Protivládne protesty v Albánsku opäť sprevádza násilie, demonštranti útočili na políciu
V Tirane lietali kamene a horeli kontajnery. Pri niekoľkotýždňových nepokojoch utrpelo zranenia už 350 ľudí vrátane 200 policajtov. Maskovaní demonštranti v sobotu opäť ...
31.10.2026 (SITA.sk) - V Tirane lietali kamene a horeli kontajnery. Pri niekoľkotýždňových nepokojoch utrpelo zranenia už 350 ľudí vrátane 200 policajtov.
Demonštrácia sa začala pokojne pred ministerstvom školstva, no postupne prerástla do násilností.
Protivládne protesty sa začali v máji ako odpor proti výstavbe luxusného hotela v chránenej prírodnej oblasti. Projekt je spojený s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Od polovice októbra však demonštrácie výrazne zosilneli. Protestujúci kritizujú rozsiahlu korupciu, nedostatky v zdravotníctve, vysoké životné náklady a slabé vyhliadky mladých ľudí.
Podľa ministra vnútra Ervina Dema utrpelo pri nepokojoch už približne 350 ľudí zranenia, medzi nimi asi 200 policajtov a 40 náhodných okoloidúcich. Polícia zadržala 269 neplnoletých osôb.
Vláda v stredu sprísnila opatrenia proti násilným protestom. Účastníkom nepokojov hrozia pokuty až do výšky 5 500 eur.
Premiér Rama, ktorý je pri moci od roku 2013, odmieta odstúpiť a tvrdí, že za násilnosťami stoja radikálne skupiny.
Zdroj: SITA.sk - Protivládne protesty v Albánsku opäť sprevádza násilie, demonštranti útočili na políciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Maskovaní demonštranti v sobotu opäť zaútočili na policajtov v albánskej metropole Tirana počas protivládneho protestu, ktorého účastníci požadovali odstúpenie premiéra Ediho Ramu. Mladí protestujúci hádzali na bezpečnostné zložky dlažobné kocky a podpaľovali odpadkové kontajnery.
Trumpovci v Albánsku
Demonštrácia sa začala pokojne pred ministerstvom školstva, no postupne prerástla do násilností.
Protivládne protesty sa začali v máji ako odpor proti výstavbe luxusného hotela v chránenej prírodnej oblasti. Projekt je spojený s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Od polovice októbra však demonštrácie výrazne zosilneli. Protestujúci kritizujú rozsiahlu korupciu, nedostatky v zdravotníctve, vysoké životné náklady a slabé vyhliadky mladých ľudí.
Rama vládne už dlho
Podľa ministra vnútra Ervina Dema utrpelo pri nepokojoch už približne 350 ľudí zranenia, medzi nimi asi 200 policajtov a 40 náhodných okoloidúcich. Polícia zadržala 269 neplnoletých osôb.
Vláda v stredu sprísnila opatrenia proti násilným protestom. Účastníkom nepokojov hrozia pokuty až do výšky 5 500 eur.
Premiér Rama, ktorý je pri moci od roku 2013, odmieta odstúpiť a tvrdí, že za násilnosťami stoja radikálne skupiny.
Zdroj: SITA.sk - Protivládne protesty v Albánsku opäť sprevádza násilie, demonštranti útočili na políciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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