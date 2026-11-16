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Zamestnávatelia bijú na poplach, kvóty na zahraničných pracovníkov môžu prehĺbiť nedostatok pracovnej sily na Slovensku – VIDEO

Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú, že slovenský pracovný trh nedokáže pokryť potreby podnikov výlučne z domácich zdrojov. Zahraniční pracovníci ...

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16.11.2026 (SITA.sk) - Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú, že slovenský pracovný trh nedokáže pokryť potreby podnikov výlučne z domácich zdrojov.

Zahraniční pracovníci zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri zabezpečovaní fungovania slovenskej ekonomiky. Ich zamestnávanie pomáha firmám obsadzovať voľné pracovné miesta, udržiavať výrobu a poskytovať služby.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) preto upozorňuje na možné negatívne dôsledky plánovaného zavedenia kvót na zamestnávanie cudzincov. Témou sa v pondelok zaoberala tlačová konferencia AZZZ SR v Bratislave. O stanoviskách zamestnávateľov informovali prezident asociácie Rastislav Machunka a viceprezidentka pre trh práce Zuzana Rumiz.

Negatívne dôsledky


Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú, že slovenský pracovný trh nedokáže pokryť potreby podnikov výlučne z domácich zdrojov. Problémom nie je len celkový počet uchádzačov o zamestnanie, ale aj nesúlad medzi ich kvalifikáciou, dostupnosťou a požiadavkami zamestnávateľov.

Podľa AZZZ SR zahraniční pracovníci obsadzujú predovšetkým pozície, ktoré sa firmám dlhodobo nedarí obsadiť domácimi zamestnancami. Ich legálne zamestnávanie zároveň prináša príjmy do verejných financií prostredníctvom daní a odvodov.

Zamestnávatelia sa obávajú, že prípadné obmedzenie počtu zahraničných pracovníkov môže ešte viac prehĺbiť nedostatok pracovnej sily. Negatívne dôsledky by sa mohli prejaviť vo výrobe, službách aj ďalších odvetviach hospodárstva.

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Legálna vs. nelegálna migrácia


AZZZ SR zároveň zdôrazňuje potrebu rozlišovať medzi legálnou pracovnou migráciou a nelegálnou migráciou. Zahraniční zamestnanci, ktorí prichádzajú na Slovensko za prácou v súlade s platnými pravidlami, podľa asociácie pomáhajú riešiť konkrétne potreby zamestnávateľov.

Asociácia upozorňuje, že nedostatok pracovníkov nemožno vyriešiť iba zvyšovaním miezd. Ak na trhu chýbajú ľudia s potrebnou kvalifikáciou, vyššie finančné ohodnotenie môže viesť predovšetkým k presúvaniu zamestnancov medzi jednotlivými spoločnosťami.

Riešením má byť kombinácia lepšieho vzdelávania, rekvalifikácií, zapájania domácich pracovníkov, podpory návratu Slovákov zo zahraničia a riadenej legálnej pracovnej migrácie.

Zamestnávatelia stoja pred zásadnou otázkou


Situáciu bude podľa zamestnávateľov v nasledujúcich rokoch komplikovať aj starnutie obyvateľstva a pokles počtu ľudí v produktívnom veku. Slovensko preto potrebuje predvídateľnú a funkčnú politiku zamestnávania zahraničných pracovníkov.

AZZZ SR zároveň požaduje jednoduchšie a rýchlejšie administratívne procesy. Slovensko totiž o zahraničnú pracovnú silu súperí s okolitými krajinami, ktoré môžu pracovníkom ponúknuť výhodnejšie podmienky a menej komplikovaný systém vybavovania potrebných povolení.

Zamestnávatelia tak stoja pred zásadnou otázkou: ako zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre slovenskú ekonomiku bez toho, aby nové regulačné opatrenia ešte viac obmedzili možnosti firiem obsadzovať chýbajúce pracovné miesta.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnávatelia bijú na poplach, kvóty na zahraničných pracovníkov môžu prehĺbiť nedostatok pracovnej sily na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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