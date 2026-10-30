Lane Hutson je historický rekordér medzi mladíkmi v Montreale, Slafkovskému chýba 18 asistencií – VIDEO
Lane Hutson prekonal historický rekord Henriho Richarda v tíme Montreal Canadiens. Montreal Canadiens má nového klubového rekordéra v počte asistencií ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Lane Hutson prekonal historický rekord Henriho Richarda v tíme Montreal Canadiens.
Montreal Canadiens má nového klubového rekordéra v počte asistencií dosiahnutých hráčom do dovŕšenia 23 rokov. A ešte je to aj obranca. Lane Hutson vo štvrtok večer prispel k víťazstvu Montrealu na ľade Dallasu 5:2 jednou asistenciou a to mu stačilo na prekonanie historického klubového maxima.
Asistenciou číslo 136 prekonal legendárneho Henriho Richarda, ktorý so 135 asistenciami v mladom veku až doteraz kraľoval bohatej histórii Canadiens.
"A keďže má iba 22 rokov a 257 dní, Hutson bude mať ešte niekoľko mesiacov na to, aby ešte viac zvýšil svoj náskok. Od začiatku sezóny tento šťúply obranca s výškou 175 cm a hmotnosťou 78 kg v 13 zápasoch strelil tri góly a pridal osem asistencií, čo predstavuje 11 bodov. Taktiež je na dobrej ceste k tomu, aby v tretej sezóne v NHL za sebou získal aspoň 60 asistencií," napísal web denníka Journal de Montréal.
Rovnaký zdroj pripomína, že tretia priečka v počte asistencií hráčov do 23 rokov v histórii organizácie Canadiens patrí Slovákovi Jurajovi Slafkovskému. Vďaka jednej asistencii v zápase proti Dallasu, jeho siedmej v aktuálnej sezóne, sa 22-ročný Košičan dostal na 119 asistencií počas vyše štyroch rokov v NHL.
"Juraj Slavkovský bude mať tiež príležitosť prekonať mladšieho z bratov Richardovcov pred dovŕšením 23 rokov. Do 30. marca však bude musieť prispieť ešte aspoň 18 asistenciami," doplnil Journal de Montréal.
Slafkovský má z úvodných 13 zápasov sezóny na konte 9 bodov za 2 body a 7 asistencií. Montreal je po štvrtom víťaznom zápase na ľade súperov s 18 bodmi už na druhom mieste Atlantickej divízie o bod za lídrom z Bostonu. V celej Východnej konferencii NHL je od týchto dvoch tímov lepšia už Carolina s 24 bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Lane Hutson je historický rekordér medzi mladíkmi v Montreale, Slafkovskému chýba 18 asistencií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Montreal Canadiens má nového klubového rekordéra v počte asistencií dosiahnutých hráčom do dovŕšenia 23 rokov. A ešte je to aj obranca. Lane Hutson vo štvrtok večer prispel k víťazstvu Montrealu na ľade Dallasu 5:2 jednou asistenciou a to mu stačilo na prekonanie historického klubového maxima.
Má iba 22 rokov a 257 dní
Asistenciou číslo 136 prekonal legendárneho Henriho Richarda, ktorý so 135 asistenciami v mladom veku až doteraz kraľoval bohatej histórii Canadiens.
"A keďže má iba 22 rokov a 257 dní, Hutson bude mať ešte niekoľko mesiacov na to, aby ešte viac zvýšil svoj náskok. Od začiatku sezóny tento šťúply obranca s výškou 175 cm a hmotnosťou 78 kg v 13 zápasoch strelil tri góly a pridal osem asistencií, čo predstavuje 11 bodov. Taktiež je na dobrej ceste k tomu, aby v tretej sezóne v NHL za sebou získal aspoň 60 asistencií," napísal web denníka Journal de Montréal.
Chýba mu 18 asistencií
Rovnaký zdroj pripomína, že tretia priečka v počte asistencií hráčov do 23 rokov v histórii organizácie Canadiens patrí Slovákovi Jurajovi Slafkovskému. Vďaka jednej asistencii v zápase proti Dallasu, jeho siedmej v aktuálnej sezóne, sa 22-ročný Košičan dostal na 119 asistencií počas vyše štyroch rokov v NHL.
"Juraj Slavkovský bude mať tiež príležitosť prekonať mladšieho z bratov Richardovcov pred dovŕšením 23 rokov. Do 30. marca však bude musieť prispieť ešte aspoň 18 asistenciami," doplnil Journal de Montréal.
13 zápasov = 9 bodov
Slafkovský má z úvodných 13 zápasov sezóny na konte 9 bodov za 2 body a 7 asistencií. Montreal je po štvrtom víťaznom zápase na ľade súperov s 18 bodmi už na druhom mieste Atlantickej divízie o bod za lídrom z Bostonu. V celej Východnej konferencii NHL je od týchto dvoch tímov lepšia už Carolina s 24 bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Lane Hutson je historický rekordér medzi mladíkmi v Montreale, Slafkovskému chýba 18 asistencií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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