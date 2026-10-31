Lezecká lokalita Hrádok v okrese Prievidza ponúka i adrenalín v podobe traverzu
Lezecká oblasť Hrádok v pohorí Vtáčnik je najvyššou andezitovou stenou na Slovensku a po Vysokých Tatrách predstavuje druhú najväčšiu lezeckú oblasť v krajine.
Lezeckú oblasť Hrádok v pohorí Vtáčnik pri Kamenci pod Vtáčnikom v okrese Prievidza využívajú nielen priaznivci lezenia. Párkrát do roka, spravidla na jeseň, si tam verejnosť môže vyskúšať i traverz. Adrenalínová atrakcia ponúka 250 metrov dlhé premostenie vo výške 100 metrov, organizuje ju partia dobrovoľníkov.
Juraj Kankula spomenul, že traverz si verejnosť občas zamieňa so zipline. Kým zipline je podľa neho väčšinou trvalá inštalácia oceľového lana so stálymi kotviacimi bodmi, traverz je dočasnou inštaláciou.
„Slovo traverz pochádza z lezenia, prípadne jaskyniarstva, kde sa pomocou horizontálneho lana prekonávajú prekážky. Traverzom sa môže prekonať napríklad aj rieka. Ide tak o horizontálny pohyb po textilnom lezeckom lane. Človek, ktorý sa na ňom spustí, zastaví v tzv. mŕtvom bode, kde prestane pôsobiť spustenie a koniec si musí dorúčkovať,“ priblížil Kankula. V prípade zipline podľa neho človek ide po koniec a tam ho zastaví brzda. „V traverze má kontakt s lanom a musí zapojiť silu,“ podotkol.
Traverz na Hrádku organizuje partia len párkrát do roka. „Je to najmä z dôvodu našej pracovnej vyťaženosti. Musíme, samozrejme, prihliadať aj na ochranárov, ktorí nám dali povolenie. Tiež sa tu nemôžeme pohybovať, keď hniezdia vtáky. Všetky tieto okolnosti nám dovoľujú organizovať traverz raz - dvakrát za rok,“ ozrejmil Kankula.
Doplnil, že o spustenie sa na lane má verejnosť veľký záujem.
Lezecká oblasť Hrádok v pohorí Vtáčnik je najvyššou andezitovou stenou na Slovensku a po Vysokých Tatrách predstavuje druhú najväčšiu lezeckú oblasť v krajine. Traverz si podľa Kankulu chodia vyskúšať aj lezci. „Tým, že je skala 100 metrov vysoká, je to pre ľudí iný pocit, ako keď sú desať alebo 15 metrov nad zemou medzi stožiarmi. Keď sem prídu a pozrú sa do doliny, sú nadšení. To je na Hrádku to pekné,“ dodal.
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