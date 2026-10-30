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Venezuelská opozičná líderka poďakovala Trumpovi za zvrhnutie Madura a žiada nové voľby

Nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová sa po desiatich mesiacoch v exile vrátila do vlasti. Chce prezidentské voľby v roku 2027. Venezuelská opozičná líderka ...

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30.10.2026 (SITA.sk) - Nositeľka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová sa po desiatich mesiacoch v exile vrátila do vlasti. Chce prezidentské voľby v roku 2027.

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová vo štvrtok po návrate z desaťmesačného exilu poďakovala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za januárové zajatie prezidenta Nicolása Madura.


Zároveň vyzvala na uskutočnenie demokratických prezidentských volieb v roku 2027. „Vďaka ich vízii, odvahe a zásahu z 3. januára sa otvorili stavidlá slobody,“ vyhlásila nositeľka Nobelovej ceny za mier na tlačovej konferencii v Caracase. Osobitne ocenila Trumpa a ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia.



Voľby budú


Machadová uviedla, že sa vrátila mobilizovať spoločnosť pred voľbami, ktoré podľa nej Washington plánuje na rok 2027. Ich termín však zatiaľ nebol stanovený.

Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorá prevzala moc po Madurovom zajatí americkými jednotkami, voľby opätovne prisľúbila. „Voľby budú a svet bude ich svedkom,“ vyhlásila.

Kritika ropnej dohody


Machadová zároveň kritizovala nedostatočnú transparentnosť rozsiahlej ropnej dohody medzi Washingtonom a Caracasom, ktorá má Spojeným štátom zabezpečiť prístup k významnej časti venezuelských ropných zásob.

Trump napriek podpore demokratickej transformácie zatiaľ uprednostňuje spoluprácu s Rodríguezovou. Machadová, ktorú v predchádzajúcich prezidentských voľbách nepustili ku kandidatúre, požaduje možnosť uchádzať sa o najvyšší úrad.


Zdroj: SITA.sk - Venezuelská opozičná líderka poďakovala Trumpovi za zvrhnutie Madura a žiada nové voľby © SITA Všetky práva vyhradené.

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