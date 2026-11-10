Polícia podľa Bajo Holečkovej odmietla vyšetrovať Šutaja Eštoka a René Rendyho za mravné ohrozovanie mládeže
Poslankyňa považuje za neuveriteľné, že polícia vec odmietla ďalej vyšetrovať, poukázala pritom na viaceré skutočnosti, ktoré vyplynuli z doterajšieho vyšetrovania. Poslankyňa za stranu
10.11.2026 (SITA.sk) - Poslankyňa považuje za neuveriteľné, že polícia vec odmietla ďalej vyšetrovať, poukázala pritom na viaceré skutočnosti, ktoré vyplynuli z doterajšieho vyšetrovania.
Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Martina Bajo Holečková informovala, že polícia odmietla vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka René Rendyho pre mravné ohrozovanie mládeže. Bajo Holečková sa voči uzneseniu odvolala a napísala aj list generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi.
Poukázala tiež na to, že ministerstvo vnútra pred vyšetrovateľom priznalo, že spevák deťom spieval o alkohole a musel napokon upraviť dramaturgiu a poskytnúť rezortu zľavu. „Šutaj Eštok nechal na protidrogových akciách ministerstva vnútra spievať deťom človeka, ktorého premiér Robert Fico označil za drogového dílera. Tento človek je René Rendy a na týchto akciách spieval deťom pesničky, ktoré ich nabádali k užívaniu alkoholu. Na Šutaja Eštoka a Rendyho som preto podala trestné oznámenie kvôli ohrozovaniu mravnej výchovy mládeže,” pripomenula Holečková.
Polícia podľa ňou poskytnutého uznesenia trestné oznámenie odmietla, dôvod na začatie trestného stíhania nevidí. Poslankyňa považuje za neuveriteľné, že polícia vec odmietla ďalej vyšetrovať, poukázala pritom na viaceré skutočnosti, ktoré vyplynuli z doterajšieho vyšetrovania.
Ide napríklad o existenciu videozáznamu, na ktorom Rendy spieva deťom o alkohole, a to na akciách ministerstva vnútra. Rezort vnútra mal zároveň priznať, že pri objednávke mal Rendy tieto pesničky zakázané. Ako ministerstvo, tak aj interpret priznali, že po piatich podujatiach museli upraviť dramaturgiu a vypustiť problematické skladby. Rendy tiež pred vyšetrovateľom priznal, že kvôli tomu dal ministerstvu zľavu vo výške deväťtisíc eur bez DPH.
„Policajt odmietol celú vec ďalej vyšetrovať, lebo podľa neho ,nedošlo u konkrétnej osoby mladšej ako 18 rokov k poklesu mravných síl trvalejšieho charakteruʻ a pesničky sa hrali až po 14:00 - vtedy už podľa vyšetrovateľa deti asi chrániť netreba,” kritizuje Bajo Holečková.
Z uznesenia vyplýva, že spevák René Strausz (René Rendy) v rámci výpovede uviedol, že roadshow bola dopoludnia určená pre školy, on tam mal byť ako program pre verejnosť popoludní, pričom jeho približne hodinové vystúpenia sa začínali o 14:00.
„S takýmto niečím sa odmietam zmieriť. Šutaj Eštok nechal deťom spievať o alkohole človeka, ktorého Fico označuje za drogového dílera a polícia sa to snaží zamiesť pod koberec s absurdným odôvodnením. Proti uzneseniu vyšetrovateľa som preto podala sťažnosť a rovnako som listom vyzvala generálneho prokurátora, aby poveril prokurátora preskúmať postup vyšetrovateľa. Nikoho asi neprekvapí, že hoci som trestné oznámenie podávala aj priamo na ministra Šutaja Eštoka, tak jeho si vyšetrovateľ, na rozdiel odo mňa, na výsluch ani nezavolal,” uviedla politička. V uznesení sa píše, že Bajo Holečková ako oznamovateľka nepredložila na podporu svojich tvrdení žiadne podklady.
„Vyšetrovateľ PZ má v danom prípade za to, že nedošlo k spáchaniu zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa a prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, nakoľko nebola naplnená objektívna stránka a ani subjektívna stránka daných trestných činov,” píše sa v uznesení, ktoré Bajo Holečková poskytla.
Preventívna roadshow Ministerstva vnútra SR „Na vlastnej koži” navštívila na prelome jari a leta 18 okresných miest a prihlásilo sa do nej vyše 19-tisíc detí z viac než 300 škôl po celom Slovensku. Z 19-tisíc prihlásených malo možnosť prejsť kamiónom preventívnej roadshow 10-tisíc z nich, a to z kapacitných dôvodov. Na vlastnej koži tak mohli zistiť, aké riziko predstavujú drogy, kyberšikana či týranie zvierat.
Kritický postoj k projektu zaujala v tom čase okrem Bajo Holečkovej napríklad aj Slovenská komora učiteľov, takýmto spôsobom sa podľa nich prevencia na školách nerobí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vtedy reagoval, že za kampaňou si stojí. Interaktívny kontajner v hodnote čosi vyše 329-tisíc eur bez DPH ostáva majetkom MV SR, využívaný bude aj pri ďalších preventívnych, vzdelávacích a náborových aktivitách. Roadshow ako taká stála približne 276-tisíc eur bez DPH. Na jedného plánovaného zapojeného študenta pripadá približne 14 eur bez DPH.
Zdroj: SITA.sk - Polícia podľa Bajo Holečkovej odmietla vyšetrovať Šutaja Eštoka a René Rendyho za mravné ohrozovanie mládeže © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Martina Bajo Holečková informovala, že polícia odmietla vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a speváka René Rendyho pre mravné ohrozovanie mládeže. Bajo Holečková sa voči uzneseniu odvolala a napísala aj list generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi.
Rendy spieval deťom o alkohole
Poukázala tiež na to, že ministerstvo vnútra pred vyšetrovateľom priznalo, že spevák deťom spieval o alkohole a musel napokon upraviť dramaturgiu a poskytnúť rezortu zľavu. „Šutaj Eštok nechal na protidrogových akciách ministerstva vnútra spievať deťom človeka, ktorého premiér Robert Fico označil za drogového dílera. Tento človek je René Rendy a na týchto akciách spieval deťom pesničky, ktoré ich nabádali k užívaniu alkoholu. Na Šutaja Eštoka a Rendyho som preto podala trestné oznámenie kvôli ohrozovaniu mravnej výchovy mládeže,” pripomenula Holečková.
Polícia podľa ňou poskytnutého uznesenia trestné oznámenie odmietla, dôvod na začatie trestného stíhania nevidí. Poslankyňa považuje za neuveriteľné, že polícia vec odmietla ďalej vyšetrovať, poukázala pritom na viaceré skutočnosti, ktoré vyplynuli z doterajšieho vyšetrovania.
Ide napríklad o existenciu videozáznamu, na ktorom Rendy spieva deťom o alkohole, a to na akciách ministerstva vnútra. Rezort vnútra mal zároveň priznať, že pri objednávke mal Rendy tieto pesničky zakázané. Ako ministerstvo, tak aj interpret priznali, že po piatich podujatiach museli upraviť dramaturgiu a vypustiť problematické skladby. Rendy tiež pred vyšetrovateľom priznal, že kvôli tomu dal ministerstvu zľavu vo výške deväťtisíc eur bez DPH.
„Policajt odmietol celú vec ďalej vyšetrovať, lebo podľa neho ,nedošlo u konkrétnej osoby mladšej ako 18 rokov k poklesu mravných síl trvalejšieho charakteruʻ a pesničky sa hrali až po 14:00 - vtedy už podľa vyšetrovateľa deti asi chrániť netreba,” kritizuje Bajo Holečková.
Polícia sa to snaží zamiesť pod koberec
Z uznesenia vyplýva, že spevák René Strausz (René Rendy) v rámci výpovede uviedol, že roadshow bola dopoludnia určená pre školy, on tam mal byť ako program pre verejnosť popoludní, pričom jeho približne hodinové vystúpenia sa začínali o 14:00.
„S takýmto niečím sa odmietam zmieriť. Šutaj Eštok nechal deťom spievať o alkohole človeka, ktorého Fico označuje za drogového dílera a polícia sa to snaží zamiesť pod koberec s absurdným odôvodnením. Proti uzneseniu vyšetrovateľa som preto podala sťažnosť a rovnako som listom vyzvala generálneho prokurátora, aby poveril prokurátora preskúmať postup vyšetrovateľa. Nikoho asi neprekvapí, že hoci som trestné oznámenie podávala aj priamo na ministra Šutaja Eštoka, tak jeho si vyšetrovateľ, na rozdiel odo mňa, na výsluch ani nezavolal,” uviedla politička. V uznesení sa píše, že Bajo Holečková ako oznamovateľka nepredložila na podporu svojich tvrdení žiadne podklady.
„Vyšetrovateľ PZ má v danom prípade za to, že nedošlo k spáchaniu zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa a prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, nakoľko nebola naplnená objektívna stránka a ani subjektívna stránka daných trestných činov,” píše sa v uznesení, ktoré Bajo Holečková poskytla.
Kritický postoj zaujala aj Slovenská komora učiteľov
Preventívna roadshow Ministerstva vnútra SR „Na vlastnej koži” navštívila na prelome jari a leta 18 okresných miest a prihlásilo sa do nej vyše 19-tisíc detí z viac než 300 škôl po celom Slovensku. Z 19-tisíc prihlásených malo možnosť prejsť kamiónom preventívnej roadshow 10-tisíc z nich, a to z kapacitných dôvodov. Na vlastnej koži tak mohli zistiť, aké riziko predstavujú drogy, kyberšikana či týranie zvierat.
Kritický postoj k projektu zaujala v tom čase okrem Bajo Holečkovej napríklad aj Slovenská komora učiteľov, takýmto spôsobom sa podľa nich prevencia na školách nerobí. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vtedy reagoval, že za kampaňou si stojí. Interaktívny kontajner v hodnote čosi vyše 329-tisíc eur bez DPH ostáva majetkom MV SR, využívaný bude aj pri ďalších preventívnych, vzdelávacích a náborových aktivitách. Roadshow ako taká stála približne 276-tisíc eur bez DPH. Na jedného plánovaného zapojeného študenta pripadá približne 14 eur bez DPH.
Zdroj: SITA.sk - Polícia podľa Bajo Holečkovej odmietla vyšetrovať Šutaja Eštoka a René Rendyho za mravné ohrozovanie mládeže © SITA Všetky práva vyhradené.
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