:5, 6:3. Stala sa najmladšou šampiónkou WTA Finals od roku 2004, keď titul získala Maria Šarapovová.
Predtým Evertová a Serena
"To, že Andrejevová pri svojom debute vyhrala všetky zápasy bez straty setu, ju radí do ešte exkluzívnejšej spoločnosti. Podobný kúsok sa podaril Američanke Chris Evertovej na vôbec prvom ročníku turnaja v roku 1972. Jej krajanka Serena Williamsová v roku 2001 vyhrala tri zápasy vo dvoch setoch, no k titulu sa napokon dostala bez boja (vďaka skreču súperky," načrel do minulosti oficiálny web WTA Tour.
Ani vo finále
Svitolinová prinútila Andrejevovú v záverečných dvoch setoch na turnaji zabojovať. Keď v prvom sete získala späť stratené podanie a vyrovnala na 5:5, dostala sa v rámci jedného setu ďalej než ktokoľvek iný proti Andrejevovej počas celého týždňa.
Dynamická Ruska však okamžite odpovedala ďalším brejkom a následne zápas pri vlastnom podaní dopodávala. V druhom sete Svitolinová odvrátila štyri brejkbaly v hre, ktorá priniesla šesť zhôd a trvala viac ako 10 minút. Vďaka tomuto úsiliu znížila stav na 3:4. Andrejevová si však udržala servis a následne – už po šiestykrát v zápase – súperke vzala podanie, čím spečatila svoje víťazstvo.
Nervozitu zvládla
"Nepochybovala som o svojej forme, len som si chcela zachovať nastavenie mysle z tréningu aj počas zápasu. Mala som pocit, že je potom jednoduchšie zvládnuť nervozitu z veľkého finále,“ povedala Andrejevová.
Mladučká Ruska vyzdvihla svoj tím, ktorý jej pomohol sústrediť sa na prítomný okamih. "Je to úžasný pocit byť súčasťou tejto skupiny ľudí [ktorí tu zvíťazili. Som nesmierne vďačná svojmu tímu za to, že ma dokáže vyburcovať na maximum, aj keď sa mi vôbec nič nechce. Ďakujem, že za mňa bojujete a nútite ma robiť všetko, čo je potrebné. Zvíťazili ste všetci, nielen ja," uviedla.
Gratulovala aj súperke
Následne sa Andrejevová obrátila na Svitolinovú, ktorá ju v priebehu celého týždňa preverila najviac zo všetkých súperiek. "Gratulujem, Elina, k úžasnému týždňu. Máš za sebou skvelú sezónu a viem, že prehrať vo finále je ťažké. Máš malú dcérku – si úžasná mama, že si sa dokázala vrátiť a dosiahnuť takýto úspech. Prajem ti veľa šťastia v ďalšej sezóne," dodala Andrejevová.
Zdroj: SITA.sk - Pikantné rusko-ukrajinské finále malo jasnú víťazku. Andrejevová nestratila ako debutantka ani set – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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