Ďalšie dve medaily pre Slovensko na OH mládeže. Michalík získal v Dakare zlato a Hajduková striebro – VIDEO
V utorok si slovenskí cyklisti vyjazdili dve medaily v časovkách jednotlivcov. Timotej Michalík medzi chlapcami nenašiel premožiteľa, Karolína Hajduková bola medzi dievčatami strieborná. Mladí ...
10.11.2026 (SITA.sk) - V utorok si slovenskí cyklisti vyjazdili dve medaily v časovkách jednotlivcov. Timotej Michalík medzi chlapcami nenašiel premožiteľa, Karolína Hajduková bola medzi dievčatami strieborná.
Mladí slovenskí športovci na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare získali už päť cenných kovov. V utorok na ich konto pribudli dve medaily v cyklistike v časovkách jednotlivcov.
V horúcom počasí získal 17-ročný Timotej Michalík medzi chlapcami zlato, jeho rovesníčka Karolína Hajduková bola medzi dievčatami strieborná. Slovensko na OH mládeže v Afrike získalo zatiaľ jednu zlatú, jednu striebornú a tri bronzové medaily.
Michalík absolvoval 8,5 km dlhú trať za 10:10,20 min a zvíťazil s náskokom 7,74 sekundy pred Talianom Lorenzom Ceccarellom, tretí finišoval Belgičan Daan Wilmsen. Michalík pred dvoma dňami v pretekoch s hromadným štartom obsadil nepopulárnu 4. priečku.
V utorok na rovinatom okruhu popri Atlantickom oceáne absolvoval trať priemernou rýchlosťou 50,147 km/h a ako jediný sa dostal nad hranicu 50 km/h. „Je to úplne úžasný pocit. Som strašne šťastný, ani neviem vyjadriť svoje emócie. Je to neuveriteľný úspech,“ povedal Michalík podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Rodákovi z Nitry trať vyhovovala, no poznamenal, že pokojne by zvládol aj dlhšiu porciu: „Nemám sa na čo sťažovať. Vedel som zo seba dať na tejto trati všetko a tak to má byť. Myslím si, že všetko zapadlo do seba tak, ako malo, a napokon sa to podarilo.“
Utorkovým zlatom si vynahradil sklamanie z nedele. „V nedeľu mi to ušlo o malý kúsok a teraz som vyhral, takže sa teším ešte viac,“ priznal.
Hajduková bola v časovke strieborná, keď na 8,5 km dlhej trati nestačila len na Kazašku Anel Tašbajovú, za ktorou zaostala o 5 sekúnd. Bronz si vyjazdila Ruska Angelina Novolodská. Slovenka mala priemernú rýchlosť 43,86 km/h.
„Som veľmi šťastná, ale zároveň mi je ľúto, že som na prvú stratila 5 sekúnd. Dala som do toho všetko, takže som spokojná. Určite sa vždy dá niečo spraviť lepšie, ale je to poučenie do budúcna,“ povedala krátko po dojazde podľa SOŠV.
Prevažne rovinatá trať vyhovovala. „Nevadilo by mi, keby bola dlhšia a boli na nej aj nejaké kopčeky. Inak to bolo najmä o výkone. Jediná otočka bola taká, že sa tam dalo stratiť pár stotín, možno sekundu,“ zhodnotila.
Po dojazde takmer polhodinu čakala, či získa medailu. Až po nej sa totiž na trať vydali súperky z elitných cyklistických krajín. "Čakanie bolo hrozné, to už v živote nechcem zažiť. Ale musím si na to asi zvykať,“ priznala s úsmevom mladá slovenská cyklistka.
V predchádzajúcich dňoch si bronzové medaily vybojovali džudistka Vivien Vadovičová aj plavci Stela Megelová a Matiáš Ondrej Krištof.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie dve medaily pre Slovensko na OH mládeže. Michalík získal v Dakare zlato a Hajduková striebro – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladí slovenskí športovci na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare získali už päť cenných kovov. V utorok na ich konto pribudli dve medaily v cyklistike v časovkách jednotlivcov.
V horúcom počasí získal 17-ročný Timotej Michalík medzi chlapcami zlato, jeho rovesníčka Karolína Hajduková bola medzi dievčatami strieborná. Slovensko na OH mládeže v Afrike získalo zatiaľ jednu zlatú, jednu striebornú a tri bronzové medaily.
Michalík absolvoval 8,5 km dlhú trať za 10:10,20 min a zvíťazil s náskokom 7,74 sekundy pred Talianom Lorenzom Ceccarellom, tretí finišoval Belgičan Daan Wilmsen. Michalík pred dvoma dňami v pretekoch s hromadným štartom obsadil nepopulárnu 4. priečku.
Nenašiel premožiteľa
V utorok na rovinatom okruhu popri Atlantickom oceáne absolvoval trať priemernou rýchlosťou 50,147 km/h a ako jediný sa dostal nad hranicu 50 km/h. „Je to úplne úžasný pocit. Som strašne šťastný, ani neviem vyjadriť svoje emócie. Je to neuveriteľný úspech,“ povedal Michalík podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Rodákovi z Nitry trať vyhovovala, no poznamenal, že pokojne by zvládol aj dlhšiu porciu: „Nemám sa na čo sťažovať. Vedel som zo seba dať na tejto trati všetko a tak to má byť. Myslím si, že všetko zapadlo do seba tak, ako malo, a napokon sa to podarilo.“
Utorkovým zlatom si vynahradil sklamanie z nedele. „V nedeľu mi to ušlo o malý kúsok a teraz som vyhral, takže sa teším ešte viac,“ priznal.
Cenné striebro
Hajduková bola v časovke strieborná, keď na 8,5 km dlhej trati nestačila len na Kazašku Anel Tašbajovú, za ktorou zaostala o 5 sekúnd. Bronz si vyjazdila Ruska Angelina Novolodská. Slovenka mala priemernú rýchlosť 43,86 km/h.
„Som veľmi šťastná, ale zároveň mi je ľúto, že som na prvú stratila 5 sekúnd. Dala som do toho všetko, takže som spokojná. Určite sa vždy dá niečo spraviť lepšie, ale je to poučenie do budúcna,“ povedala krátko po dojazde podľa SOŠV.
Prevažne rovinatá trať vyhovovala. „Nevadilo by mi, keby bola dlhšia a boli na nej aj nejaké kopčeky. Inak to bolo najmä o výkone. Jediná otočka bola taká, že sa tam dalo stratiť pár stotín, možno sekundu,“ zhodnotila.
Dlhá čakanie
Po dojazde takmer polhodinu čakala, či získa medailu. Až po nej sa totiž na trať vydali súperky z elitných cyklistických krajín. "Čakanie bolo hrozné, to už v živote nechcem zažiť. Ale musím si na to asi zvykať,“ priznala s úsmevom mladá slovenská cyklistka.
V predchádzajúcich dňoch si bronzové medaily vybojovali džudistka Vivien Vadovičová aj plavci Stela Megelová a Matiáš Ondrej Krištof.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie dve medaily pre Slovensko na OH mládeže. Michalík získal v Dakare zlato a Hajduková striebro – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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