Netanjahuov blok zostal po voľbách bez väčšiny, jeho strana spochybňuje ich výsledky
Pravicový blok získal 53 mandátov, opozícia 48. Arabské strany môžu rozhodnúť o novej izraelskej vláde; obvinenia z volebných podvodov sa nepotvrdili. Izraelský premiér
30.10.2026 (SITA.sk) - Pravicový blok získal 53 mandátov, opozícia 48. Arabské strany môžu rozhodnúť o novej izraelskej vláde; obvinenia z volebných podvodov sa nepotvrdili.
Netanjahuova strana Likud zostala najsilnejšou politickou silou s 27 kreslami. Výrazne však posilnili arabské strany Raam a Spoločná kandidátka, ktoré spolu získali 19 mandátov a môžu rozhodnúť o budúcej vláde.
Likud vo štvrtok spochybnil výsledky a bez predloženia dôkazov obvinil arabské strany z kupovania hlasov za peniaze z Kataru. „Škandál Raamgate je politickým zemetrasením. Voľby v Izraeli boli ukradnuté!“ vyhlásila strana.
Katar obvinenia odmietol a izraelská bezpečnostná služba Šin Bet začala preverovať podozrenia z nezrovnalostí. Volebná komisia však tvrdenia o rozsiahlych podvodoch označila za „úplne neopodstatnené“.
Líder arabského zoskupenia Raam Mansúr Abbás takisto obvinenia odmietol a vyšetrovanie privítal. Opozícia obvinila Netanjahua zo snahy spochybniť volebný výsledok.
Predstaviteľ Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín pripustil podporu opozičnej vlády bez priamej účasti v koalícii. Izrael tak čakajú náročné povolebné rokovania, ktoré môžu trvať týždne. V prípade neúspechu hrozia ďalšie voľby.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahuov blok zostal po voľbách bez väčšiny, jeho strana spochybňuje ich výsledky © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu síce vyhral súboj o najväčšiu parlamentnú frakciu, jeho pravicový blok však v utorkových voľbách stratil väčšinu.
Podľa výsledkov zverejnených v piatok získal 53 kresiel v 120-člennom senáte, zatiaľ čo opozícia vedená Gadim Eisenkotom obsadila 48 mandátov. Na zostavenie vlády je potrebných najmenej 61 poslancov.
Zostal najsilnejší
Netanjahuova strana Likud zostala najsilnejšou politickou silou s 27 kreslami. Výrazne však posilnili arabské strany Raam a Spoločná kandidátka, ktoré spolu získali 19 mandátov a môžu rozhodnúť o budúcej vláde.
Likud vo štvrtok spochybnil výsledky a bez predloženia dôkazov obvinil arabské strany z kupovania hlasov za peniaze z Kataru. „Škandál Raamgate je politickým zemetrasením. Voľby v Izraeli boli ukradnuté!“ vyhlásila strana.
Katar obvinenia odmietol a izraelská bezpečnostná služba Šin Bet začala preverovať podozrenia z nezrovnalostí. Volebná komisia však tvrdenia o rozsiahlych podvodoch označila za „úplne neopodstatnené“.
Podpora vlády nie je vylúčená
Líder arabského zoskupenia Raam Mansúr Abbás takisto obvinenia odmietol a vyšetrovanie privítal. Opozícia obvinila Netanjahua zo snahy spochybniť volebný výsledok.
Predstaviteľ Spoločnej kandidátky Júsuf Džabarín pripustil podporu opozičnej vlády bez priamej účasti v koalícii. Izrael tak čakajú náročné povolebné rokovania, ktoré môžu trvať týždne. V prípade neúspechu hrozia ďalšie voľby.
Zdroj: SITA.sk - Netanjahuov blok zostal po voľbách bez väčšiny, jeho strana spochybňuje ich výsledky © SITA Všetky práva vyhradené.
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