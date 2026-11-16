Tenisové rebríčky ukázali, kto budú koncoročné svetové jednotky. Zo Slovákov sú najlepší Molčan a Pohánková
Slovenské singlové jednotky sú Mia Pohánková a Alex Molčan. Lídrami koncoročných rebríčkov ATP resp. WTA a do nasledujúcej sezóny ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Slovenské singlové jednotky sú Mia Pohánková a Alex Molčan.
Lídrami koncoročných rebríčkov ATP resp. WTA a do nasledujúcej sezóny vstúpia ako svetové jednotky Nemec Alexander Zverev a Kazaška Jelena Rybakinová. V Top 10 oboch hodnotení v aktuálnych vydaniach nastali len menšie zmeny.
Na prvej priečky rebríčka mužov je Nemec Alexander Zverev o 1370 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom. Tretí je stále Španiel Carlos Alcaraz, štvrtá priečka patrí Američanovi Benovi Sheltonovi, piata Rusovi Daniilovi Medvedevovi, šiesta Talianovi Flavio Cobollimu, siedma Francúzovi Arthurovi Filsovi a ôsma americkému tenistovi Francesovi Tiafoeovi. Na 9. priečku sa z desiatej posunul Američan Taylor Fritz a elitnú desiatku uzatvára Španiel Rafael Jodar.
Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 73. poste. Nasledujú Andrej Martin na 349. mieste a Norbert Gombos na 379. priečke.
V ženskom rebríčku naďalej vedie Kazaška Jelena Rybakinová o 293 bodov pred víťazkou výberového podujatia WTA Finals Ruskou Mirrou Andrejevovou. Tretia je Bieloruska Arina Sobolenková, štvrtá Američanka Cori Gauffová, piata jej krajanka Jessica Pegulová, šiesta Ukrajina Jelina Svitolinová, siedma Češka Linda Nosková, ôsma je krajanka Karolína Muchová, deviata Poľka Iga Swiateková a Top 10 uzatvára ukrajinská tenistka Marta Kosťuková.
Osemnásťročná Mia Pohánková je slovenská singlová jednotka a patrí jej 124. priečka, Rebecca Šramková figuruje na 150. a Viktória Hrunčáková na 236. mieste.
Vo štvorhre sú na čele hodnotení Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 31. priečke, Viktória Hrunčáková je na 121. a Katarína Kužmová na 169. stupienku. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 114. poste, nasleduje Lukáš Pokorný na 239. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Tenisové rebríčky ukázali, kto budú koncoročné svetové jednotky. Zo Slovákov sú najlepší Molčan a Pohánková © SITA Všetky práva vyhradené.
Lídrami koncoročných rebríčkov ATP resp. WTA a do nasledujúcej sezóny vstúpia ako svetové jednotky Nemec Alexander Zverev a Kazaška Jelena Rybakinová. V Top 10 oboch hodnotení v aktuálnych vydaniach nastali len menšie zmeny.
Mužský rebríček
Na prvej priečky rebríčka mužov je Nemec Alexander Zverev o 1370 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom. Tretí je stále Španiel Carlos Alcaraz, štvrtá priečka patrí Američanovi Benovi Sheltonovi, piata Rusovi Daniilovi Medvedevovi, šiesta Talianovi Flavio Cobollimu, siedma Francúzovi Arthurovi Filsovi a ôsma americkému tenistovi Francesovi Tiafoeovi. Na 9. priečku sa z desiatej posunul Američan Taylor Fritz a elitnú desiatku uzatvára Španiel Rafael Jodar.
Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 73. poste. Nasledujú Andrej Martin na 349. mieste a Norbert Gombos na 379. priečke.
Ženský rebríček
V ženskom rebríčku naďalej vedie Kazaška Jelena Rybakinová o 293 bodov pred víťazkou výberového podujatia WTA Finals Ruskou Mirrou Andrejevovou. Tretia je Bieloruska Arina Sobolenková, štvrtá Američanka Cori Gauffová, piata jej krajanka Jessica Pegulová, šiesta Ukrajina Jelina Svitolinová, siedma Češka Linda Nosková, ôsma je krajanka Karolína Muchová, deviata Poľka Iga Swiateková a Top 10 uzatvára ukrajinská tenistka Marta Kosťuková.
Osemnásťročná Mia Pohánková je slovenská singlová jednotka a patrí jej 124. priečka, Rebecca Šramková figuruje na 150. a Viktória Hrunčáková na 236. mieste.
Vo štvorhre sú na čele hodnotení Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 31. priečke, Viktória Hrunčáková je na 121. a Katarína Kužmová na 169. stupienku. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 114. poste, nasleduje Lukáš Pokorný na 239. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Tenisové rebríčky ukázali, kto budú koncoročné svetové jednotky. Zo Slovákov sú najlepší Molčan a Pohánková © SITA Všetky práva vyhradené.
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