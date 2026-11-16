Báli sa polície aj tajných, ale chceli slobodu. Pred 37 rokmi sa v Bratislave vďaka študentom začal pád totality – VIDEO
Pred budovou Univerzity Komenského (UK) na Šafárikovom námestí v Bratislave sa dnes predpoludním uskutočnilo spomienkové podujatie v rámci projektu "Festival slobody". Organizuje ho Ústav pamäti národa (ÚPN) pri ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Pred budovou Univerzity Komenského (UK) na Šafárikovom námestí v Bratislave sa dnes predpoludním uskutočnilo spomienkové podujatie v rámci projektu "Festival slobody". Organizuje ho Ústav pamäti národa (ÚPN) pri príležitosti 37. výročia Nežnej revolúcie.
Podujatia sa zúčastnili aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák, rektor UK Marek Števček, tajomník FF UK Radoslav Števčík, predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš, členovia Sokola a Slovenského skautingu a aj bývalí či súčasní študenti UK.
Kladením vencov k pamätnej tabuli na budove UK a príhovormi si pripomenuli protestný pochod slovenských študentov zo štvrtka 16. novembra 1989, ktorí vtedy v bratislavských uliciach požadovali reformu školstva, slobodu, demokraciu, prepustenie politických väzňov a verejný dialóg o problémoch spoločnosti.
"Novembrové udalosti z roku 1989 sú pre mňa jedinečnou a autentickou súčasťou našich spoločných dejín Čechov a Slovákov. Som rád, že si ich môžeme spoločne pripomínať. Pripomínajme si, prosím, november 1989, ktorý ukončil viac ako 40 rokov totalitnej komunistickej vlády vo vtedajšom Československu a otvoril nám cestu k návratu do rodiny demokratických štátov, Európskej únie a NATO. Vďaka novembrovým udalostiam sme mohli začať slobodne žiť, pracovať, študovať, cestovať. Pocítili sme slobodu," povedal vo svojom príhovore veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák.
Dodal, že sme začali brať svoju slobodu, nezávislosť a bezpečnosť ako samozrejmosti, o ktoré netreba bojovať a ktoré sa nezmenia. "Je to, žiaľ, omyl. Musíme si byť schopní pripustiť, že o slobodu môžeme ľahko a rýchlo prísť. Svedčí o tom viacero kríz, ktoré nás obklopujú, napríklad, štyri roky trvajúca ruská agresia v susednej krajine, alebo ďalšie konflikty a nepokoje vo svete."
Na podujatí sa zúčastnila aj skupina bývalých poslucháčov UK a členovia Občianskeho združenia Študenti 16. novembra 1989. Tí boli priami účastníci študentskej demonštrácie, ktorá bola od roku 1968, popri Sviečkovej demonštrácii slovenských veriacich z 25. marca 1988, jedným z dvoch verejných protestov proti vtedajšiemu režimu na území Slovenska.
Na spomienkovom podujatí vystúpila za OZ Študenti 16. novembra 1989 s príhovorom aj Dagmar Füle Bombíková. "Vždy si veľmi vrúcne spomínam na túto udalosť, pretože to bola udalosť v našich životoch, na ktorú sa nedá zabudnúť. Najviac som sa v ten podvečer bála, či spolužiaci prídu, či to nevzdajú. Keď som prichádzala na námestie a stretli sme sa, vedela som, že je už dobre. Keď sme sa pochytali za ruky a zaspievali hymny, prestali sme sa báť. Bola tam síce prítomná polícia a ľudia z ŠtB a poriadková polícia, ale boli sme mladí, mali sme odvahu a chceli sme zmeniť veci," povedala pre agentúru SITA Dagmar Füle Bombíková.
Ako jedna z priamych účastníčok udalostí, ktoré pomohli k pádu totalitného režimu v bývalom Československu tvrdí, že si treba pripomínať nielen udalosti z novembra 1989, ale aj to, akí sme k sebe boli. "Vtedy sa vyplavilo toľko ľudskosti a ochoty pomáhať si, ktorú ľudia cítili. Ak by si len na toto ľudia dnes spomenuli, tak by nemohli byť k sebe takí zlí," dodala Füle Bombíková.
Približne 300 študentov sa pred 37 rokmi zhromaždilo na vtedajšom Mierovom námestí (dnes Hodžovo námestie) pred Pionierskym palácom (Grasalkovičov palác), kde zaspievali študentskú hymnu Gaudeamus Igitur a československú hymnu. Na neohlásenom zhromaždení sa objavili aj príslušníci a vozidlá vtedajšej Verejnej bezpečnosti.
Zhromaždení študenti vytvorili živú reťaz a v sprievode potom pokračovali ulicami Bratislavy. Podvečerným mestom sa ozývali heslá „Chceme školy pre všetkých, Dialóg, Demokraciu, Slobodu“ či výzva okoloidúcim „Poďte s nami“. Policajné vozidlá študentov po celý čas sprevádzali a príslušníci bezpečnosti boli v strehu. Hoci v susednom Maďarsku či Poľsku by v tom čase už študentský pochod nevyvolal veľký rozruch, vo vtedajšom Československu to bola výnimočná udalosť. Režim sa aj po páde Berlínskeho múru tváril, že má situáciu pod kontrolou. Atmosféra v spoločnosti ale bola značne napätá.
Sprievod smeroval cez Námestie SNP a Hviezdoslavovo námestie k novopostavenému pamätníku vzniku ČSR na Vajanského nábreží. Študenti potom v pochode pokračovali popri Univerzite Komenského až k budove ministerstva školstva na vtedajšej Suvorovovej ulici (dnes Dobrovičova). Tam už stáli ďalšie policajné autá. Z ministerstva napokon pred budovu vyšiel tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka v sprievode riaditeľa odboru vysokých škôl ministerstva školstva, ktorý študentom ponúkol dialóg, ale „nie na ulici“.
Policajti, ktorí ulicu uzavreli, sa napokon stiahli a študentom umožnili sa postupne rozísť. Reportáž z demonštrácie sa dokonca objavila vo večerných televíznych správach.
Nasledujúci deň 17. novembra 1989 v Prahe už proti demonštrujúcim študentom bezpečnostné zložky ministerstva vnútra brutálne zasiahli. V reakcii na policajné násilie vyzvali potom pražskí študenti na celoštátny študentský štrajk, ku ktorému sa začali pripájať ostatné vysoké školy v republike. Do ulíc a na námestia vyšli v nasledujúcich dňoch státisíce nespokojných ľudí. Udalosti, ktoré sa do histórie zapísali ako Nežná revolúcia, viedli k pádu totalitného komunistického režimu vo vtedajšom Československu.
Zdroj: SITA.sk - Báli sa polície aj tajných, ale chceli slobodu. Pred 37 rokmi sa v Bratislave vďaka študentom začal pád totality – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podujatia sa zúčastnili aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Rudolf Jindrák, rektor UK Marek Števček, tajomník FF UK Radoslav Števčík, predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš, členovia Sokola a Slovenského skautingu a aj bývalí či súčasní študenti UK.
Kladením vencov k pamätnej tabuli na budove UK a príhovormi si pripomenuli protestný pochod slovenských študentov zo štvrtka 16. novembra 1989, ktorí vtedy v bratislavských uliciach požadovali reformu školstva, slobodu, demokraciu, prepustenie politických väzňov a verejný dialóg o problémoch spoločnosti.
O slobodu treba neustále bojovať
"Novembrové udalosti z roku 1989 sú pre mňa jedinečnou a autentickou súčasťou našich spoločných dejín Čechov a Slovákov. Som rád, že si ich môžeme spoločne pripomínať. Pripomínajme si, prosím, november 1989, ktorý ukončil viac ako 40 rokov totalitnej komunistickej vlády vo vtedajšom Československu a otvoril nám cestu k návratu do rodiny demokratických štátov, Európskej únie a NATO. Vďaka novembrovým udalostiam sme mohli začať slobodne žiť, pracovať, študovať, cestovať. Pocítili sme slobodu," povedal vo svojom príhovore veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák.
Dodal, že sme začali brať svoju slobodu, nezávislosť a bezpečnosť ako samozrejmosti, o ktoré netreba bojovať a ktoré sa nezmenia. "Je to, žiaľ, omyl. Musíme si byť schopní pripustiť, že o slobodu môžeme ľahko a rýchlo prísť. Svedčí o tom viacero kríz, ktoré nás obklopujú, napríklad, štyri roky trvajúca ruská agresia v susednej krajine, alebo ďalšie konflikty a nepokoje vo svete."
Boli mladí a mali odvahu meniť svet
Na podujatí sa zúčastnila aj skupina bývalých poslucháčov UK a členovia Občianskeho združenia Študenti 16. novembra 1989. Tí boli priami účastníci študentskej demonštrácie, ktorá bola od roku 1968, popri Sviečkovej demonštrácii slovenských veriacich z 25. marca 1988, jedným z dvoch verejných protestov proti vtedajšiemu režimu na území Slovenska.
Na spomienkovom podujatí vystúpila za OZ Študenti 16. novembra 1989 s príhovorom aj Dagmar Füle Bombíková. "Vždy si veľmi vrúcne spomínam na túto udalosť, pretože to bola udalosť v našich životoch, na ktorú sa nedá zabudnúť. Najviac som sa v ten podvečer bála, či spolužiaci prídu, či to nevzdajú. Keď som prichádzala na námestie a stretli sme sa, vedela som, že je už dobre. Keď sme sa pochytali za ruky a zaspievali hymny, prestali sme sa báť. Bola tam síce prítomná polícia a ľudia z ŠtB a poriadková polícia, ale boli sme mladí, mali sme odvahu a chceli sme zmeniť veci," povedala pre agentúru SITA Dagmar Füle Bombíková.
Ako jedna z priamych účastníčok udalostí, ktoré pomohli k pádu totalitného režimu v bývalom Československu tvrdí, že si treba pripomínať nielen udalosti z novembra 1989, ale aj to, akí sme k sebe boli. "Vtedy sa vyplavilo toľko ľudskosti a ochoty pomáhať si, ktorú ľudia cítili. Ak by si len na toto ľudia dnes spomenuli, tak by nemohli byť k sebe takí zlí," dodala Füle Bombíková.
Ako Bratislava predbehla v novembri 1989 Prahu
Približne 300 študentov sa pred 37 rokmi zhromaždilo na vtedajšom Mierovom námestí (dnes Hodžovo námestie) pred Pionierskym palácom (Grasalkovičov palác), kde zaspievali študentskú hymnu Gaudeamus Igitur a československú hymnu. Na neohlásenom zhromaždení sa objavili aj príslušníci a vozidlá vtedajšej Verejnej bezpečnosti.
Zhromaždení študenti vytvorili živú reťaz a v sprievode potom pokračovali ulicami Bratislavy. Podvečerným mestom sa ozývali heslá „Chceme školy pre všetkých, Dialóg, Demokraciu, Slobodu“ či výzva okoloidúcim „Poďte s nami“. Policajné vozidlá študentov po celý čas sprevádzali a príslušníci bezpečnosti boli v strehu. Hoci v susednom Maďarsku či Poľsku by v tom čase už študentský pochod nevyvolal veľký rozruch, vo vtedajšom Československu to bola výnimočná udalosť. Režim sa aj po páde Berlínskeho múru tváril, že má situáciu pod kontrolou. Atmosféra v spoločnosti ale bola značne napätá.
Sprievod smeroval cez Námestie SNP a Hviezdoslavovo námestie k novopostavenému pamätníku vzniku ČSR na Vajanského nábreží. Študenti potom v pochode pokračovali popri Univerzite Komenského až k budove ministerstva školstva na vtedajšej Suvorovovej ulici (dnes Dobrovičova). Tam už stáli ďalšie policajné autá. Z ministerstva napokon pred budovu vyšiel tajomník ÚV KSS Gejza Šlapka v sprievode riaditeľa odboru vysokých škôl ministerstva školstva, ktorý študentom ponúkol dialóg, ale „nie na ulici“.
Policajti, ktorí ulicu uzavreli, sa napokon stiahli a študentom umožnili sa postupne rozísť. Reportáž z demonštrácie sa dokonca objavila vo večerných televíznych správach.
Nasledujúci deň 17. novembra 1989 v Prahe už proti demonštrujúcim študentom bezpečnostné zložky ministerstva vnútra brutálne zasiahli. V reakcii na policajné násilie vyzvali potom pražskí študenti na celoštátny študentský štrajk, ku ktorému sa začali pripájať ostatné vysoké školy v republike. Do ulíc a na námestia vyšli v nasledujúcich dňoch státisíce nespokojných ľudí. Udalosti, ktoré sa do histórie zapísali ako Nežná revolúcia, viedli k pádu totalitného komunistického režimu vo vtedajšom Československu.
Zdroj: SITA.sk - Báli sa polície aj tajných, ale chceli slobodu. Pred 37 rokmi sa v Bratislave vďaka študentom začal pád totality – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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