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Top foto dňa (31. október 2026): Prevoz pneumatík, útek so zvieratami, teplovzdušné balóny a vzácny šafran

Top foto dňa (30. október 2026): Prevoz pneumatík, útek so zvieratami z Ukrajiny, festival teplovzdušných balónov a zber vzácneho šafranu. Fotogaléria k článku:

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31.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (30. október 2026): Prevoz pneumatík, útek so zvieratami z Ukrajiny, festival teplovzdušných balónov a zber vzácneho šafranu.

Fotogaléria k článku: Top foto dňa (31. október 2026):

 


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (31. október 2026): Prevoz pneumatík, útek so zvieratami, teplovzdušné balóny a vzácny šafran © SITA Všetky práva vyhradené.

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