Rusi chcú v okupovanej časti Chersonskej oblasti zhabať vyše 1100 domov
Ruská okupačná správa plánuje skonfiškovať nehnuteľnosti Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou. Na zachovanie vlastníctva vyžaduje ruské doklady. Ruské okupačné úrady ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Ruská okupačná správa plánuje skonfiškovať nehnuteľnosti Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou. Na zachovanie vlastníctva vyžaduje ruské doklady.
Ako dôvod na konfiškáciu majetku môže poslúžiť chýbajúca registrácia nehnuteľnosti podľa ruských zákonov, nezaplatené účty za komunálne služby alebo skutočnosť, že v dome nikto nebýva.
Ukrajincov tak nútia komunikovať s okupačnými úradmi a osobne si vybavovať ruské doklady, ak si chcú zachovať vlastnícke práva.
Ukrajinská rozviedka označila postup Moskvy za systematické vyvlastňovanie majetku, ktorého cieľom je vytláčanie pôvodného obyvateľstva a jeho nahrádzanie Rusmi.
Situáciu miestnych obyvateľov navyše zhoršuje nedostatok elektriny, tepla, palív, potravín a liekov. V Kalančackej oblasti okupačné úrady podmieňujú prístup k plánovaným vykurovaným priestorom poskytnutím osobných údajov vrátane miesta bydliska a zamestnania.
Podľa HUR Moskva najskôr vytvára podmienky, ktoré nútia Ukrajincov opúšťať svoje domovy, a následne ich neprítomnosť využíva ako zámienku na zhabanie majetku.
Zdroj: SITA.sk - Rusi chcú v okupovanej časti Chersonskej oblasti zhabať vyše 1100 domov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské okupačné úrady plánujú zhabať viac ako 1100 obytných domov v okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Nehnuteľnosti, ktorých majitelia utiekli pred vojnou, chcú vyhlásiť za opustené a previesť do vlastníctva miestnych okupačných samospráv. Informovalo o tom v pondelok ukrajinské verejnoprávne médium Suspiľne s odvolaním sa na vojenskú rozviedku HUR.
Vymyslené dôvody
Ako dôvod na konfiškáciu majetku môže poslúžiť chýbajúca registrácia nehnuteľnosti podľa ruských zákonov, nezaplatené účty za komunálne služby alebo skutočnosť, že v dome nikto nebýva.
Ukrajincov tak nútia komunikovať s okupačnými úradmi a osobne si vybavovať ruské doklady, ak si chcú zachovať vlastnícke práva.
Ukrajinská rozviedka označila postup Moskvy za systematické vyvlastňovanie majetku, ktorého cieľom je vytláčanie pôvodného obyvateľstva a jeho nahrádzanie Rusmi.
Nedostatok všetkého
Situáciu miestnych obyvateľov navyše zhoršuje nedostatok elektriny, tepla, palív, potravín a liekov. V Kalančackej oblasti okupačné úrady podmieňujú prístup k plánovaným vykurovaným priestorom poskytnutím osobných údajov vrátane miesta bydliska a zamestnania.
Podľa HUR Moskva najskôr vytvára podmienky, ktoré nútia Ukrajincov opúšťať svoje domovy, a následne ich neprítomnosť využíva ako zámienku na zhabanie majetku.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Rusi chcú v okupovanej časti Chersonskej oblasti zhabať vyše 1100 domov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Ronaldinho sa vrátil na profiscénu, Ravenne pomohol k triumfu nad rivalom
- Moskva odmieta obvinenia zo sabotáže, Estónsku hrozí následkami uzavretia hraníc
- Pokladničný blok z Kauflandu neukáže, ako nákupy zákazníkov menia regióny
- Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili ďalšie protiruské sankcie
- Galéria SPP predstaví výstavu Kristíny Mésároš. Horizont udalostí odhaľuje skryté svety a príbehy