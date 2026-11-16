Európa odmieta ruské požiadavky na zmenu bezpečnostného poriadku, Francúzsko sľubuje tvrdý postup
Paríž a Berlín trvajú na tom, že Rusko musí najprv ukončiť vojnu proti Ukrajine. Európske štáty sa pripravujú na priamu účasť na mierových rokovaniach, Moskva však presadzuje aj zmeny týkajúce sa ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Paríž a Berlín trvajú na tom, že Rusko musí najprv ukončiť vojnu proti Ukrajine. Európske štáty sa pripravujú na priamu účasť na mierových rokovaniach, Moskva však presadzuje aj zmeny týkajúce sa NATO.
Francúzsko bude pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine nekompromisne brániť základné princípy európskej bezpečnosti. V pondelok to vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot po tom, ako sa európski lídri dohodli na zastúpení Európy pri budúcich rozhovoroch s Ruskom. Moskva totiž presadzuje, aby sa súčasťou rokovaní stala aj širšia revízia bezpečnostného usporiadania kontinentu vrátane otázok týkajúcich sa NATO.
„Nie je na iných, aby Európanom diktovali podmienky ich vlastnej bezpečnosti,“ povedal Barrot na stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli. „Budeme zubami-nechtami, centimeter po centimetri, brániť kľúčové princípy, na ktorých nám hlboko záleží,“ zdôraznil.
Európske krajiny sa pripravujú na priamu účasť na rokovaniach o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine po tom, ako americkí vyslanci minulý týždeň oznámili, že Kremeľ súhlasil so zapojením Európy. Lídri EÚ sa následne dohodli, že Európu budú zastupovať Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Taliansko, Poľsko a predstavitelia európskych inštitúcií. Teraz sa pozornosť sústreďuje na stanovenie spoločného mandátu pre vyjednávačov.
Rusko sa podľa diplomatických informácií usiluje otvoriť otázku širšieho bezpečnostného usporiadania Európy. Zdá sa pritom, že obnovuje svoje predchádzajúce požiadavky na obmedzenie prítomnosti síl NATO a zastavenie ďalšieho rozširovania Aliancie. Francúzsko však trvá na tom, že diskusia o európskej bezpečnosti nemôže predchádzať ukončeniu ruskej invázie. „Prvým krokom je ukončiť túto koloniálnu a imperialistickú útočnú vojnu,“ vyhlásil Barrot.
Podobný postoj zaujal aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, podľa ktorého Európa nepotrebuje vytvárať nový bezpečnostný systém. „Jednoducho potrebujeme, aby všetci rešpektovali existujúce bezpečnostné usporiadanie,“ povedal. Berlín podľa neho neustúpi ani v prípade, že sa Rusko bude snažiť presmerovať rokovania svojimi čoraz rozsiahlejšími požiadavkami.
Wadephul zároveň spochybnil, či má Moskva skutočný záujem dosiahnuť mier. „V blízkej budúcnosti sa ukáže, či Rusko naozaj chce seriózne rokovať, alebo sa iba snaží získať čas,“ uviedol. Pripustil však, že prípadná mierová dohoda si napokon vyžiada vzájomné ústupky. Podľa predstaviteľov EÚ zatiaľ nebol stanovený termín ďalšieho kola rokovaní.
Hoci sa všetkých 27 členských štátov EÚ dohodlo na zložení vyjednávacieho tímu, niektoré krajiny, ktoré v ňom nemajú priame zastúpenie, žiadajú, aby sa zohľadnili aj ich bezpečnostné záujmy. Rumunský minister zahraničných vecí Dan Neculaescu zdôraznil, že chce zabezpečiť, aby pri príprave mierových rokovaní zazneli aj stanoviská a návrhy jeho krajiny.
Európski predstavitelia tak stoja pred dvojitou úlohou: presadiť si miesto pri rokovacom stole a zároveň sa dohodnúť na spoločných hraniciach prípadného kompromisu s Moskvou. Kým Rusko chce otvoriť aj otázky budúceho fungovania európskej bezpečnosti, Paríž a Berlín zdôrazňujú, že základné princípy existujúceho usporiadania nemožno meniť pod tlakom pokračujúcej vojny.
Zdroj: SITA.sk - Európa odmieta ruské požiadavky na zmenu bezpečnostného poriadku, Francúzsko sľubuje tvrdý postup © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko bude pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine nekompromisne brániť základné princípy európskej bezpečnosti. V pondelok to vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot po tom, ako sa európski lídri dohodli na zastúpení Európy pri budúcich rozhovoroch s Ruskom. Moskva totiž presadzuje, aby sa súčasťou rokovaní stala aj širšia revízia bezpečnostného usporiadania kontinentu vrátane otázok týkajúcich sa NATO.
„Nie je na iných, aby Európanom diktovali podmienky ich vlastnej bezpečnosti,“ povedal Barrot na stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli. „Budeme zubami-nechtami, centimeter po centimetri, brániť kľúčové princípy, na ktorých nám hlboko záleží,“ zdôraznil.
Mierové rokovania
Európske krajiny sa pripravujú na priamu účasť na rokovaniach o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine po tom, ako americkí vyslanci minulý týždeň oznámili, že Kremeľ súhlasil so zapojením Európy. Lídri EÚ sa následne dohodli, že Európu budú zastupovať Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Taliansko, Poľsko a predstavitelia európskych inštitúcií. Teraz sa pozornosť sústreďuje na stanovenie spoločného mandátu pre vyjednávačov.
Rusko sa podľa diplomatických informácií usiluje otvoriť otázku širšieho bezpečnostného usporiadania Európy. Zdá sa pritom, že obnovuje svoje predchádzajúce požiadavky na obmedzenie prítomnosti síl NATO a zastavenie ďalšieho rozširovania Aliancie. Francúzsko však trvá na tom, že diskusia o európskej bezpečnosti nemôže predchádzať ukončeniu ruskej invázie. „Prvým krokom je ukončiť túto koloniálnu a imperialistickú útočnú vojnu,“ vyhlásil Barrot.
Postoj Wadephula
Podobný postoj zaujal aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, podľa ktorého Európa nepotrebuje vytvárať nový bezpečnostný systém. „Jednoducho potrebujeme, aby všetci rešpektovali existujúce bezpečnostné usporiadanie,“ povedal. Berlín podľa neho neustúpi ani v prípade, že sa Rusko bude snažiť presmerovať rokovania svojimi čoraz rozsiahlejšími požiadavkami.
Wadephul zároveň spochybnil, či má Moskva skutočný záujem dosiahnuť mier. „V blízkej budúcnosti sa ukáže, či Rusko naozaj chce seriózne rokovať, alebo sa iba snaží získať čas,“ uviedol. Pripustil však, že prípadná mierová dohoda si napokon vyžiada vzájomné ústupky. Podľa predstaviteľov EÚ zatiaľ nebol stanovený termín ďalšieho kola rokovaní.
Hoci sa všetkých 27 členských štátov EÚ dohodlo na zložení vyjednávacieho tímu, niektoré krajiny, ktoré v ňom nemajú priame zastúpenie, žiadajú, aby sa zohľadnili aj ich bezpečnostné záujmy. Rumunský minister zahraničných vecí Dan Neculaescu zdôraznil, že chce zabezpečiť, aby pri príprave mierových rokovaní zazneli aj stanoviská a návrhy jeho krajiny.
Európski predstavitelia tak stoja pred dvojitou úlohou: presadiť si miesto pri rokovacom stole a zároveň sa dohodnúť na spoločných hraniciach prípadného kompromisu s Moskvou. Kým Rusko chce otvoriť aj otázky budúceho fungovania európskej bezpečnosti, Paríž a Berlín zdôrazňujú, že základné princípy existujúceho usporiadania nemožno meniť pod tlakom pokračujúcej vojny.
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Zdroj: SITA.sk - Európa odmieta ruské požiadavky na zmenu bezpečnostného poriadku, Francúzsko sľubuje tvrdý postup © SITA Všetky práva vyhradené.
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