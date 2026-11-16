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Rusi chcú v okupovanej časti Chersonskej oblasti zhabať vyše 1100 domov

Ruská okupačná správa plánuje skonfiškovať nehnuteľnosti Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou. Na zachovanie vlastníctva vyžaduje ruské doklady. Ruské okupačné úrady ...

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16.11.2026 (SITA.sk) - Ruská okupačná správa plánuje skonfiškovať nehnuteľnosti Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou. Na zachovanie vlastníctva vyžaduje ruské doklady.

Ruské okupačné úrady plánujú zhabať viac ako 1100 obytných domov v okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.


Nehnuteľnosti, ktorých majitelia utiekli pred vojnou, chcú vyhlásiť za opustené a previesť do vlastníctva miestnych okupačných samospráv. Informovalo o tom v pondelok ukrajinské verejnoprávne médium Suspiľne s odvolaním sa na vojenskú rozviedku HUR.



Vymyslené dôvody


Ako dôvod na konfiškáciu majetku môže poslúžiť chýbajúca registrácia nehnuteľnosti podľa ruských zákonov, nezaplatené účty za komunálne služby alebo skutočnosť, že v dome nikto nebýva.

Ukrajincov tak nútia komunikovať s okupačnými úradmi a osobne si vybavovať ruské doklady, ak si chcú zachovať vlastnícke práva.

Ukrajinská rozviedka označila postup Moskvy za systematické vyvlastňovanie majetku, ktorého cieľom je vytláčanie pôvodného obyvateľstva a jeho nahrádzanie Rusmi.

Nedostatok všetkého


Situáciu miestnych obyvateľov navyše zhoršuje nedostatok elektriny, tepla, palív, potravín a liekov. V Kalančackej oblasti okupačné úrady podmieňujú prístup k plánovaným vykurovaným priestorom poskytnutím osobných údajov vrátane miesta bydliska a zamestnania.

Podľa HUR Moskva najskôr vytvára podmienky, ktoré nútia Ukrajincov opúšťať svoje domovy, a následne ich neprítomnosť využíva ako zámienku na zhabanie majetku.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Rusi chcú v okupovanej časti Chersonskej oblasti zhabať vyše 1100 domov © SITA Všetky práva vyhradené.

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