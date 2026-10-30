Pohánkovej spanilá jazda sa nekončí. Vyradila aj Američanku Parksovú a je v semifinále – VIDEO
Mia Pohánková postúpila po prvý raz v kariére do semifinále dvojhry na turnaji WTA 500. Slovenská tenisová rozprávka v Tokiu bude mať aj semifinálové pokračovanie. Osemnásťročná
30.10.2026 (SITA.sk) - Mia Pohánková postúpila po prvý raz v kariére do semifinále dvojhry na turnaji WTA 500.
Slovenská tenisová rozprávka v Tokiu bude mať aj semifinálové pokračovanie. Osemnásťročná Mia Pohánková si vo štvrťfinále turnaja Toray Pan Pacific Open (dotácia 1 206 446 USD) poradila s Američankou Alyciou Parksovou za 94 minút 7:6 (3), 6:3 a po prvý raz v kariére postúpila do najlepšej štvorky na turnaji hlavného ženského okruhu WTA.
Jej súperkou v boji o postup do finále bude víťazka zápasu medzi Ruskou Dianou Šnajderovou a Filipínčankou Alexandrou Ealovou.
Štvrťfinále v podaní hráčky s voľnou kartou (Pohánková) proti kvalifikantke (Parksová) sa rozhodne nečakalo. Mladá Slovenka viedla v úvode zápasu 2:0 aj 3:1, ale potom Parksová zvýšila razanciu aj riziko pri svojich úderoch a otočila na 3:4.
Tento nadmieru ofenzívny štýl jej však nemohol vydržať dlho a na jej konto pribúdali aj nevynútené chyby. Napokon ich v prvom sete urobila až 22 a tie rozhodujúce v tajbrejku, keď súperku pustila do náskoku 3:1 a neskôr aj 6:3. Wimbledonská šampiónka v kategórii dievčat spred roka premenila hneď prvý setbal a za hodinu viedla 1:0 na sety.
Slovenka hrala oveľa istejšie ako Parksová. Na konto mladej Levičanky nepribúdali víťazné údery tak závratne rýchlo, ale ani chyby. Naopak jej súperka riskovala a po brejku sa ujala v druhom sete vedenia 2:1.
Od tej chvíli však Pohánková zlepšila svoju hru a aj vďaka dvom "čistým hrám" otočila na 5:2. Za tohto stavu si čoraz nervóznejšia americká hráčka predsa len podržala servis, ale pri následnom podaní Slovenky už prišiel koniec zápasu.
Pohánková sa dostala k mečbalu a premenila ho víťazným bekhendom. Na hlavnom ženskom okruhu vôbec po prvý raz v kariére vyhrala tri zápasy za sebou na jednom turnaji.
"Bolo to veľmi ťažké. Súperka ma útočnou hrou dostávala pod tlak, musela som bojovať o každý bod. Som veľmi rada, že som zvíťazila. Vyhrala som už tri zápasy a v Tokiu sa cítim veľmi dobre. Zajtra však bude nový zápas a môj turnaj sa ešte nekončí. Budem sa snažiť opäť vydať zo seba to najlepšie," uviedla Pohánková v prvom pozápasovom interview na kurte.
Tokijské semifinále zároveň znamená Pohánkovej skok minimálne na 116. miesto rebríčka WTA vo dvojhre, hoci pred turnajom figurovala na 144. pozícii. Takto pred rokom bola vo svetovom renkingu na 659. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Pohánkovej spanilá jazda sa nekončí. Vyradila aj Američanku Parksovú a je v semifinále – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská tenisová rozprávka v Tokiu bude mať aj semifinálové pokračovanie. Osemnásťročná Mia Pohánková si vo štvrťfinále turnaja Toray Pan Pacific Open (dotácia 1 206 446 USD) poradila s Američankou Alyciou Parksovou za 94 minút 7:6 (3), 6:3 a po prvý raz v kariére postúpila do najlepšej štvorky na turnaji hlavného ženského okruhu WTA.
Nečakané štvrťfinále
Jej súperkou v boji o postup do finále bude víťazka zápasu medzi Ruskou Dianou Šnajderovou a Filipínčankou Alexandrou Ealovou.
Štvrťfinále v podaní hráčky s voľnou kartou (Pohánková) proti kvalifikantke (Parksová) sa rozhodne nečakalo. Mladá Slovenka viedla v úvode zápasu 2:0 aj 3:1, ale potom Parksová zvýšila razanciu aj riziko pri svojich úderoch a otočila na 3:4.
Súperka robila chyby
Tento nadmieru ofenzívny štýl jej však nemohol vydržať dlho a na jej konto pribúdali aj nevynútené chyby. Napokon ich v prvom sete urobila až 22 a tie rozhodujúce v tajbrejku, keď súperku pustila do náskoku 3:1 a neskôr aj 6:3. Wimbledonská šampiónka v kategórii dievčat spred roka premenila hneď prvý setbal a za hodinu viedla 1:0 na sety.
Slovenka hrala oveľa istejšie ako Parksová. Na konto mladej Levičanky nepribúdali víťazné údery tak závratne rýchlo, ale ani chyby. Naopak jej súperka riskovala a po brejku sa ujala v druhom sete vedenia 2:1.
Z 1:2 na 5:2 a koniec
Od tej chvíli však Pohánková zlepšila svoju hru a aj vďaka dvom "čistým hrám" otočila na 5:2. Za tohto stavu si čoraz nervóznejšia americká hráčka predsa len podržala servis, ale pri následnom podaní Slovenky už prišiel koniec zápasu.
Pohánková sa dostala k mečbalu a premenila ho víťazným bekhendom. Na hlavnom ženskom okruhu vôbec po prvý raz v kariére vyhrala tri zápasy za sebou na jednom turnaji.
V Tokiu sa cíti dobre
"Bolo to veľmi ťažké. Súperka ma útočnou hrou dostávala pod tlak, musela som bojovať o každý bod. Som veľmi rada, že som zvíťazila. Vyhrala som už tri zápasy a v Tokiu sa cítim veľmi dobre. Zajtra však bude nový zápas a môj turnaj sa ešte nekončí. Budem sa snažiť opäť vydať zo seba to najlepšie," uviedla Pohánková v prvom pozápasovom interview na kurte.
Skok v rebríčku
Tokijské semifinále zároveň znamená Pohánkovej skok minimálne na 116. miesto rebríčka WTA vo dvojhre, hoci pred turnajom figurovala na 144. pozícii. Takto pred rokom bola vo svetovom renkingu na 659. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Pohánkovej spanilá jazda sa nekončí. Vyradila aj Američanku Parksovú a je v semifinále – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Netanjahuov blok zostal po voľbách bez väčšiny, jeho strana spochybňuje ich výsledky
- Lane Hutson je historický rekordér medzi mladíkmi v Montreale, Slafkovskému chýba 18 asistencií – VIDEO
- Hakeri udreli na Binance, najväčšia kryptoburza prišla o miliardy dolárov
- Martin Chromiak bol povolaný do NHL, ale v zápase Los Angeles – Ottawa ešte nehral – VIDEO
- Komédia Dvaja celkom nahí muži spája absurdný humor aj sériu nečakaných zvratov – FOTO