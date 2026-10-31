Evakuovaní obyvatelia ukrajinských Olešiek sú konečne doma, na hraniciach ich vítali slzy radosti
Po rokoch ruskej okupácie sa civilisti vrátili cez Bielorusko na ukrajinské územie. Ich návrat umožnilo prímerie sprostredkované USA. Obyvatelia
31.10.2026 (SITA.sk) - Po rokoch ruskej okupácie sa civilisti vrátili cez Bielorusko na ukrajinské územie. Ich návrat umožnilo prímerie sprostredkované USA.
„Ukrajinskí občania z Olešiek už prekročili ukrajinskú hranicu. Všetkým bude poskytnutá potrebná pomoc,“ oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Evakuáciu umožnilo výnimočné miestne prímerie sprostredkované americkou prvou dámou Melaniou Trumpovou.
Olešky, okupované ruskou armádou od roku 2022, dlhodobo sužuje nedostatok potravín, liekov a pokračujúce boje. Trumpová minulý týždeň označila situáciu v meste za katastrofálnu.
„Bez môjho zásahu by bolo nemožné dopraviť humanitárnu pomoc obyvateľom a evakuovať starších ľudí,“ vyhlásila.
Ukrajinskí a ruskí predstavitelia v piatok spoločne navštívili Olešky, doručili humanitárnu pomoc a zabezpečili odchod obyvateľov, ktorí chceli mesto opustiť.
Prímerie, ktoré platí od utorka, predstavuje najdlhšiu prestávku v bojoch na niektorom úseku frontu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Skončiť sa má v nedeľu večer.
Zdroj: SITA.sk - Evakuovaní obyvatelia ukrajinských Olešiek sú konečne doma, na hraniciach ich vítali slzy radosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia Ruskom okupovaného mesta Olešky v Chersonskej oblasti sa v sobotu po náročnej evakuácii cez Rusko a Bielorusko vrátili na územie kontrolované Ukrajinou.
Na hraniciach ich čakali príbuzní a dojímavé stretnutia sprevádzali slzy radosti. Niektorí evakuovaní vystupovali z autobusov zahalení do ukrajinských vlajok.
„Ukrajinskí občania z Olešiek už prekročili ukrajinskú hranicu. Všetkým bude poskytnutá potrebná pomoc,“ oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Úsilie prvej dámy USA
Evakuáciu umožnilo výnimočné miestne prímerie sprostredkované americkou prvou dámou Melaniou Trumpovou.
Olešky, okupované ruskou armádou od roku 2022, dlhodobo sužuje nedostatok potravín, liekov a pokračujúce boje. Trumpová minulý týždeň označila situáciu v meste za katastrofálnu.
„Bez môjho zásahu by bolo nemožné dopraviť humanitárnu pomoc obyvateľom a evakuovať starších ľudí,“ vyhlásila.
Spoločná návšteva
Ukrajinskí a ruskí predstavitelia v piatok spoločne navštívili Olešky, doručili humanitárnu pomoc a zabezpečili odchod obyvateľov, ktorí chceli mesto opustiť.
Prímerie, ktoré platí od utorka, predstavuje najdlhšiu prestávku v bojoch na niektorom úseku frontu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Skončiť sa má v nedeľu večer.
Zdroj: SITA.sk - Evakuovaní obyvatelia ukrajinských Olešiek sú konečne doma, na hraniciach ich vítali slzy radosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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