Vlhová si s koučom sadli hneď od začiatku. Niekedy je na tréningu neuveriteľná, no potom nedosiahne rovnakú úroveň
Pokúsi sa jej pomôcť vrátiť stratené sebavedomie a zopakovať výsledky, ktoré dosahovala v časoch pred zranením z Jasnej 2024. V posledných sezónach sa Mario ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Pokúsi sa jej pomôcť vrátiť stratené sebavedomie a zopakovať výsledky, ktoré dosahovala v časoch pred zranením z Jasnej 2024.
V posledných sezónach sa Mario Rafetzeder snažil dosiahnuť čo najväčší úspech s fínskou mužskou reprezentáciou a sčasti sa to aj podarilo vďaka Eduardovi Hallbergovi, ktorý sa postupne dostáva medzi svetovú elitu.
Tento rok však prešiel ako tréner k ženskej pretekárke - Slovenke Petre Vlhovej. Pokúsi sa jej pomôcť vrátiť stratené sebavedomie a zopakovať výsledky, ktoré dosahovala v časoch pred zranením z Jasnej 2024.
„Sadli sme si hneď od začiatku. Odkedy sme v máji začali spolupracovať, dobre sme sa spoznali a veľa spolu komunikujeme," prezradil Rafetzeder pre web Yle Sporten.
Stredisko Levi je pre 31-ročnú Liptáčku jedno z najobľúbenejších, keďže tu až šesťkrát dokázala v minulosti triumfovať a celkovo stala na pódiu až v 10 prípadoch.
„Bolo prirodzené, že svoj návrat načasovala práve s ohľadom na toto podujatie. Preto nedávno štartovala v obrovskom slalome v Söldene, aby sa opäť dostala do rytmu Svetového pohára a necítila tu zbytočnú nervozitu," vysvetlil rakúsky kouč.
„Ťažko povedať, kde sa momentálne nachádzame. Niekedy je na tréningu neuveriteľná, no na druhý deň môže byť trochu nestabilná a nedosiahne rovnakú úroveň," priznal Rafetzeder.
Ešte na jar bol Rakúšan pripravený pokračovať v pôsobení na čele fínskeho mužského národného tímu. Trend nasvedčoval najmä vďaka Hallbergovi, že sa ich cesty nerozídu, no stalo sa.
„Zväz už vo februári avizoval, že so mnou chce pokračovať. Potom si však to rozhodnutie rozmyslel. Bol som sklamaný, pretože táto práca mi prirástla k srdcu – bola ako moje dieťa, ktoré som pomáhal vychovávať," uviedol.
Mal pocit, že spôsob, akým sa celá situácia riešila, bol neúctivý – najmä vzhľadom na to, čo s národným tímom dosiahol. „Nemyslím, že sa mi dostalo úcty, ktorú som si zaslúžil. Našli sa aj takí, ktorým chýbal charakter na to, aby sa postavili za správnu vec," dodal Rafetzeder.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová si s koučom sadli hneď od začiatku. Niekedy je na tréningu neuveriteľná, no potom nedosiahne rovnakú úroveň © SITA Všetky práva vyhradené.
V posledných sezónach sa Mario Rafetzeder snažil dosiahnuť čo najväčší úspech s fínskou mužskou reprezentáciou a sčasti sa to aj podarilo vďaka Eduardovi Hallbergovi, ktorý sa postupne dostáva medzi svetovú elitu.
Tento rok však prešiel ako tréner k ženskej pretekárke - Slovenke Petre Vlhovej. Pokúsi sa jej pomôcť vrátiť stratené sebavedomie a zopakovať výsledky, ktoré dosahovala v časoch pred zranením z Jasnej 2024.
„Sadli sme si hneď od začiatku. Odkedy sme v máji začali spolupracovať, dobre sme sa spoznali a veľa spolu komunikujeme," prezradil Rafetzeder pre web Yle Sporten.
Správne načasovanie
Stredisko Levi je pre 31-ročnú Liptáčku jedno z najobľúbenejších, keďže tu až šesťkrát dokázala v minulosti triumfovať a celkovo stala na pódiu až v 10 prípadoch.
„Bolo prirodzené, že svoj návrat načasovala práve s ohľadom na toto podujatie. Preto nedávno štartovala v obrovskom slalome v Söldene, aby sa opäť dostala do rytmu Svetového pohára a necítila tu zbytočnú nervozitu," vysvetlil rakúsky kouč.
„Ťažko povedať, kde sa momentálne nachádzame. Niekedy je na tréningu neuveriteľná, no na druhý deň môže byť trochu nestabilná a nedosiahne rovnakú úroveň," priznal Rafetzeder.
Neúctivý spôsob konca
Ešte na jar bol Rakúšan pripravený pokračovať v pôsobení na čele fínskeho mužského národného tímu. Trend nasvedčoval najmä vďaka Hallbergovi, že sa ich cesty nerozídu, no stalo sa.
„Zväz už vo februári avizoval, že so mnou chce pokračovať. Potom si však to rozhodnutie rozmyslel. Bol som sklamaný, pretože táto práca mi prirástla k srdcu – bola ako moje dieťa, ktoré som pomáhal vychovávať," uviedol.
Mal pocit, že spôsob, akým sa celá situácia riešila, bol neúctivý – najmä vzhľadom na to, čo s národným tímom dosiahol. „Nemyslím, že sa mi dostalo úcty, ktorú som si zaslúžil. Našli sa aj takí, ktorým chýbal charakter na to, aby sa postavili za správnu vec," dodal Rafetzeder.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová si s koučom sadli hneď od začiatku. Niekedy je na tréningu neuveriteľná, no potom nedosiahne rovnakú úroveň © SITA Všetky práva vyhradené.
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