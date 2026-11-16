Pri krátkej pauze siahne 44 % ľudí ako prvé po telefóne, tablete či počítači. Po online pauze sa cíti oddýchnutejšie iba pätina
Keď si ľudia urobia počas dňa krátku pauzu, takmer každý druhý ako po prvej možnosti siahne po telefóne, tablete alebo počítači. Po prestávke strávenej prevažne prechádzaním online ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Keď si ľudia urobia počas dňa krátku pauzu, takmer každý druhý ako po prvej možnosti siahne po telefóne, tablete alebo počítači.
Po prestávke strávenej prevažne prechádzaním online obsahu sa ale oddýchnutejšie cíti iba 22 % ľudí. Pre skutočný oddych je pritom dôležité taktiež to, či sa človek dokáže na chvíľu zastaviť, upozorňuje značka KitKat a psychológ Tomáš Kvapilík.
Krátka pauza počas dňa je dôležitým krokom k načerpaniu novej energie, obnoveniu fyzickej a mentálnej kapacity či k prevencii chronického stresu. Ľudia ju často trávia obklopený podnetmi, ktoré ich pozornosť odvádzajú inde. Podľa októbrového prieskumu Ipsos pre značku KitKat pri krátkej pauze 44 % ľudí siahne ako prvé po telefóne, tablete alebo počítači. KitKat preto svojou kampaňou Break Better pripomína, že nezáleží na tom, akú podobu si pre oddych vyberieme. Dôležité je si dopriať pauzu, ktorú nám nič neprerušuje.
Prieskum, ktorý prebehol na vzorke 1 045 ľudí, ukázal, že po pauze strávenej prevažne prechádzaním online obsahu sa cíti oddýchnutejšie 22 % respondentov. Viac než polovica (53 %) nepociťuje zmenu, 19 % sa cíti unavenejšie a 6 % nedokáže rozdiel posúdiť. Výsledky tak otvárajú otázku, akú rolu pri oddychu hrá nielen samotná činnosť, ale tiež priestor, ktorý si na ňu dokážeme vytvoriť.
"Mám rád koncept mikrostarostlivosti, ktorý vyzdvihuje pravidelné krátke pauzy v priebehu dňa namiesto čakania na jeden veľký odpočinok. Mikrostarostlivosť môžu tvoriť niekoľkominútové prestávky s obľúbenou hudbou, krátkou prechádzkou či rýchlym ponaťahovaním, rozhovorom s priateľmi alebo napríklad v podobe vychutnávania si tyčinky KitKat. Podstatné je, aby sme počas takýchto prestávok boli plne v kontakte s činnosťou, ktorá nám dobíja baterky a nemuseli reagovať na ďalšie podnety. V zastavení sa, zameraní sa na prítomný okamih a uvoľnení organizmu spočíva hlavný princíp duševnej hygieny," hovorí psychológ Tomáš Kvapilík.
O tom, ako ľudia pauzu začínajú a čo im prináša skutočný oddych, vypovedajú aj ďalšie výsledky prieskumu. Zatiaľ čo po telefóne, tablete alebo počítači siahne ako po prvej možnosti 44 % respondentov, najväčšia časť opýtaných (32 %) za najlepší odpočinok považuje prechádzku alebo pobyt vonku. Nasleduje jedlo alebo pitie (29 %) a chvíle odpočinku bez ďalšej činnosti (27 %). Prechádzku alebo pobyt vonku pritom ako prvý krok pri pauze zvolí iba 5 % ľudí.
V porovnaní so situáciou spred troch rokov si dnes počas krátkych prestávok prezerá online obsah častejšie 44 % respondentov. Ďalších 41 % uvádza, že ho sleduje približne rovnako často ako v minulosti. Výrazné rozdiely sa ukazujú taktiež medzi vekovými skupinami. U ľudí vo veku 18 až 26 rokov začína pauzu pri telefóne, tablete alebo počítači 60 % respondentov, zatiaľ čo v skupine od 54 do 65 rokov je to 31 %.
Práve na myšlienke neprerušovaného odpočinku stavia KitKat svoju aktuálnu kampaň Break Better. Značka nechce ľuďom predpisovať, ako majú tráviť svoj voľný čas. Pripomína im, že lepšia je taká prestávka, pri ktorej môžu na chvíľu vypnúť, venovať sa tomu, čo ich baví a vrátiť sa späť oddýchnutejší, plní energie a s novým sústredením.
"V KitKat dlhodobo veríme, že každý potrebuje pauzu. Dnes ale nestačí iba na chvíľu prestať pracovať alebo prerušiť to, čo práve robíme. Často sme aj počas pauzy stále dostupní, reagujeme na správy a nechávame sa rozptyľovať okolím. Prostredníctvom kampane Break Better chceme ľuďom pripomenúť, že si zaslúžia pauzu, ktorú si naozaj užijú – bez vyrušovania a podľa seba. A práve v tom nadväzujeme na náš ikonický slogan ‚Daj si pauzu, daj si KitKat‘," uzatvára Veronika Zedníková, Brand manažerka značky KitKat.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pri krátkej pauze siahne 44 % ľudí ako prvé po telefóne, tablete či počítači. Po online pauze sa cíti oddýchnutejšie iba pätina © SITA Všetky práva vyhradené.
Po prestávke strávenej prevažne prechádzaním online obsahu sa ale oddýchnutejšie cíti iba 22 % ľudí. Pre skutočný oddych je pritom dôležité taktiež to, či sa človek dokáže na chvíľu zastaviť, upozorňuje značka KitKat a psychológ Tomáš Kvapilík.
Krátka pauza počas dňa je dôležitým krokom k načerpaniu novej energie, obnoveniu fyzickej a mentálnej kapacity či k prevencii chronického stresu. Ľudia ju často trávia obklopený podnetmi, ktoré ich pozornosť odvádzajú inde. Podľa októbrového prieskumu Ipsos pre značku KitKat pri krátkej pauze 44 % ľudí siahne ako prvé po telefóne, tablete alebo počítači. KitKat preto svojou kampaňou Break Better pripomína, že nezáleží na tom, akú podobu si pre oddych vyberieme. Dôležité je si dopriať pauzu, ktorú nám nič neprerušuje.
Prieskum, ktorý prebehol na vzorke 1 045 ľudí, ukázal, že po pauze strávenej prevažne prechádzaním online obsahu sa cíti oddýchnutejšie 22 % respondentov. Viac než polovica (53 %) nepociťuje zmenu, 19 % sa cíti unavenejšie a 6 % nedokáže rozdiel posúdiť. Výsledky tak otvárajú otázku, akú rolu pri oddychu hrá nielen samotná činnosť, ale tiež priestor, ktorý si na ňu dokážeme vytvoriť.
"Mám rád koncept mikrostarostlivosti, ktorý vyzdvihuje pravidelné krátke pauzy v priebehu dňa namiesto čakania na jeden veľký odpočinok. Mikrostarostlivosť môžu tvoriť niekoľkominútové prestávky s obľúbenou hudbou, krátkou prechádzkou či rýchlym ponaťahovaním, rozhovorom s priateľmi alebo napríklad v podobe vychutnávania si tyčinky KitKat. Podstatné je, aby sme počas takýchto prestávok boli plne v kontakte s činnosťou, ktorá nám dobíja baterky a nemuseli reagovať na ďalšie podnety. V zastavení sa, zameraní sa na prítomný okamih a uvoľnení organizmu spočíva hlavný princíp duševnej hygieny," hovorí psychológ Tomáš Kvapilík.
Čo nám počas pauzy napomáha vypnúť?
O tom, ako ľudia pauzu začínajú a čo im prináša skutočný oddych, vypovedajú aj ďalšie výsledky prieskumu. Zatiaľ čo po telefóne, tablete alebo počítači siahne ako po prvej možnosti 44 % respondentov, najväčšia časť opýtaných (32 %) za najlepší odpočinok považuje prechádzku alebo pobyt vonku. Nasleduje jedlo alebo pitie (29 %) a chvíle odpočinku bez ďalšej činnosti (27 %). Prechádzku alebo pobyt vonku pritom ako prvý krok pri pauze zvolí iba 5 % ľudí.
V porovnaní so situáciou spred troch rokov si dnes počas krátkych prestávok prezerá online obsah častejšie 44 % respondentov. Ďalších 41 % uvádza, že ho sleduje približne rovnako často ako v minulosti. Výrazné rozdiely sa ukazujú taktiež medzi vekovými skupinami. U ľudí vo veku 18 až 26 rokov začína pauzu pri telefóne, tablete alebo počítači 60 % respondentov, zatiaľ čo v skupine od 54 do 65 rokov je to 31 %.
Kitkat ukazuje, ako môže vyzerať lepšia pauza
Práve na myšlienke neprerušovaného odpočinku stavia KitKat svoju aktuálnu kampaň Break Better. Značka nechce ľuďom predpisovať, ako majú tráviť svoj voľný čas. Pripomína im, že lepšia je taká prestávka, pri ktorej môžu na chvíľu vypnúť, venovať sa tomu, čo ich baví a vrátiť sa späť oddýchnutejší, plní energie a s novým sústredením.
"V KitKat dlhodobo veríme, že každý potrebuje pauzu. Dnes ale nestačí iba na chvíľu prestať pracovať alebo prerušiť to, čo práve robíme. Často sme aj počas pauzy stále dostupní, reagujeme na správy a nechávame sa rozptyľovať okolím. Prostredníctvom kampane Break Better chceme ľuďom pripomenúť, že si zaslúžia pauzu, ktorú si naozaj užijú – bez vyrušovania a podľa seba. A práve v tom nadväzujeme na náš ikonický slogan ‚Daj si pauzu, daj si KitKat‘," uzatvára Veronika Zedníková, Brand manažerka značky KitKat.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pri krátkej pauze siahne 44 % ľudí ako prvé po telefóne, tablete či počítači. Po online pauze sa cíti oddýchnutejšie iba pätina © SITA Všetky práva vyhradené.
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