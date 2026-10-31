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Protivládne protesty v Albánsku opäť sprevádza násilie, demonštranti útočili na políciu

V Tirane lietali kamene a horeli kontajnery. Pri niekoľkotýždňových nepokojoch utrpelo zranenia už 350 ľudí vrátane 200 policajtov. Maskovaní demonštranti v sobotu opäť ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - V Tirane lietali kamene a horeli kontajnery. Pri niekoľkotýždňových nepokojoch utrpelo zranenia už 350 ľudí vrátane 200 policajtov.

Maskovaní demonštranti v sobotu opäť zaútočili na policajtov v albánskej metropole Tirana počas protivládneho protestu, ktorého účastníci požadovali odstúpenie premiéra Ediho Ramu. Mladí protestujúci hádzali na bezpečnostné zložky dlažobné kocky a podpaľovali odpadkové kontajnery.



Trumpovci v Albánsku


Demonštrácia sa začala pokojne pred ministerstvom školstva, no postupne prerástla do násilností.

Protivládne protesty sa začali v máji ako odpor proti výstavbe luxusného hotela v chránenej prírodnej oblasti. Projekt je spojený s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Od polovice októbra však demonštrácie výrazne zosilneli. Protestujúci kritizujú rozsiahlu korupciu, nedostatky v zdravotníctve, vysoké životné náklady a slabé vyhliadky mladých ľudí.

Rama vládne už dlho


Podľa ministra vnútra Ervina Dema utrpelo pri nepokojoch už približne 350 ľudí zranenia, medzi nimi asi 200 policajtov a 40 náhodných okoloidúcich. Polícia zadržala 269 neplnoletých osôb.

Vláda v stredu sprísnila opatrenia proti násilným protestom. Účastníkom nepokojov hrozia pokuty až do výšky 5 500 eur.

Premiér Rama, ktorý je pri moci od roku 2013, odmieta odstúpiť a tvrdí, že za násilnosťami stoja radikálne skupiny.


Zdroj: SITA.sk - Protivládne protesty v Albánsku opäť sprevádza násilie, demonštranti útočili na políciu © SITA Všetky práva vyhradené.

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