Utorok 10. novembra 2026, meniny má Tibor

Bratislava 5 °C

Utorok 10. 11. 2026 Meniny má Tibor

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Poliklinika Váš Lekár: prevencia pod jednou strechou

Zdravie si zaslúži viac než len rýchle vyšetrenie. Poliklinika Váš Lekár v Eurovea 2 v Bratislave prináša moderný koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý spája dôraz na prevenciu, ...

Zdieľať

foto_1_titulna_1280x840 676x444
10.11.2026 (SITA.sk) - Zdravie si zaslúži viac než len rýchle vyšetrenie.

Poliklinika Váš Lekár v Eurovea 2 v Bratislave prináša moderný koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý spája dôraz na prevenciu, individuálny prístup a široké spektrum odborností pod jednou strechou.

Viac ako 20 ambulancií na jednom mieste


Klientom je k dispozícii viac ako 20 špecializovaných ambulancií, od kardiológie, gastroenterológie a gynekológie až po ďalšie medicínske odbory. Súčasťou polikliniky je aj odberné miesto, zákrokovňa, EMG miestnosť a lekáreň. Vďaka tomu môžu klienti absolvovať viacero vyšetrení na jednom mieste a v jeden deň.

Prevencia a dostatok času pre pacienta


Lekári vysvetľujú diagnózy, výsledky aj odporúčania zrozumiteľne, aby klient presne vedel, aký je jeho zdravotný stav a ako sa oň starať. Okrem rozšírených preventívnych prehliadok, dostupných v troch úrovniach Basic, Smart a Max, ponúka poliklinika aj program SmokeCheck pre fajčiarov a používateľov elektronických cigariet a program Menopauza pre ženy po 40. roku života.

Jednorazová návšteva alebo ročné členstvo


Služby možno využiť formou jednorazovej návštevy špecialistu alebo prostredníctvom ročného členstva, ktoré prináša komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť vrátane rozšírenej preventívnej prehliadky.

V centre mesta, pred prácou aj po nej


Poliklinika sídli v centre Bratislavy, parkovať sa dá priamo v Eurovea a otvorené je od pondelka do štvrtka od 7.00 do 20.00 hod. a v piatok od 7.00 do 16.00 hod. Termíny si klienti rezervujú online na konkrétny čas.

Poliklinika Váš Lekár tak spája odbornú starostlivosť, prevenciu a časový komfort. Viac informácií o službách a ambulanciách nájdete na poliklinika.vaslekar.sk.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Poliklinika Váš Lekár: prevencia pod jednou strechou © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež