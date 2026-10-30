Zomrel Patrick Stewart, legendárny kapitán Picard zo Star Treku
Britský shakespearovský herec, ktorý sa preslávil aj ako profesor Xavier vo filmoch X-Men, zomrel vo veku 86 rokov po boji s Alzheimerovou chorobou. Vo veku 86 rokov ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Britský shakespearovský herec, ktorý sa preslávil aj ako profesor Xavier vo filmoch X-Men, zomrel vo veku 86 rokov po boji s Alzheimerovou chorobou.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že Sir Patrick Stewart nás včera opustil vo svojom dome v Los Angeles, obklopený láskyplnou starostlivosťou svojej milovanej manželky Sunny, po krátkom, no bolestnom zápase s Alzheimerovou chorobou a demenciou s Lewyho telieskami,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Stewart sa narodil 13. júla 1940 v mestečku Mirfield v severoanglickom grófstve Yorkshire. Vyrastal v skromných pomeroch a hereckú kariéru začínal na divadelných javiskách.
V roku 1966 sa stal členom prestížnej Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti (Royal Shakespeare Company), kde stvárnil množstvo klasických postáv.
Svetovú slávu mu priniesla úloha kapitána Jeana-Luca Picarda v seriáli Star Trek: Nová generácia, ktorý sa začal vysielať v roku 1987.
Jeho charakteristický hlboký hlas, dôstojný prejav a presvedčivé herectvo z neho urobili jednu z najobľúbenejších postáv vedeckofantastického žánru. Ďalšiu generáciu divákov si získal ako profesor Charles Xavier, vodca mutantov vo filmovej sérii X-Men.
Napriek hollywoodskemu úspechu sa pravidelne vracal k divadlu. V roku 2010 ho britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do rytierskeho stavu za zásluhy o dramatické umenie.
„Jeho zvučný hlas a jedinečný talent zostanú navždy späté s nezabudnuteľnými výkonmi naprieč všetkými žánrami,“ uviedla rodina.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Patrick Stewart, legendárny kapitán Picard zo Star Treku © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 86 rokov zomrel legendárny britský herec Patrick Stewart, ktorý sa preslávil ako kapitán Jean-Luc Picard v kultovom sci-fi seriáli Star Trek a profesor Charles Xavier vo filmovej sérii X-Men.
Jeden z najvýraznejších britských hercov svojej generácie zomrel v stredu vo svojom dome v Los Angeles. Vo štvrtok to oznámila jeho rodina.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že Sir Patrick Stewart nás včera opustil vo svojom dome v Los Angeles, obklopený láskyplnou starostlivosťou svojej milovanej manželky Sunny, po krátkom, no bolestnom zápase s Alzheimerovou chorobou a demenciou s Lewyho telieskami,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Miloval divadlo
Stewart sa narodil 13. júla 1940 v mestečku Mirfield v severoanglickom grófstve Yorkshire. Vyrastal v skromných pomeroch a hereckú kariéru začínal na divadelných javiskách.
V roku 1966 sa stal členom prestížnej Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti (Royal Shakespeare Company), kde stvárnil množstvo klasických postáv.
Svetová sláva
Svetovú slávu mu priniesla úloha kapitána Jeana-Luca Picarda v seriáli Star Trek: Nová generácia, ktorý sa začal vysielať v roku 1987.
Jeho charakteristický hlboký hlas, dôstojný prejav a presvedčivé herectvo z neho urobili jednu z najobľúbenejších postáv vedeckofantastického žánru. Ďalšiu generáciu divákov si získal ako profesor Charles Xavier, vodca mutantov vo filmovej sérii X-Men.
Rytier so zvučným hlasom
Napriek hollywoodskemu úspechu sa pravidelne vracal k divadlu. V roku 2010 ho britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do rytierskeho stavu za zásluhy o dramatické umenie.
„Jeho zvučný hlas a jedinečný talent zostanú navždy späté s nezabudnuteľnými výkonmi naprieč všetkými žánrami,“ uviedla rodina.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel Patrick Stewart, legendárny kapitán Picard zo Star Treku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Netanjahuov blok zostal po voľbách bez väčšiny, jeho strana spochybňuje ich výsledky
- Lane Hutson je historický rekordér medzi mladíkmi v Montreale, Slafkovskému chýba 18 asistencií – VIDEO
- Hakeri udreli na Binance, najväčšia kryptoburza prišla o miliardy dolárov
- Martin Chromiak bol povolaný do NHL, ale v zápase Los Angeles – Ottawa ešte nehral – VIDEO
- Komédia Dvaja celkom nahí muži spája absurdný humor aj sériu nečakaných zvratov – FOTO