Bratislavský kraj vstúpil do nového volebného obdobia, Droba predstavil plány na ďalšie štyri roky
Poslanci zároveň zvolili prvú vicežupanku Barboru Lukáčovú. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vstúpil do nového volebného obdobia ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Poslanci zároveň zvolili prvú vicežupanku Barboru Lukáčovú.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vstúpil do nového volebného obdobia 2026 – 2030. Na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK zložila väčšina novozvolených poslancov slávnostný sľub. Sľub zložil aj opätovne zvolený predseda BSK Juraj Droba, ktorý tak oficiálne začína svoje tretie funkčné obdobie. Poslanci zároveň zvolili prvú vicežupanku Barboru Lukáčovú. Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Medzi hlavné priority kraja patrí dokončenie troch stredoškolských kampusov v Petržalke, Bernolákove a Modre, rozvoj integrovanej dopravy, príprava obchvatov dopravne zaťažených miest, dostupnejšie zdravotné a sociálne služby či ochrana životného prostredia. „Osobitnú pozornosť chce kraj venovať aj duševnému zdraviu detí a mladých ľudí, najmä posilňovaniu prevencie, dostupnosti psychologickej pomoci a spolupráce škôl, rodín a odborníkov," dodala Forman.
„Uplynulých deväť rokov bolo predovšetkým obdobím obnovy a modernizácie, nasledujúce štyri roky majú priniesť hlbšie systémové zmeny. Víziou kraja do roku 2030 je región s vysokou kvalitou života, ktorý dokáže nielen reagovať na problémy, ale aj im predchádzať. Chceme vytvoriť sociálny hub v lokalite Pánty - Rybničná, ktorý prepojí sociálne služby so zdravotnou starostlivosťou, presadzovať reformu verejnej správy a silnejšie postavenie regiónov," uviedol Droba.
Dôležitým zámerom je podľa neho aj vznik župnej polikliniky, ktorá sústredí odborných lekárov a pomôže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. Juraj Droba zároveň vyzval poslancov na aktívnu spoluprácu bez ohľadu na politickú príslušnosť. Zastupiteľstvo má byť podľa neho nielen miestom prijímania uznesení, ale predovšetkým priestorom na diskusiu, tvorbu riešení a spoločnú zodpovednosť za budúcnosť regiónu.
„Stratégia rozvoja kraja musí vychádzať z reálnych potrieb územia a ľudí. Našimi kľúčovými partnermi sú predovšetkým mestá, obce, ale aj odborníci a štát. Bratislavský kraj má dva veľké poklady - vodu a ľudský kapitál. Musíme ich chrániť a rozvíjať. Rovnako treba posilniť opäť konkurencieschopnosť regiónu. Preto potrebujeme reformu verejnej správy a spravodlivejšie financovanie samospráv," poznamenala nová vicežupanka Barbora Lukáčová.
Ako dodala, stredným, predovšetkým odborným školám, je potrebné prinavrátiť postavenie vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa nevenujú iba vekovej skupine od 14 do 19 rokov. „Školy majú byť nositeľmi celoživotného vzdelávania. Avšak ak chceme robiť regionálny rozvoj, vlastné zdroje na to nebudú stačiť. Budeme potrebovať aj externé zdroje, pričom ich získavanie musí byť podmienené konkrétnym prínosom pre posilnenie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja, Slovenska aj celej Európskej únie," doplnila.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský kraj vstúpil do nového volebného obdobia, Droba predstavil plány na ďalšie štyri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vstúpil do nového volebného obdobia 2026 – 2030. Na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK zložila väčšina novozvolených poslancov slávnostný sľub. Sľub zložil aj opätovne zvolený predseda BSK Juraj Droba, ktorý tak oficiálne začína svoje tretie funkčné obdobie. Poslanci zároveň zvolili prvú vicežupanku Barboru Lukáčovú. Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Priority do roku 2030
Medzi hlavné priority kraja patrí dokončenie troch stredoškolských kampusov v Petržalke, Bernolákove a Modre, rozvoj integrovanej dopravy, príprava obchvatov dopravne zaťažených miest, dostupnejšie zdravotné a sociálne služby či ochrana životného prostredia. „Osobitnú pozornosť chce kraj venovať aj duševnému zdraviu detí a mladých ľudí, najmä posilňovaniu prevencie, dostupnosti psychologickej pomoci a spolupráce škôl, rodín a odborníkov," dodala Forman.
„Uplynulých deväť rokov bolo predovšetkým obdobím obnovy a modernizácie, nasledujúce štyri roky majú priniesť hlbšie systémové zmeny. Víziou kraja do roku 2030 je región s vysokou kvalitou života, ktorý dokáže nielen reagovať na problémy, ale aj im predchádzať. Chceme vytvoriť sociálny hub v lokalite Pánty - Rybničná, ktorý prepojí sociálne služby so zdravotnou starostlivosťou, presadzovať reformu verejnej správy a silnejšie postavenie regiónov," uviedol Droba.
Silnejšia samospráva
Dôležitým zámerom je podľa neho aj vznik župnej polikliniky, ktorá sústredí odborných lekárov a pomôže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja. Juraj Droba zároveň vyzval poslancov na aktívnu spoluprácu bez ohľadu na politickú príslušnosť. Zastupiteľstvo má byť podľa neho nielen miestom prijímania uznesení, ale predovšetkým priestorom na diskusiu, tvorbu riešení a spoločnú zodpovednosť za budúcnosť regiónu.
„Stratégia rozvoja kraja musí vychádzať z reálnych potrieb územia a ľudí. Našimi kľúčovými partnermi sú predovšetkým mestá, obce, ale aj odborníci a štát. Bratislavský kraj má dva veľké poklady - vodu a ľudský kapitál. Musíme ich chrániť a rozvíjať. Rovnako treba posilniť opäť konkurencieschopnosť regiónu. Preto potrebujeme reformu verejnej správy a spravodlivejšie financovanie samospráv," poznamenala nová vicežupanka Barbora Lukáčová.
Ako dodala, stredným, predovšetkým odborným školám, je potrebné prinavrátiť postavenie vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa nevenujú iba vekovej skupine od 14 do 19 rokov. „Školy majú byť nositeľmi celoživotného vzdelávania. Avšak ak chceme robiť regionálny rozvoj, vlastné zdroje na to nebudú stačiť. Budeme potrebovať aj externé zdroje, pričom ich získavanie musí byť podmienené konkrétnym prínosom pre posilnenie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja, Slovenska aj celej Európskej únie," doplnila.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavský kraj vstúpil do nového volebného obdobia, Droba predstavil plány na ďalšie štyri roky © SITA Všetky práva vyhradené.
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