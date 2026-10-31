Nepremyslené vyjadrenia ho môžu vyjsť draho. Aston Villa podnikne právne kroky proti Carragherovi za urážky
Futbalový expert povedal, že tréner Unai Emery by mal byť kandidátom na post hlavného kouča v Manchestri United. Anglický klub Aston Villa oznámil, že podnikne právne kroky proti bývalému obrancovi ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Futbalový expert povedal, že tréner Unai Emery by mal byť kandidátom na post hlavného kouča v Manchestri United.
Anglický klub Aston Villa oznámil, že podnikne právne kroky proti bývalému obrancovi Liverpoolu a súčasnému futbalovému analytikovi Jamiemu Carragherovi. Dôvodom sú "neprijateľné urážky" namierené voči tímu a jeho fanúšikom.
Futbalový expert pôsobiaci v staniciach Sky Sports a CBS čelí ostrej kritike zo strany priaznivcov Aston Villy pre jeho vyjadrenie, že tréner Unai Emery by mal byť kandidátom na post hlavného kouča v Manchestri United, kde je momentálne pod veľkým tlakom Michael Carrick.
"Aston Villa podnikne právne kroky proti Jamiemu Carragherovi za jeho neprijateľné urážky na adresu klubu a jeho fanúšikov. Nedovolíme nikomu, aby zastavil náš vzostup v anglickom a európskom futbale," uviedol predseda celku Nassef Sawiris vo vyhlásení.
Štyridsaťosemročný Carragher na situáciu zareagoval ospravedlnením. "Chcel by som sa ospravedlniť Aston Ville, jej majiteľom aj fanúšikom. Moje vyjadrenia z tohto týždňa boli neobratné a nevhodné. Fanúšikov Villy môžem ubezpečiť, že išlo o žart, no chápem, že to tak nemuselo vyznieť," napísal na sociálnej sieti.
Emery od svojho príchodu pred štyrmi rokmi výrazne pozdvihol úroveň Aston Villy. Španielsky kormidelník priviedol klub z Birminghamu dvakrát do Ligy majstrov a v minulej sezóne získal trofej v Európskej lige, čím ukončil 30-ročné čakanie tímu na zisk významnej trofeje.
V aktuálnom ročníku však musel budovať nový káder, keďže šesť hráčov zo základnej zostavy, ktorá nastúpila vo finále EL, klub opustilo. Futbalisti odišli za lepšími platovými podmienkami alebo s cieľom pravidelnejšie bojovať o tituly.
Emery bol úspešný aj vo Valencii či Seville, no počas pôsobenia v Paríži Saint-Germain a Arsenale mal problémy vyrovnať sa s vyššími nárokmi.
"Určite by chcel dostať príležitosť viesť ďalší veľkoklub. Vo futbale existuje istá hierarchia, či sa nám to páči, alebo nie. Aston Villa nikdy nebude Manchester United," povedal Carragher v podcaste Stick to Football.
Zdroj: SITA.sk - Nepremyslené vyjadrenia ho môžu vyjsť draho. Aston Villa podnikne právne kroky proti Carragherovi za urážky © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický klub Aston Villa oznámil, že podnikne právne kroky proti bývalému obrancovi Liverpoolu a súčasnému futbalovému analytikovi Jamiemu Carragherovi. Dôvodom sú "neprijateľné urážky" namierené voči tímu a jeho fanúšikom.
Futbalový expert pôsobiaci v staniciach Sky Sports a CBS čelí ostrej kritike zo strany priaznivcov Aston Villy pre jeho vyjadrenie, že tréner Unai Emery by mal byť kandidátom na post hlavného kouča v Manchestri United, kde je momentálne pod veľkým tlakom Michael Carrick.
"Aston Villa podnikne právne kroky proti Jamiemu Carragherovi za jeho neprijateľné urážky na adresu klubu a jeho fanúšikov. Nedovolíme nikomu, aby zastavil náš vzostup v anglickom a európskom futbale," uviedol predseda celku Nassef Sawiris vo vyhlásení.
Pozdvihol úroveň klubu
Štyridsaťosemročný Carragher na situáciu zareagoval ospravedlnením. "Chcel by som sa ospravedlniť Aston Ville, jej majiteľom aj fanúšikom. Moje vyjadrenia z tohto týždňa boli neobratné a nevhodné. Fanúšikov Villy môžem ubezpečiť, že išlo o žart, no chápem, že to tak nemuselo vyznieť," napísal na sociálnej sieti.
Emery od svojho príchodu pred štyrmi rokmi výrazne pozdvihol úroveň Aston Villy. Španielsky kormidelník priviedol klub z Birminghamu dvakrát do Ligy majstrov a v minulej sezóne získal trofej v Európskej lige, čím ukončil 30-ročné čakanie tímu na zisk významnej trofeje.
V aktuálnom ročníku však musel budovať nový káder, keďže šesť hráčov zo základnej zostavy, ktorá nastúpila vo finále EL, klub opustilo. Futbalisti odišli za lepšími platovými podmienkami alebo s cieľom pravidelnejšie bojovať o tituly.
Emery bol úspešný aj vo Valencii či Seville, no počas pôsobenia v Paríži Saint-Germain a Arsenale mal problémy vyrovnať sa s vyššími nárokmi.
"Určite by chcel dostať príležitosť viesť ďalší veľkoklub. Vo futbale existuje istá hierarchia, či sa nám to páči, alebo nie. Aston Villa nikdy nebude Manchester United," povedal Carragher v podcaste Stick to Football.
Zdroj: SITA.sk - Nepremyslené vyjadrenia ho môžu vyjsť draho. Aston Villa podnikne právne kroky proti Carragherovi za urážky © SITA Všetky práva vyhradené.
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