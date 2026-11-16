Zhromaždenia k výročiu 17. novembra sa uskutočnia aj v Košiciach, jedno organizuje aj Matovičovo hnutie Slovensko – VIDEO
Vyzývajú na stretnutie a spoločnú oslavu slobody, ktorú priniesla Nežná revolúcia, ale aj pripomienku, že demokracia nie je samozrejmosť. V metropole východu sa uskutočnia dve zhromaždenia k ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Vyzývajú na stretnutie a spoločnú oslavu slobody, ktorú priniesla Nežná revolúcia, ale aj pripomienku, že demokracia nie je samozrejmosť.
V metropole východu sa uskutočnia dve zhromaždenia k výročiu 17. novembra, jedno občianske a jedno politické. Ako vyplýva z údajov zverejnených na sociálnej sieti, iniciatívy Košice Spoločne, Mestá za demokraciu a Chcem tu zostať usporadúvajú podujatie o 18:00 pri Immaculate na košickej Hlavnej ulici.
„17. november je pripomienkou jedného z najdôležitejších momentov našej modernej histórie. V roku 1989 sa ľudia odvážne postavili za slobodu, demokraciu a dôstojnosť. Za hodnoty, ktoré dnes opäť potrebujú našu pozornosť a ochranu,” uvádzajú, vyzývajúc na stretnutie a spoločnú oslavu slobody, ktorú priniesla Nežná revolúcia, ale aj pripomienku, že demokracia nie je samozrejmosť.
„Že ju musíme chrániť pred zneužívaním moci, rozdeľovaním spoločnosti a oslabovaním právneho štátu. Odkaz Novembra '89 je živý aj dnes. A je na nás, aby sme ho nenechali vyhasnúť,” uzavreli. Zhromaždenie v Košiciach usporadúva aj opozičné Hnutie Slovensko, a to o 17:00 pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici.
„17. november patrí ľuďom! Na námestia pozývame obete, študentov a tých, ktorí nie sú ochotní vládnuť s Ficom Sloboda, pravda a demokracia. To sú hodnoty, ktoré nám pripomína 17. november. A práve tieto hodnoty Ficova vláda systematicky pošliapava nechutným ohýbaním demokracie a právneho štátu,” uvádza hnutie na sociálnej sieti.
Pozýva na uctenie si pamiatky 17. novembra, apelujú na to, aby prišli jasne ukázať, že „táto krajina patrí ľuďom a nie Ficovi a spol.” a účasťou ukázať aj to, že demokraciu si ubránime. Matovičovci pripomenuli, že k 17. novembru patria aj transparenty, účastníkom, ktorí na protest prídu so svojím vlastným, sľubujú tričko s nápisom Dosť bolo Fica.
Pozývajú tiež študentstvo a celé maturitné triedy, pričom na každom zo siedmich námestí, kde zhromaždenia usporadúvajú, umožnia vystúpenie trom triedam s odkazom pre svoje mesto alebo celé Slovensko. Záujemcovia sa ale musia prihlásiť prostredníctvom e-mailu.
Zdroj: SITA.sk - Zhromaždenia k výročiu 17. novembra sa uskutočnia aj v Košiciach, jedno organizuje aj Matovičovo hnutie Slovensko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V metropole východu sa uskutočnia dve zhromaždenia k výročiu 17. novembra, jedno občianske a jedno politické. Ako vyplýva z údajov zverejnených na sociálnej sieti, iniciatívy Košice Spoločne, Mestá za demokraciu a Chcem tu zostať usporadúvajú podujatie o 18:00 pri Immaculate na košickej Hlavnej ulici.
Oslava slobody a demokracie
„17. november je pripomienkou jedného z najdôležitejších momentov našej modernej histórie. V roku 1989 sa ľudia odvážne postavili za slobodu, demokraciu a dôstojnosť. Za hodnoty, ktoré dnes opäť potrebujú našu pozornosť a ochranu,” uvádzajú, vyzývajúc na stretnutie a spoločnú oslavu slobody, ktorú priniesla Nežná revolúcia, ale aj pripomienku, že demokracia nie je samozrejmosť.
„Že ju musíme chrániť pred zneužívaním moci, rozdeľovaním spoločnosti a oslabovaním právneho štátu. Odkaz Novembra '89 je živý aj dnes. A je na nás, aby sme ho nenechali vyhasnúť,” uzavreli. Zhromaždenie v Košiciach usporadúva aj opozičné Hnutie Slovensko, a to o 17:00 pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici.
Pozvánka pre študentov a maturantov
„17. november patrí ľuďom! Na námestia pozývame obete, študentov a tých, ktorí nie sú ochotní vládnuť s Ficom Sloboda, pravda a demokracia. To sú hodnoty, ktoré nám pripomína 17. november. A práve tieto hodnoty Ficova vláda systematicky pošliapava nechutným ohýbaním demokracie a právneho štátu,” uvádza hnutie na sociálnej sieti.
Pozýva na uctenie si pamiatky 17. novembra, apelujú na to, aby prišli jasne ukázať, že „táto krajina patrí ľuďom a nie Ficovi a spol.” a účasťou ukázať aj to, že demokraciu si ubránime. Matovičovci pripomenuli, že k 17. novembru patria aj transparenty, účastníkom, ktorí na protest prídu so svojím vlastným, sľubujú tričko s nápisom Dosť bolo Fica.
Pozývajú tiež študentstvo a celé maturitné triedy, pričom na každom zo siedmich námestí, kde zhromaždenia usporadúvajú, umožnia vystúpenie trom triedam s odkazom pre svoje mesto alebo celé Slovensko. Záujemcovia sa ale musia prihlásiť prostredníctvom e-mailu.
Zdroj: SITA.sk - Zhromaždenia k výročiu 17. novembra sa uskutočnia aj v Košiciach, jedno organizuje aj Matovičovo hnutie Slovensko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ukrajinci zasiahli Krymský most, Rusko obmedzilo dopravu na strategickom spojení s polostrovom
- Princ Harry nečakane navštívil Ukrajinu. Zraneným vojakom odkázal, že vojnu vyhrajú – VIDEO
- Uznávaný stomatológ to povedal na plné ústa: zadarmo je to najdrahšie!
- Piatok, podvodníkov sviatok. Kedy to s autami skúšajú najčastejšie a prečo zbytočne?
- Žilinský tínedžer Macák prvým gólom v kariére rozhodol o víťazstve v Banskej Bystrici – VIDEO