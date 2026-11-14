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Najvyšší súd sa opäť pozrie na prípad exriaditeľa SIS Pčolinského pre prijímanie úplatku a ďalšie skutky

Sudca Špecializovaného trestného súdu na pracovisku v Banskej Bystrici Pčolinského v júni 2025 oslobodil spod obžaloby. Najvyšší súd SR vytýčil na 9. ...

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14.11.2026 (SITA.sk) - Sudca Špecializovaného trestného súdu na pracovisku v Banskej Bystrici Pčolinského v júni 2025 oslobodil spod obžaloby.

Najvyšší súd SR vytýčil na 9. decembra verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať prípadom bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Sudca Špecializovaného trestného súdu na pracovisku v Banskej Bystrici Pčolinského v júni 2025 oslobodil spod obžaloby pre zločin prijímania úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Dôvodom bolo, že nebolo preukázané, že skutok spáchal obžalovaný. Prokurátor vtedy na mieste avizoval odvolanie.

Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry ešte v októbri 2023 opätovne podal obžalobu na Pčolinského vo veci údajného prijatia úplatku od právnika a podnikateľa Zoroslava Kollára.

Ten pritom v rámci uzavretej dohody o vine a treste priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou. Odovzdanie finančnej čiastky 40-tisíc eur sprostredkoval bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Prijatie úplatku v tejto súvislosti priznal aj bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa, Pčolinský však vinu odmietol.

Vtedajší Úrad špeciálnej prokuratúry pritom podal obžalobu na bývalého riaditeľa SIS už v máji 2022. Súd však následne obžalobu prokurátorovi vrátil pre zistené procesné pochybenia.


Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd sa opäť pozrie na prípad exriaditeľa SIS Pčolinského pre prijímanie úplatku a ďalšie skutky © SITA Všetky práva vyhradené.

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