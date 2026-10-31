V4 si v Trenčíne pripomenie 35 rokov od založenia, prezidentský samit má priniesť aj nový impulz
Trenčín je v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry a má svoje miesto aj v histórii vyšehradskej spolupráce. V Trenčíne sa v stredu a štvrtok 4. a 5. novembra uskutoční prezidentský samit
31.10.2026 (SITA.sk) - Trenčín je v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry a má svoje miesto aj v histórii vyšehradskej spolupráce.
V Trenčíne sa v stredu a štvrtok 4. a 5. novembra uskutoční prezidentský samit Vyšehradskej skupiny (V4), priniesť má nový impulz pre spoluprácu štyroch stredoeurópskych štátov a posilniť ich spoločný hlas v Európe. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hostiteľom samitu bude slovenský prezident Peter Pellegrini.
Privíta prezidenta ČR Petra Pavla, poľského prezidenta Karola Nawrockého i maďarského prezidenta Andrása Baku. Stretnutie sa uskutoční v rozšírenom formáte a zúčastní sa ho aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Pôjde o jej prvú účasť na prezidentskom samite V4. Prezidenti sa stretávajú v roku, kedy si V4 pripomína 35 rokov od svojho vzniku.
„Krajiny V4 spájajú dlhodobé partnerské vzťahy a spoločná snaha hľadať odpovede na výzvy, ktorým čelí stredoeurópsky región. Nadchádzajúci samit sa preto zameria na oblasti spoločného záujmu a na možnosti, ako môžu krajiny V4 prostredníctvom užšej spolupráce posilniť svoje postavenie a presadzovať spoločné priority na európskej úrovni. Účasť predsedníčky Európskej komisie zároveň vytvára príležitosť diskutovať o týchto prioritách aj v širšom európskom kontexte,” uviedli z prezidentskej kancelárie.
Doplnili, že daný prístup nadväzuje na program slovenského predsedníctva vo V4, ktoré odštartovalo 1. júla tohto roka. Slovensko sa pod heslom „V4 a Stronger Europe – Together for a Stronger Europe“ snaží o oživenie vyšehradskej spolupráce a posilnenie postavenia regiónu v rámci Európy. Rokovania sa budú týkať najmä tém, ktoré sa dotýkajú budúcnosti Európy a každodenného života jej obyvateľov.
„Jednou z hlavných tém bude rozširovanie Európskej únie a jeho význam pre dlhodobú stabilitu a bezpečnosť kontinentu. Pozornosť sa bude venovať aj Ukrajine, najmä možnostiam pomoci jej obyvateľom pred blížiacou sa zimou, povojnovej obnove krajiny a jej európskej perspektíve. Významné miesto v rokovaniach bude mať aj dostupnosť a ceny energií, ktoré ovplyvňujú život domácností aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,” uviedli z KP SR.
Vyšehradská spolupráca podľa prezidentskej kancelárie nestojí len na politických stretnutiach, ale jej výsledky sa premietajú do spoločných projektov v oblasti vzdelávania, vedy či kultúry. Tie podporuje Medzinárodný vyšehradský fond sídliaci v Bratislave, preto sa výkonná riaditeľka fondu Linda Kapustová Helbichová zúčastní aj na rokovaní hláv štátov V4 o rozširovaní Európskej únie a situácii na Ukrajine.
KP SR poukazuje aj na symbolický výber dejiska samitu, keďže Trenčín je v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry a má svoje miesto aj v histórii vyšehradskej spolupráce. V roku 1335 tam bola uzavretá Trenčianska zmluva predchádzajúca stretnutiu panovníkov vo Vyšehrade, na odkaz ktorého nadviazali zakladatelia súčasnej V4. Trenčín sa tak symbolicky opäť stane miestom dialógu a hľadania spoločných riešení.
„Hlavné rokovania lídrov sa uskutočnia 5. novembra na Trenčianskom hrade. Kultúrnu blízkosť krajín V4 symbolicky pripomenie slávnostný koncert zoskupenia Lukáš Oravec V4 Quartet v Trenčianskej synagóge, ktoré tvoria hudobníci zo všetkých štyroch členských krajín. Na záver si hlavy štátov prezrú aj most Fiesta, ktorého výstavba bola podporená z prostriedkov Európskej únie a ktorý predstavuje konkrétny príklad európskej spolupráce v regióne,” uzavreli z KP SR.
Zdroj: SITA.sk - V4 si v Trenčíne pripomenie 35 rokov od založenia, prezidentský samit má priniesť aj nový impulz © SITA Všetky práva vyhradené.
V Trenčíne sa v stredu a štvrtok 4. a 5. novembra uskutoční prezidentský samit Vyšehradskej skupiny (V4), priniesť má nový impulz pre spoluprácu štyroch stredoeurópskych štátov a posilniť ich spoločný hlas v Európe. Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, hostiteľom samitu bude slovenský prezident Peter Pellegrini.
Slovenské predsedníctvo
Privíta prezidenta ČR Petra Pavla, poľského prezidenta Karola Nawrockého i maďarského prezidenta Andrása Baku. Stretnutie sa uskutoční v rozšírenom formáte a zúčastní sa ho aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Pôjde o jej prvú účasť na prezidentskom samite V4. Prezidenti sa stretávajú v roku, kedy si V4 pripomína 35 rokov od svojho vzniku.
„Krajiny V4 spájajú dlhodobé partnerské vzťahy a spoločná snaha hľadať odpovede na výzvy, ktorým čelí stredoeurópsky región. Nadchádzajúci samit sa preto zameria na oblasti spoločného záujmu a na možnosti, ako môžu krajiny V4 prostredníctvom užšej spolupráce posilniť svoje postavenie a presadzovať spoločné priority na európskej úrovni. Účasť predsedníčky Európskej komisie zároveň vytvára príležitosť diskutovať o týchto prioritách aj v širšom európskom kontexte,” uviedli z prezidentskej kancelárie.
Doplnili, že daný prístup nadväzuje na program slovenského predsedníctva vo V4, ktoré odštartovalo 1. júla tohto roka. Slovensko sa pod heslom „V4 a Stronger Europe – Together for a Stronger Europe“ snaží o oživenie vyšehradskej spolupráce a posilnenie postavenia regiónu v rámci Európy. Rokovania sa budú týkať najmä tém, ktoré sa dotýkajú budúcnosti Európy a každodenného života jej obyvateľov.
Spoločné projekty
„Jednou z hlavných tém bude rozširovanie Európskej únie a jeho význam pre dlhodobú stabilitu a bezpečnosť kontinentu. Pozornosť sa bude venovať aj Ukrajine, najmä možnostiam pomoci jej obyvateľom pred blížiacou sa zimou, povojnovej obnove krajiny a jej európskej perspektíve. Významné miesto v rokovaniach bude mať aj dostupnosť a ceny energií, ktoré ovplyvňujú život domácností aj konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,” uviedli z KP SR.
Vyšehradská spolupráca podľa prezidentskej kancelárie nestojí len na politických stretnutiach, ale jej výsledky sa premietajú do spoločných projektov v oblasti vzdelávania, vedy či kultúry. Tie podporuje Medzinárodný vyšehradský fond sídliaci v Bratislave, preto sa výkonná riaditeľka fondu Linda Kapustová Helbichová zúčastní aj na rokovaní hláv štátov V4 o rozširovaní Európskej únie a situácii na Ukrajine.
Európske mesto kultúry
KP SR poukazuje aj na symbolický výber dejiska samitu, keďže Trenčín je v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry a má svoje miesto aj v histórii vyšehradskej spolupráce. V roku 1335 tam bola uzavretá Trenčianska zmluva predchádzajúca stretnutiu panovníkov vo Vyšehrade, na odkaz ktorého nadviazali zakladatelia súčasnej V4. Trenčín sa tak symbolicky opäť stane miestom dialógu a hľadania spoločných riešení.
„Hlavné rokovania lídrov sa uskutočnia 5. novembra na Trenčianskom hrade. Kultúrnu blízkosť krajín V4 symbolicky pripomenie slávnostný koncert zoskupenia Lukáš Oravec V4 Quartet v Trenčianskej synagóge, ktoré tvoria hudobníci zo všetkých štyroch členských krajín. Na záver si hlavy štátov prezrú aj most Fiesta, ktorého výstavba bola podporená z prostriedkov Európskej únie a ktorý predstavuje konkrétny príklad európskej spolupráce v regióne,” uzavreli z KP SR.
Zdroj: SITA.sk - V4 si v Trenčíne pripomenie 35 rokov od založenia, prezidentský samit má priniesť aj nový impulz © SITA Všetky práva vyhradené.
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