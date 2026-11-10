Požiadavky Ruska aj kľúčové stanovisko Ukrajiny. Čo priniesol prvý deň mierových rokovaní v Abú Zabí ?
Prvý deň rokovaní sa skončil. Ukrajina a Rusko v utorok ukončili prvý deň mierových ...
Ukrajina a Rusko v utorok ukončili prvý deň mierových rokovaní v Abú Zabí, ktoré sa konajú za sprostredkovania Spojených štátov. Išlo o prvé priame trojstranné rokovania od februára. Delegácie sa opäť stretnú v stredu ráno, uviedol pre AFP zdroj z ukrajinskej delegácie.
„Dnešné rokovania sa práve skončili. Pokračovať budú zajtra ráno,“ povedal zdroj bez ďalších podrobností o ich výsledkoch.
Bezpečnostné záruky pre Európu
Podľa ukrajinských médií sa prvá časť rokovaní sústredila na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a Európu, pričom samostatnou témou boli aj požiadavky Ruska na vlastné bezpečnostné záruky.
Účastníci diskutovali tiež o povojnovej obnove Ukrajiny a možnom novom usporiadaní európskej bezpečnosti. „Kľúčovým stanoviskom ukrajinskej strany je, že najprv sa musí skončiť vojna. Až potom bude možné pristúpiť k vytváraniu novej bezpečnostnej architektúry v Európe,“ uviedol pre Ukrajinskú pravdu zdroj blízky ukrajinskej delegácii.
Samostatná schôdzka
Rokovania predchádzala samostatná schôdzka ukrajinských a amerických predstaviteľov s delegátmi Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Európskej únie a NATO.
Jej účastníci zdôraznili potrebu rešpektovania suverenity a územnej celistvosti štátov, ako aj zachovania kľúčovej úlohy NATO pri kolektívnej obrane Európy.
Ukrajinskú delegáciu vedie šéf zahraničnej spravodajskej služby Rustem Umerov, ruskú poradca prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij. Spojené štáty zastupujú vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Prvoradé je zastaviť boje
Kyjev požaduje predovšetkým zastavenie bojov, spoľahlivé bezpečnostné záruky, obnovu krajiny a riešenie humanitárnych otázok vrátane výmeny vojnových zajatcov.
Rusko naďalej presadzuje územné požiadavky a obmedzenie vojenských väzieb Ukrajiny na Západ. Napriek obnoveniu diplomatických kontaktov tak medzi oboma stranami zostávajú zásadné rozdiely.
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Zdroj: SITA.sk - Požiadavky Ruska aj kľúčové stanovisko Ukrajiny. Čo priniesol prvý deň mierových rokovaní v Abú Zabí ? © SITA Všetky práva vyhradené.
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