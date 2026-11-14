Progresívne Slovensko a Demokrati pôjdu spolu do volieb, dohodli sa na vytvorení koalície
Cieľom spolupráce oboch politických strán je posilniť opozičnú silu a efektívnejšie čeliť politike vlády Roberta Fica. Predvolebné rokovania medzi
14.11.2026 (SITA.sk) - Cieľom spolupráce oboch politických strán je posilniť opozičnú silu a efektívnejšie čeliť politike vlády Roberta Fica.
Predvolebné rokovania medzi Progresívnym Slovenskom (PS) a Demokratmi vyústili do dohody o vytvorení koalície. Cieľom spoločného postupu je zosilnenie opozičného bloku proti vláde Roberta Fica. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk.
Informácie o pripravovanej koalícii poskytli viaceré zdroje z oboch strán. Verejne dostupné informácie potvrdzujú, že rokovania nie sú tajomstvom, pričom obaja aktéri postupne informovali o pokroku v rokovaniach.
Debaty boli ukončené s jasným výsledkom. Predsedovia strán PS a Demokrati Michal Šimečka a Jaroslav Naď spoločne vystúpia už v nedeľu na tlačovej besede naplánovanej na 9:00.
Cieľom ich spolupráce je podľa vyjadrení účastníkov posilniť opozičnú silu a efektívnejšie čeliť politike vlády Roberta Fica, čím chcú ponúknuť voličom jednotný a stabilný alternatívny blok.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko a Demokrati pôjdu spolu do volieb, dohodli sa na vytvorení koalície © SITA Všetky práva vyhradené.
Predvolebné rokovania medzi Progresívnym Slovenskom (PS) a Demokratmi vyústili do dohody o vytvorení koalície. Cieľom spoločného postupu je zosilnenie opozičného bloku proti vláde Roberta Fica. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk.
Informácie o pripravovanej koalícii poskytli viaceré zdroje z oboch strán. Verejne dostupné informácie potvrdzujú, že rokovania nie sú tajomstvom, pričom obaja aktéri postupne informovali o pokroku v rokovaniach.
Debaty boli ukončené s jasným výsledkom. Predsedovia strán PS a Demokrati Michal Šimečka a Jaroslav Naď spoločne vystúpia už v nedeľu na tlačovej besede naplánovanej na 9:00.
Cieľom ich spolupráce je podľa vyjadrení účastníkov posilniť opozičnú silu a efektívnejšie čeliť politike vlády Roberta Fica, čím chcú ponúknuť voličom jednotný a stabilný alternatívny blok.
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko a Demokrati pôjdu spolu do volieb, dohodli sa na vytvorení koalície © SITA Všetky práva vyhradené.
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