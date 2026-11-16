Tréner Beňadik nominoval na domáce ME hádzanárok dovedna 20 hráčok, šancu dostanú aj mladé talenty – VIDEO
V zostave nechýbajú dve kadetské európske šampiónky, Lujza Rozi Bölcskeiová a Liliana Gogová na klubovej úrovni hrávajú za Stupavu. Tréner slovenskej reprezentácie hádzanárok Ján ...
16.11.2026 (SITA.sk) - V zostave nechýbajú dve kadetské európske šampiónky, Lujza Rozi Bölcskeiová a Liliana Gogová na klubovej úrovni hrávajú za Stupavu.
Tréner slovenskej reprezentácie hádzanárok Ján Beňadik na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v piatich krajinách vrátane Slovenska, nominoval dovedna 20 hráčok vrátane troch brankárok. Okrem toho ďalších desať mien figuruje medzi náhradníčkami.
Slovenky absolvujú súboje základnej F-skupiny v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, od 4. do 8. decembra si postupne zmerajú sily s kvalitným výberom Srbska, tradičným medailovým ašpirantom Švédskom a úradujúcimi vicemajsterkami sveta Nemkami.
"Všetky hráčky v záverečnej nominácii s nami absolvovali septembrovú aj októbrovú akciu. Na základe týchto zrazov a samotných prípravných zápasov sme dospeli k finálnej dvadsiatke. Myslím si, že nominácia je z pohľadu jednotlivých pozícií vyvážená a dáva nám dobré možnosti pri skladaní zostavy na jednotlivé zápasy,“ povedal tréner Ján Beňadik prostredníctvom tlačovej správy slovenských organizátorov turnaja.
piatok 4. decembra 2026: Švédsko - Nemecko (18.00), 20.30 Slovensko - Srbsko (20.30)
nedeľa 6. decembra 2026: Švédsko - Slovensko (15.30), 18.00 Nemecko - Srbsko (18.00)
utorok 8. decembra 2026: Slovensko - Nemecko (18.00), Srbsko - Švédsko (20.30)
Z nadnárodnej Doprastav ligy je v nominácii 10 hráčok, druhá polovica pôsobí v zahraničí. Z domácich klubov má v menoslove štyri zástupkyne MŠK Iuventa Michalovce, rovnako štyri hádzanárky v nominácii pôsobia v maďarskej Kisvárde.
V zostave slovenského tímu figuruje jedenásť hráčok, ktoré sa predstavili aj na predchádzajúcom kontinentálnom šampionáte v rakúskom Innsbrucku 2024 (Popovcová, Lukáčová, Ratvajská, Šutranová, Ščípová, Lanczová, Bačenková, Pastorková, Györiová, Jablonská, Jakubíková).
Premiéru na ME absolvuje deväť hráčok vrátane dvoch kadetských majsteriek Európy z roku 2025 Lujzy Rozi Bölcskeiovej a Liliany Gogovej, ktoré na klubovej úrovni hrávajú za Stupavu. "Teší nás aj to, že sme do už tak mladého tímu zaradili dve juniorské reprezentantky. Je to jasný signál, že ženskú reprezentáciu budujeme s dlhodobou perspektívou," dodal Beňadik.
K dispozícii vstupenky na všetky hracie dni turnaja. "Fanúšikov nielen hádzanej, ale aj športu vyzývame, aby neváhali a zabezpečili si vstupenky, ktoré sú stále v predaji v sieti Eventim. Pripravili sme pre priaznivcov aj zvýhodnené rodinné balíčky,“ povedal prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.
Okrem Slovenska sa súboje v základných skupinách na ME 2026 hádzanárok uskutočnia aj v Rumunsku, Turecku, Poľsku a Česku. Ďalšiu fázu bude hostiť už len Rumunsko a Poľsko, pričom vyraďovacia časť turnaja sa uskutoční od 18. do 20. decembra v poľských Katoviciach.
Brankárky: Iryna Jablonská, Barbora Jakubíková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)
Pivotky: Kristína Pastorková, Anastasija Bjalončíková (obe HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.),
Ľavé spojky: Tatiana Šutranová (ZRK Bjelovar/Chor.), Olívia Ščípová (MKS Gniezno/Poľ.), Anette Emma Hudáková (Kisvárdai KKC/Maď.)
Stredné spojky: Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce)
Pravé spojky: Barbora Lanczová (MTK Budapešť/Maď.), Dorota Bačenková (Kisvárdai KKC/Maď.), Liliana Gogová (HC Tatran Stupava)
Ľavé krídla: Martina Popovcová (MKS Gniezno/Poľ.), Eszter Lengyelová (Szombathelyi KKA/Maď.), Emma Lukáčová (MŠK Iuventa Michalovce)
Pravé krídla: Lenka Ratvajská (KA Handball/Isl.), Lujza Rozi Bölcskeiová (HC Tatran Stupava), Natália Dmytrenková (Kisvárdai KKC/Maď.)
Náhradníčky: Dominika Kesziová, Anežka Stránska, Kristína Görögová, Mária Bartková, Karin Bujnochová, Barbora Karkušová, Laura Kitti Bekeová, Sara Erika Zsakovicsová, Dóra Csernyánszkyová, Katarína Pócsíková
Zdroj: SITA.sk - Tréner Beňadik nominoval na domáce ME hádzanárok dovedna 20 hráčok, šancu dostanú aj mladé talenty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner slovenskej reprezentácie hádzanárok Ján Beňadik na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v piatich krajinách vrátane Slovenska, nominoval dovedna 20 hráčok vrátane troch brankárok. Okrem toho ďalších desať mien figuruje medzi náhradníčkami.
Slovenky absolvujú súboje základnej F-skupiny v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, od 4. do 8. decembra si postupne zmerajú sily s kvalitným výberom Srbska, tradičným medailovým ašpirantom Švédskom a úradujúcimi vicemajsterkami sveta Nemkami.
"Všetky hráčky v záverečnej nominácii s nami absolvovali septembrovú aj októbrovú akciu. Na základe týchto zrazov a samotných prípravných zápasov sme dospeli k finálnej dvadsiatke. Myslím si, že nominácia je z pohľadu jednotlivých pozícií vyvážená a dáva nám dobré možnosti pri skladaní zostavy na jednotlivé zápasy,“ povedal tréner Ján Beňadik prostredníctvom tlačovej správy slovenských organizátorov turnaja.
Program základnej F-skupiny ME hádzanárok (Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave):
piatok 4. decembra 2026: Švédsko - Nemecko (18.00), 20.30 Slovensko - Srbsko (20.30)
nedeľa 6. decembra 2026: Švédsko - Slovensko (15.30), 18.00 Nemecko - Srbsko (18.00)
utorok 8. decembra 2026: Slovensko - Nemecko (18.00), Srbsko - Švédsko (20.30)
Z nadnárodnej Doprastav ligy je v nominácii 10 hráčok, druhá polovica pôsobí v zahraničí. Z domácich klubov má v menoslove štyri zástupkyne MŠK Iuventa Michalovce, rovnako štyri hádzanárky v nominácii pôsobia v maďarskej Kisvárde.
V zostave slovenského tímu figuruje jedenásť hráčok, ktoré sa predstavili aj na predchádzajúcom kontinentálnom šampionáte v rakúskom Innsbrucku 2024 (Popovcová, Lukáčová, Ratvajská, Šutranová, Ščípová, Lanczová, Bačenková, Pastorková, Györiová, Jablonská, Jakubíková).
Premiéru na ME absolvuje deväť hráčok vrátane dvoch kadetských majsteriek Európy z roku 2025 Lujzy Rozi Bölcskeiovej a Liliany Gogovej, ktoré na klubovej úrovni hrávajú za Stupavu. "Teší nás aj to, že sme do už tak mladého tímu zaradili dve juniorské reprezentantky. Je to jasný signál, že ženskú reprezentáciu budujeme s dlhodobou perspektívou," dodal Beňadik.
K dispozícii vstupenky na všetky hracie dni turnaja. "Fanúšikov nielen hádzanej, ale aj športu vyzývame, aby neváhali a zabezpečili si vstupenky, ktoré sú stále v predaji v sieti Eventim. Pripravili sme pre priaznivcov aj zvýhodnené rodinné balíčky,“ povedal prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.
Okrem Slovenska sa súboje v základných skupinách na ME 2026 hádzanárok uskutočnia aj v Rumunsku, Turecku, Poľsku a Česku. Ďalšiu fázu bude hostiť už len Rumunsko a Poľsko, pričom vyraďovacia časť turnaja sa uskutoční od 18. do 20. decembra v poľských Katoviciach.
Nominácia slovenskej reprezentácie hádzanárok na ME 2026:
Brankárky: Iryna Jablonská, Barbora Jakubíková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)
Pivotky: Kristína Pastorková, Anastasija Bjalončíková (obe HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.),
Ľavé spojky: Tatiana Šutranová (ZRK Bjelovar/Chor.), Olívia Ščípová (MKS Gniezno/Poľ.), Anette Emma Hudáková (Kisvárdai KKC/Maď.)
Stredné spojky: Diana Mária Vargová (HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce)
Pravé spojky: Barbora Lanczová (MTK Budapešť/Maď.), Dorota Bačenková (Kisvárdai KKC/Maď.), Liliana Gogová (HC Tatran Stupava)
Ľavé krídla: Martina Popovcová (MKS Gniezno/Poľ.), Eszter Lengyelová (Szombathelyi KKA/Maď.), Emma Lukáčová (MŠK Iuventa Michalovce)
Pravé krídla: Lenka Ratvajská (KA Handball/Isl.), Lujza Rozi Bölcskeiová (HC Tatran Stupava), Natália Dmytrenková (Kisvárdai KKC/Maď.)
Náhradníčky: Dominika Kesziová, Anežka Stránska, Kristína Görögová, Mária Bartková, Karin Bujnochová, Barbora Karkušová, Laura Kitti Bekeová, Sara Erika Zsakovicsová, Dóra Csernyánszkyová, Katarína Pócsíková
Zdroj: SITA.sk - Tréner Beňadik nominoval na domáce ME hádzanárok dovedna 20 hráčok, šancu dostanú aj mladé talenty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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