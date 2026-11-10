Ukrajina sprísnila tresty za podplácanie zahraničných verejných funkcionárov v medzinárodnom obchode
Návrh inicioval prezident Zelenskyj v rámci úsilia o posilnenie boja proti korupcii a plnenie záväzkov súvisiacich s ukrajinským členstvom v EÚ. Ukrajinský ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Návrh inicioval prezident Zelenskyj v rámci úsilia o posilnenie boja proti korupcii a plnenie záväzkov súvisiacich s ukrajinským členstvom v EÚ.
Ukrajinský parlament v utorok schválil zákon sprísňujúci tresty za podplácanie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, referuje web The Kyiv Independent.
Návrh inicioval prezident Volodymyr Zelenskyj v rámci úsilia o posilnenie boja proti korupcii a plnenie záväzkov súvisiacich s prístupovým procesom do Európskej únie (EÚ).
Prijatie legislatívy je zároveň nevyhnutným krokom na dokončenie pristúpenia Ukrajiny k Dohovoru OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, ktorý upravuje spoluprácu štátov pri vyšetrovaní korupčných trestných činov.
„Pre Ukrajinu to znamená prísnejšie postihy za medzinárodnú korupciu, posilnenie dôvery našich partnerov a plnenie záväzkov v rámci rokovaní o vstupe do Európskej únie,“ uviedol šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov na sociálnych sieťach.
Nový zákon sa zameriava na prípady, keď sú zahraničným verejným činiteľom ponúkané alebo poskytované úplatky s cieľom získať výhodné zmluvy alebo iné neoprávnené výhody pri medzinárodnom podnikaní.
Predseda parlamentného výboru pre presadzovanie práva Serhij Ionušas uviedol, že cieľom legislatívy je zdokonaliť trestnoprávne a procesné predpisy, posilniť mechanizmy zodpovednosti a odstrániť existujúce medzery v zákonoch.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina sprísnila tresty za podplácanie zahraničných verejných funkcionárov v medzinárodnom obchode © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský parlament v utorok schválil zákon sprísňujúci tresty za podplácanie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, referuje web The Kyiv Independent.
Návrh inicioval prezident Volodymyr Zelenskyj v rámci úsilia o posilnenie boja proti korupcii a plnenie záväzkov súvisiacich s prístupovým procesom do Európskej únie (EÚ).
Posilnenie dôvery
Prijatie legislatívy je zároveň nevyhnutným krokom na dokončenie pristúpenia Ukrajiny k Dohovoru OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, ktorý upravuje spoluprácu štátov pri vyšetrovaní korupčných trestných činov.
„Pre Ukrajinu to znamená prísnejšie postihy za medzinárodnú korupciu, posilnenie dôvery našich partnerov a plnenie záväzkov v rámci rokovaní o vstupe do Európskej únie,“ uviedol šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov na sociálnych sieťach.
Prísnejšia legislatíva bez dier
Nový zákon sa zameriava na prípady, keď sú zahraničným verejným činiteľom ponúkané alebo poskytované úplatky s cieľom získať výhodné zmluvy alebo iné neoprávnené výhody pri medzinárodnom podnikaní.
Predseda parlamentného výboru pre presadzovanie práva Serhij Ionušas uviedol, že cieľom legislatívy je zdokonaliť trestnoprávne a procesné predpisy, posilniť mechanizmy zodpovednosti a odstrániť existujúce medzery v zákonoch.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina sprísnila tresty za podplácanie zahraničných verejných funkcionárov v medzinárodnom obchode © SITA Všetky práva vyhradené.
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