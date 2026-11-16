Hizballáh sa musí dobrovoľne odzbrojiť, vyzývajú USA. Krajina nemôže mať dve armády
Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz počas návštevy Bejrútu vyhlásil, že úplnú suverenitu Libanonu môže zabezpečiť iba jeho štátna armáda. Ozbrojené hnutie podporované Iránom vyzval na odovzdanie ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz počas návštevy Bejrútu vyhlásil, že úplnú suverenitu Libanonu môže zabezpečiť iba jeho štátna armáda. Ozbrojené hnutie podporované Iránom vyzval na odovzdanie zbraní.
Libanonské militantné hnutie Hizballáh by sa malo dobrovoľne vzdať svojich zbraní a odovzdať ich štátu. Počas pondelkovej návštevy Bejrútu to vyhlásil americký veľvyslanec pri Organizácii Spojených národov Mike Waltz. Zdôraznil, že Libanon musí obnoviť svoju plnú suverenitu a že v jednej krajine nemôžu pôsobiť dve nezávislé ozbrojené sily.
„Myslím si, že odkaz musí byť jasný a zreteľný: libanonská suverenita musí byť úplne obnovená,“ povedal Waltz. Podľa neho majú byť hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa libanonské ozbrojené sily, ktoré musia získať plnú kontrolu nad bezpečnosťou krajiny.
Americký diplomat ocenil libanonských vojakov, ktorí sa podieľajú na obrane štátu a jeho obyvateľov. Súčasnú situáciu označil za výnimočnú historickú príležitosť na obnovenie štátnej suverenity. „Vážim si každého libanonského vojaka, ktorý sa postaví na obranu svojej krajiny, obnovu jej suverenity a ochranu jej obyvateľov,“ vyhlásil.
Waltz zároveň adresoval priamu výzvu Hizballáhu a jeho iránskym podporovateľom. „Žiadna krajina nemôže mať dve armády. Dúfam a modlím sa, aby sa Hizballáh odzbrojil. Mal by to urobiť dobrovoľne,“ zdôraznil americký veľvyslanec.
Hizballáh, ktorý v minulosti opakovane bojoval proti Izraelu, čelí rastúcemu tlaku na odovzdanie svojho arzenálu libanonskému štátu. Po skončení občianskej vojny v Libanone v roku 1990 bol jedinou ozbrojenou skupinou, ktorá odmietla odovzdať svoje zbrane.
Otázka odzbrojenia Hizballáhu zostáva jedným z hlavných problémov libanonskej bezpečnostnej politiky. Spojené štáty presadzujú posilnenie štátnych ozbrojených síl a obnovenie ich výlučnej zodpovednosti za obranu krajiny. Waltzova výzva tak smeruje nielen k samotnému hnutiu, ale aj k Iránu, ktorý je jeho dlhoročným podporovateľom.
Zdroj: SITA.sk - Hizballáh sa musí dobrovoľne odzbrojiť, vyzývajú USA. Krajina nemôže mať dve armády © SITA Všetky práva vyhradené.
Libanonské militantné hnutie Hizballáh by sa malo dobrovoľne vzdať svojich zbraní a odovzdať ich štátu. Počas pondelkovej návštevy Bejrútu to vyhlásil americký veľvyslanec pri Organizácii Spojených národov Mike Waltz. Zdôraznil, že Libanon musí obnoviť svoju plnú suverenitu a že v jednej krajine nemôžu pôsobiť dve nezávislé ozbrojené sily.
„Myslím si, že odkaz musí byť jasný a zreteľný: libanonská suverenita musí byť úplne obnovená,“ povedal Waltz. Podľa neho majú byť hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa libanonské ozbrojené sily, ktoré musia získať plnú kontrolu nad bezpečnosťou krajiny.
Výnimočná historická príležitosť
Americký diplomat ocenil libanonských vojakov, ktorí sa podieľajú na obrane štátu a jeho obyvateľov. Súčasnú situáciu označil za výnimočnú historickú príležitosť na obnovenie štátnej suverenity. „Vážim si každého libanonského vojaka, ktorý sa postaví na obranu svojej krajiny, obnovu jej suverenity a ochranu jej obyvateľov,“ vyhlásil.
Waltz zároveň adresoval priamu výzvu Hizballáhu a jeho iránskym podporovateľom. „Žiadna krajina nemôže mať dve armády. Dúfam a modlím sa, aby sa Hizballáh odzbrojil. Mal by to urobiť dobrovoľne,“ zdôraznil americký veľvyslanec.
Hizballáh čelí rastúcemu tlaku
Hizballáh, ktorý v minulosti opakovane bojoval proti Izraelu, čelí rastúcemu tlaku na odovzdanie svojho arzenálu libanonskému štátu. Po skončení občianskej vojny v Libanone v roku 1990 bol jedinou ozbrojenou skupinou, ktorá odmietla odovzdať svoje zbrane.
Otázka odzbrojenia Hizballáhu zostáva jedným z hlavných problémov libanonskej bezpečnostnej politiky. Spojené štáty presadzujú posilnenie štátnych ozbrojených síl a obnovenie ich výlučnej zodpovednosti za obranu krajiny. Waltzova výzva tak smeruje nielen k samotnému hnutiu, ale aj k Iránu, ktorý je jeho dlhoročným podporovateľom.
Zdroj: SITA.sk - Hizballáh sa musí dobrovoľne odzbrojiť, vyzývajú USA. Krajina nemôže mať dve armády © SITA Všetky práva vyhradené.
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