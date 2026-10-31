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USA varovali pred možným teroristickým útokom v Moskve, FSB prijíma opatrenia

Americké veľvyslanectvo upozornilo na hrozbu veľkého počtu obetí v obľúbenom moskovskom parku Caricyno. Ruské tajné služby potvrdili prijatie varovania.

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31.10.2026 (SITA.sk) - Americké veľvyslanectvo upozornilo na hrozbu veľkého počtu obetí v obľúbenom moskovskom parku Caricyno. Ruské tajné služby potvrdili prijatie varovania.

Spojené štáty varovali v sobotu pred možným teroristickým útokom v moskovskom parku Caricyno, ktorý by si mohol vyžiadať veľký počet obetí.


Americké veľvyslanectvo v Moskve označilo hrozbu za dôveryhodnú a vyzvalo svojich občanov, aby sa rozsiahlemu parkovému areálu vyhli, informoval ruský portál Fontanka.ru.


„Veľvyslanectvo USA v Moskve získalo informácie o dôveryhodnej hrozbe udalosti, ktorá by dnes, 31. októbra, mohla spôsobiť veľký počet obetí v areáli múzea a parku Caricyno,“ uviedli americkí diplomati.

Washington zároveň oznámil, že opatrenia na odvrátenie hrozby koordinuje s ruskými úradmi.

Rusi potvrdili varovanie


Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) následne potvrdila, že od americkej strany dostala prostredníctvom partnerských kanálov informácie o príprave teroristického útoku v Moskve. „Vykonávajú sa príslušné opatrenia,“ uviedla FSB bez ďalších podrobností.

Americké veľvyslanectvo odporučilo občanom vyhýbať sa davom, zachovať ostražitosť, sledovať miestne spravodajstvo a mať pri sebe doklady aj nabitý mobilný telefón.

Podobné okolnosti


V rozsiahlom historickom komplexe Caricyno na juhu Moskvy boli na sobotu naplánované viaceré kultúrne podujatia vrátane koncertov.

Podobné varovanie vydalo americké veľvyslanectvo aj v marci 2024, krátko pred teroristickým útokom na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve, pri ktorom zahynulo viac ako 140 ľudí.

Podrobnosti o súčasnej hrozbe ani o prípadných podozrivých zatiaľ úrady nezverejnili.


Zdroj: SITA.sk - USA varovali pred možným teroristickým útokom v Moskve, FSB prijíma opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

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