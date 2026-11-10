Poliklinika Váš Lekár: prevencia pod jednou strechou
Zdravie si zaslúži viac než len rýchle vyšetrenie. Poliklinika Váš Lekár v Eurovea 2 v Bratislave prináša moderný koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý spája dôraz na prevenciu, ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Zdravie si zaslúži viac než len rýchle vyšetrenie.
Poliklinika Váš Lekár v Eurovea 2 v Bratislave prináša moderný koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý spája dôraz na prevenciu, individuálny prístup a široké spektrum odborností pod jednou strechou.
Klientom je k dispozícii viac ako 20 špecializovaných ambulancií, od kardiológie, gastroenterológie a gynekológie až po ďalšie medicínske odbory. Súčasťou polikliniky je aj odberné miesto, zákrokovňa, EMG miestnosť a lekáreň. Vďaka tomu môžu klienti absolvovať viacero vyšetrení na jednom mieste a v jeden deň.
Lekári vysvetľujú diagnózy, výsledky aj odporúčania zrozumiteľne, aby klient presne vedel, aký je jeho zdravotný stav a ako sa oň starať. Okrem rozšírených preventívnych prehliadok, dostupných v troch úrovniach Basic, Smart a Max, ponúka poliklinika aj program SmokeCheck pre fajčiarov a používateľov elektronických cigariet a program Menopauza pre ženy po 40. roku života.
Služby možno využiť formou jednorazovej návštevy špecialistu alebo prostredníctvom ročného členstva, ktoré prináša komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť vrátane rozšírenej preventívnej prehliadky.
Poliklinika sídli v centre Bratislavy, parkovať sa dá priamo v Eurovea a otvorené je od pondelka do štvrtka od 7.00 do 20.00 hod. a v piatok od 7.00 do 16.00 hod. Termíny si klienti rezervujú online na konkrétny čas.
Poliklinika Váš Lekár tak spája odbornú starostlivosť, prevenciu a časový komfort. Viac informácií o službách a ambulanciách nájdete na poliklinika.vaslekar.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Poliklinika Váš Lekár: prevencia pod jednou strechou © SITA Všetky práva vyhradené.
Poliklinika Váš Lekár v Eurovea 2 v Bratislave prináša moderný koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý spája dôraz na prevenciu, individuálny prístup a široké spektrum odborností pod jednou strechou.
Viac ako 20 ambulancií na jednom mieste
Klientom je k dispozícii viac ako 20 špecializovaných ambulancií, od kardiológie, gastroenterológie a gynekológie až po ďalšie medicínske odbory. Súčasťou polikliniky je aj odberné miesto, zákrokovňa, EMG miestnosť a lekáreň. Vďaka tomu môžu klienti absolvovať viacero vyšetrení na jednom mieste a v jeden deň.
Prevencia a dostatok času pre pacienta
Lekári vysvetľujú diagnózy, výsledky aj odporúčania zrozumiteľne, aby klient presne vedel, aký je jeho zdravotný stav a ako sa oň starať. Okrem rozšírených preventívnych prehliadok, dostupných v troch úrovniach Basic, Smart a Max, ponúka poliklinika aj program SmokeCheck pre fajčiarov a používateľov elektronických cigariet a program Menopauza pre ženy po 40. roku života.
Jednorazová návšteva alebo ročné členstvo
Služby možno využiť formou jednorazovej návštevy špecialistu alebo prostredníctvom ročného členstva, ktoré prináša komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť vrátane rozšírenej preventívnej prehliadky.
V centre mesta, pred prácou aj po nej
Poliklinika sídli v centre Bratislavy, parkovať sa dá priamo v Eurovea a otvorené je od pondelka do štvrtka od 7.00 do 20.00 hod. a v piatok od 7.00 do 16.00 hod. Termíny si klienti rezervujú online na konkrétny čas.
Poliklinika Váš Lekár tak spája odbornú starostlivosť, prevenciu a časový komfort. Viac informácií o službách a ambulanciách nájdete na poliklinika.vaslekar.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Poliklinika Váš Lekár: prevencia pod jednou strechou © SITA Všetky práva vyhradené.
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