Politológ sa vyjadril k spojeniu Progresívneho Slovenska s Demokratmi. Či prinesie lepší výsledok, bude závisieť od viacerých faktorov
Spojenie PS a Demokratov môže podľa politológa posliniť progresívcov aj v prieskumoch a v samotných voľbách im priniesť presvedčivé víťazstvo a získanie poverenia na zostavovanie vlády. Spojenie ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Spojenie PS a Demokratov môže podľa politológa posliniť progresívcov aj v prieskumoch a v samotných voľbách im priniesť presvedčivé víťazstvo a získanie poverenia na zostavovanie vlády.
Spojenie Progresívneho Slovenska (PS) a strany Demokrati bolo očakávané, skonštatoval pre agentúru SITA politológ Tomáš Koziak. Poukázal na vyjadrenia predstaviteľov oboch politických subjektov, podľa ktorých ich interné prieskumy ukazujú, že ich elektorát si takéto spojenie želá.
"Volebný potenciál pri spájaní strán nikdy nefunguje na základe jednoduchej matematiky, že spočítame 20 a päť a budeme mať 25,” podotkol. Podľa politológa volebný potenciál tejto koalície v dôsledku spojenia môže byť vyšší aj nižší, no do volieb ostáva necelý rok, a to, či progresívci a Demokrati dokážu spojenie zúročiť v podobe lepšieho výsledku, bude závisieť od viacerých faktorov.
"Každá politická strana je taká silná, alebo taká slabá, ako sú silní či slabí jej politickí súperi,” vraví Koziak zdôrazňujúc, že jednoduchá matematika tu naozaj neplatí a čas ostávajúci do volieb môže zohrať svoju rolu. "Baviť sa o tom, že z toho bude 25 percent je mimoriadne predčasné,” zhodnotil.
Predvolebné spojenie PS a Demokratov však podľa jeho slov môže vyslať pozitívny signál voličstvu opozície, v zmysle, že tieto subjekty prestali len rozprávať a verejne deklarovať potrebu spájania sa strán, ale reálne v tomto smere niečo urobili.
"Vytvorenie predvolebnej koalície tak možno vnímať aj ako prechod od všeobecných deklarácií ku konkrétnemu kroku, ktorý voličovi vysiela signál, že tieto strany a ich lídri sú schopní spolupracovať,” uviedol.
Koziak poukazuje aj na pragmatické dôvody spojenia, keďže Demokrati sa podľa jeho slov dlhodobo "potácajú” na hranici zvoliteľnosti a ich volebné preferencie oscilujú okolo hranice piatich percent, ktoré musí politický subjekt dosiahnuť na vstup do parlamentu.
"Je to veľké riziko, ak by hlasy pre Demokratov prepadli. V prípade zostavovania budúcej vlády opozíciou by to bol problém,” upozorňuje s tým, že ide aj o poistenie si toho, aby hlasy pre Demokratov vo voľbách neprepadli a bolo možné s touto stranou počítať. "Nemožno tu očakávať pokles preferencií PS, kvôli tomuto spojeniu,” myslí si Koziak.
Poukázal na to, že progresívci s vládnym Smerom zvádzajú v jednotlivých prieskumoch preferencií súboj o prvé miesto, a tým aj možnosť dostať poverenie na zostavovanie vlády od prezidenta, čo je ústavnou zvyklosťou.
Spojenie PS a Demokratov môže podľa Koziaka posilniť progresívcov aj v prieskumoch a v samotných voľbách im priniesť presvedčivé víťazstvo a získanie poverenia na zostavovanie vlády.
Pri ohlasovaní spojenia strany deklarovali, že sú otvorené aj pripojeniu ďalších politických subjektov k spoločnej koalícii. Podľa politológa by pripojenie ďalšieho subjektu už bolo komplikovanejšie, poukázal, že rokovania medzi PS a Demokratov prebiehali už dlhšie. Logické sa mu však, najmä z pragmatického hľadiska, javí pripojenie strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá tiež v niektorých prieskumoch balansuje na hranici zvoliteľnosti.
"Riziko, do ktorého sa SaS dostáva je už teraz relatívne vysoké a ak by vo voľbách neprešli do parlamentu, dramaticky by to znížilo možnosť vytvorenia budúcej koalície,” myslí si. Rozšírenie volebnej koalície o SaS by podľa jeho názoru bolo zodpovedné, poukázal aj na ideologické hľadisko, keďže ide o liberálnu stranu.
"S hodnotami by nemal byť problém. Jediné, čo môže byť problémom sú osobné egá politikov v oboch stranách,” vraví, poukazujúc, že na slovenskej politickej scéne možno nájsť viacero príkladov, kedy ego zvíťazilo nad politickým pragmatizmom i pudom sebazáchovy.
Predseda SaS Branislav Gröhling spájanie odmietal, no podľa Koziaka by strana túto možnosť nemala zahadzovať. Na margo možnosti pripojenia Maďarskej aliancie k tejto koalícii politológ poznamenáva, že problémom môže byť minulosť tejto strany.
"Vieme, že nemala ďaleko k pánovi Orbánovi (bývalý maďarský premiér). Toto môže byť kritický moment,” nazdáva sa Koziak. Percentá tejto strany by podľa neho mohli byť zaujímavé, no volebnej koalícii PS a Demokratov by nemuseli výrazne pomôcť.
"Viem si predstaviť, že tento koaličný blok môže pokukovať po tejto strane, no odporučil by som, aby to nebolo v podobe volebnej koalície. To by mohlo zoskupeniu zrejme aj poškodiť,” vraví.
Podobný krok, aký urobili Demokrati a PS, teda vytvorenie volebnej koalície, avšak na konzervatívnej strane politického spektra, by bol podľa Koziaka pragmatickým a múdrym rozhodnutím. "V nadchádzajúcich voľbách zaváži každý hlas,” povedal.
Poukázal napríklad aj na Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré sa v niektorých prieskumoch tiež pohybuje v zóne ohrozenia okolo piatich percent. "Je najmä na politikoch KDH, aby začali takúto možnosť zvažovať. Môže sa stať, že im v rukách ostane Čierny Peter a z minulosti už máme príklady, kedy sa KDH do parlamentu nedostalo. A bolo to práve kvôli tomu typu politiky, kedy si mysleli, že majú na viac, no od voličov tie hlasy nedostali,” vraví Koziak. Dodal, že je to o zodpovednej úvahe a zodpovednom rozhodnutí, a ak tak kresťanskí demokrati neurobia, idú do rizika, či získajú päť percent.
Hnutie Progresívne Slovensko a strana Demokrati v nedeľu 17. novembra ohlásili spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Na tlačovej besede o tom informovali predsedovia oboch politických subjektov Michal Šimečka a Jaroslav Naď.
Podľa predsedu PS má ich spojenectvo dva ciele. Jedným z nich je presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách a zostavovanie vlády, druhým zabezpečiť, že neprepadnú žiadne hlasy opozičných voličov. Šimečka spresnil, že rozhodnutie o vytvorení volebnej koalície prijali predsedníctva oboch politických subjektov.
"Budúca volebná koalícia bude postavená na pomernom princípe štyri ku jednej. Detaily, ako to bude presne fungovať, sa budú dolaďovať v najbližších mesiacoch,” uviedol a ozrejmil, že dôvodom je to, aby sa vytvoril priestor, aj časový, pre ďalšie politické subjekty, ktoré by sa chceli pridať.
Zdroj: SITA.sk - Politológ sa vyjadril k spojeniu Progresívneho Slovenska s Demokratmi. Či prinesie lepší výsledok, bude závisieť od viacerých faktorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojenie Progresívneho Slovenska (PS) a strany Demokrati bolo očakávané, skonštatoval pre agentúru SITA politológ Tomáš Koziak. Poukázal na vyjadrenia predstaviteľov oboch politických subjektov, podľa ktorých ich interné prieskumy ukazujú, že ich elektorát si takéto spojenie želá.
"Volebný potenciál pri spájaní strán nikdy nefunguje na základe jednoduchej matematiky, že spočítame 20 a päť a budeme mať 25,” podotkol. Podľa politológa volebný potenciál tejto koalície v dôsledku spojenia môže byť vyšší aj nižší, no do volieb ostáva necelý rok, a to, či progresívci a Demokrati dokážu spojenie zúročiť v podobe lepšieho výsledku, bude závisieť od viacerých faktorov.
"Každá politická strana je taká silná, alebo taká slabá, ako sú silní či slabí jej politickí súperi,” vraví Koziak zdôrazňujúc, že jednoduchá matematika tu naozaj neplatí a čas ostávajúci do volieb môže zohrať svoju rolu. "Baviť sa o tom, že z toho bude 25 percent je mimoriadne predčasné,” zhodnotil.
Pozitívny signál voličstvu opozície
Predvolebné spojenie PS a Demokratov však podľa jeho slov môže vyslať pozitívny signál voličstvu opozície, v zmysle, že tieto subjekty prestali len rozprávať a verejne deklarovať potrebu spájania sa strán, ale reálne v tomto smere niečo urobili.
"Vytvorenie predvolebnej koalície tak možno vnímať aj ako prechod od všeobecných deklarácií ku konkrétnemu kroku, ktorý voličovi vysiela signál, že tieto strany a ich lídri sú schopní spolupracovať,” uviedol.
Koziak poukazuje aj na pragmatické dôvody spojenia, keďže Demokrati sa podľa jeho slov dlhodobo "potácajú” na hranici zvoliteľnosti a ich volebné preferencie oscilujú okolo hranice piatich percent, ktoré musí politický subjekt dosiahnuť na vstup do parlamentu.
"Je to veľké riziko, ak by hlasy pre Demokratov prepadli. V prípade zostavovania budúcej vlády opozíciou by to bol problém,” upozorňuje s tým, že ide aj o poistenie si toho, aby hlasy pre Demokratov vo voľbách neprepadli a bolo možné s touto stranou počítať. "Nemožno tu očakávať pokles preferencií PS, kvôli tomuto spojeniu,” myslí si Koziak.
Pripojenie ďalšieho subjektu už bolo komplikovanejšie
Poukázal na to, že progresívci s vládnym Smerom zvádzajú v jednotlivých prieskumoch preferencií súboj o prvé miesto, a tým aj možnosť dostať poverenie na zostavovanie vlády od prezidenta, čo je ústavnou zvyklosťou.
Spojenie PS a Demokratov môže podľa Koziaka posilniť progresívcov aj v prieskumoch a v samotných voľbách im priniesť presvedčivé víťazstvo a získanie poverenia na zostavovanie vlády.
Pri ohlasovaní spojenia strany deklarovali, že sú otvorené aj pripojeniu ďalších politických subjektov k spoločnej koalícii. Podľa politológa by pripojenie ďalšieho subjektu už bolo komplikovanejšie, poukázal, že rokovania medzi PS a Demokratov prebiehali už dlhšie. Logické sa mu však, najmä z pragmatického hľadiska, javí pripojenie strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá tiež v niektorých prieskumoch balansuje na hranici zvoliteľnosti.
"Riziko, do ktorého sa SaS dostáva je už teraz relatívne vysoké a ak by vo voľbách neprešli do parlamentu, dramaticky by to znížilo možnosť vytvorenia budúcej koalície,” myslí si. Rozšírenie volebnej koalície o SaS by podľa jeho názoru bolo zodpovedné, poukázal aj na ideologické hľadisko, keďže ide o liberálnu stranu.
"S hodnotami by nemal byť problém. Jediné, čo môže byť problémom sú osobné egá politikov v oboch stranách,” vraví, poukazujúc, že na slovenskej politickej scéne možno nájsť viacero príkladov, kedy ego zvíťazilo nad politickým pragmatizmom i pudom sebazáchovy.
SaS by možnosť spájania nemala zahadzovať
Predseda SaS Branislav Gröhling spájanie odmietal, no podľa Koziaka by strana túto možnosť nemala zahadzovať. Na margo možnosti pripojenia Maďarskej aliancie k tejto koalícii politológ poznamenáva, že problémom môže byť minulosť tejto strany.
"Vieme, že nemala ďaleko k pánovi Orbánovi (bývalý maďarský premiér). Toto môže byť kritický moment,” nazdáva sa Koziak. Percentá tejto strany by podľa neho mohli byť zaujímavé, no volebnej koalícii PS a Demokratov by nemuseli výrazne pomôcť.
"Viem si predstaviť, že tento koaličný blok môže pokukovať po tejto strane, no odporučil by som, aby to nebolo v podobe volebnej koalície. To by mohlo zoskupeniu zrejme aj poškodiť,” vraví.
Pragmatické a múdre rozhodnutie
Podobný krok, aký urobili Demokrati a PS, teda vytvorenie volebnej koalície, avšak na konzervatívnej strane politického spektra, by bol podľa Koziaka pragmatickým a múdrym rozhodnutím. "V nadchádzajúcich voľbách zaváži každý hlas,” povedal.
Poukázal napríklad aj na Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré sa v niektorých prieskumoch tiež pohybuje v zóne ohrozenia okolo piatich percent. "Je najmä na politikoch KDH, aby začali takúto možnosť zvažovať. Môže sa stať, že im v rukách ostane Čierny Peter a z minulosti už máme príklady, kedy sa KDH do parlamentu nedostalo. A bolo to práve kvôli tomu typu politiky, kedy si mysleli, že majú na viac, no od voličov tie hlasy nedostali,” vraví Koziak. Dodal, že je to o zodpovednej úvahe a zodpovednom rozhodnutí, a ak tak kresťanskí demokrati neurobia, idú do rizika, či získajú päť percent.
Hnutie Progresívne Slovensko a strana Demokrati v nedeľu 17. novembra ohlásili spoluprácu, do budúcoročných parlamentných volieb chcú ísť ako volebná koalícia. Na tlačovej besede o tom informovali predsedovia oboch politických subjektov Michal Šimečka a Jaroslav Naď.
Podľa predsedu PS má ich spojenectvo dva ciele. Jedným z nich je presvedčivé víťazstvo v parlamentných voľbách a zostavovanie vlády, druhým zabezpečiť, že neprepadnú žiadne hlasy opozičných voličov. Šimečka spresnil, že rozhodnutie o vytvorení volebnej koalície prijali predsedníctva oboch politických subjektov.
"Budúca volebná koalícia bude postavená na pomernom princípe štyri ku jednej. Detaily, ako to bude presne fungovať, sa budú dolaďovať v najbližších mesiacoch,” uviedol a ozrejmil, že dôvodom je to, aby sa vytvoril priestor, aj časový, pre ďalšie politické subjekty, ktoré by sa chceli pridať.
Zdroj: SITA.sk - Politológ sa vyjadril k spojeniu Progresívneho Slovenska s Demokratmi. Či prinesie lepší výsledok, bude závisieť od viacerých faktorov © SITA Všetky práva vyhradené.
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