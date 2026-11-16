Zamestnávatelia bijú na poplach, kvóty na zahraničných pracovníkov môžu prehĺbiť nedostatok pracovnej sily na Slovensku – VIDEO
Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú, že slovenský pracovný trh nedokáže pokryť potreby podnikov výlučne z domácich zdrojov. Zahraniční pracovníci ...
16.11.2026 (SITA.sk) - Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú, že slovenský pracovný trh nedokáže pokryť potreby podnikov výlučne z domácich zdrojov.
Zahraniční pracovníci zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri zabezpečovaní fungovania slovenskej ekonomiky. Ich zamestnávanie pomáha firmám obsadzovať voľné pracovné miesta, udržiavať výrobu a poskytovať služby.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) preto upozorňuje na možné negatívne dôsledky plánovaného zavedenia kvót na zamestnávanie cudzincov. Témou sa v pondelok zaoberala tlačová konferencia AZZZ SR v Bratislave. O stanoviskách zamestnávateľov informovali prezident asociácie Rastislav Machunka a viceprezidentka pre trh práce Zuzana Rumiz.
Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú, že slovenský pracovný trh nedokáže pokryť potreby podnikov výlučne z domácich zdrojov. Problémom nie je len celkový počet uchádzačov o zamestnanie, ale aj nesúlad medzi ich kvalifikáciou, dostupnosťou a požiadavkami zamestnávateľov.
Podľa AZZZ SR zahraniční pracovníci obsadzujú predovšetkým pozície, ktoré sa firmám dlhodobo nedarí obsadiť domácimi zamestnancami. Ich legálne zamestnávanie zároveň prináša príjmy do verejných financií prostredníctvom daní a odvodov.
Zamestnávatelia sa obávajú, že prípadné obmedzenie počtu zahraničných pracovníkov môže ešte viac prehĺbiť nedostatok pracovnej sily. Negatívne dôsledky by sa mohli prejaviť vo výrobe, službách aj ďalších odvetviach hospodárstva.
AZZZ SR zároveň zdôrazňuje potrebu rozlišovať medzi legálnou pracovnou migráciou a nelegálnou migráciou. Zahraniční zamestnanci, ktorí prichádzajú na Slovensko za prácou v súlade s platnými pravidlami, podľa asociácie pomáhajú riešiť konkrétne potreby zamestnávateľov.
Asociácia upozorňuje, že nedostatok pracovníkov nemožno vyriešiť iba zvyšovaním miezd. Ak na trhu chýbajú ľudia s potrebnou kvalifikáciou, vyššie finančné ohodnotenie môže viesť predovšetkým k presúvaniu zamestnancov medzi jednotlivými spoločnosťami.
Riešením má byť kombinácia lepšieho vzdelávania, rekvalifikácií, zapájania domácich pracovníkov, podpory návratu Slovákov zo zahraničia a riadenej legálnej pracovnej migrácie.
Situáciu bude podľa zamestnávateľov v nasledujúcich rokoch komplikovať aj starnutie obyvateľstva a pokles počtu ľudí v produktívnom veku. Slovensko preto potrebuje predvídateľnú a funkčnú politiku zamestnávania zahraničných pracovníkov.
AZZZ SR zároveň požaduje jednoduchšie a rýchlejšie administratívne procesy. Slovensko totiž o zahraničnú pracovnú silu súperí s okolitými krajinami, ktoré môžu pracovníkom ponúknuť výhodnejšie podmienky a menej komplikovaný systém vybavovania potrebných povolení.
Zamestnávatelia tak stoja pred zásadnou otázkou: ako zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre slovenskú ekonomiku bez toho, aby nové regulačné opatrenia ešte viac obmedzili možnosti firiem obsadzovať chýbajúce pracovné miesta.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnávatelia bijú na poplach, kvóty na zahraničných pracovníkov môžu prehĺbiť nedostatok pracovnej sily na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zahraniční pracovníci zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri zabezpečovaní fungovania slovenskej ekonomiky. Ich zamestnávanie pomáha firmám obsadzovať voľné pracovné miesta, udržiavať výrobu a poskytovať služby.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) preto upozorňuje na možné negatívne dôsledky plánovaného zavedenia kvót na zamestnávanie cudzincov. Témou sa v pondelok zaoberala tlačová konferencia AZZZ SR v Bratislave. O stanoviskách zamestnávateľov informovali prezident asociácie Rastislav Machunka a viceprezidentka pre trh práce Zuzana Rumiz.
Negatívne dôsledky
Zamestnávatelia dlhodobo upozorňujú, že slovenský pracovný trh nedokáže pokryť potreby podnikov výlučne z domácich zdrojov. Problémom nie je len celkový počet uchádzačov o zamestnanie, ale aj nesúlad medzi ich kvalifikáciou, dostupnosťou a požiadavkami zamestnávateľov.
Podľa AZZZ SR zahraniční pracovníci obsadzujú predovšetkým pozície, ktoré sa firmám dlhodobo nedarí obsadiť domácimi zamestnancami. Ich legálne zamestnávanie zároveň prináša príjmy do verejných financií prostredníctvom daní a odvodov.
Zamestnávatelia sa obávajú, že prípadné obmedzenie počtu zahraničných pracovníkov môže ešte viac prehĺbiť nedostatok pracovnej sily. Negatívne dôsledky by sa mohli prejaviť vo výrobe, službách aj ďalších odvetviach hospodárstva.
Legálna vs. nelegálna migrácia
AZZZ SR zároveň zdôrazňuje potrebu rozlišovať medzi legálnou pracovnou migráciou a nelegálnou migráciou. Zahraniční zamestnanci, ktorí prichádzajú na Slovensko za prácou v súlade s platnými pravidlami, podľa asociácie pomáhajú riešiť konkrétne potreby zamestnávateľov.
Asociácia upozorňuje, že nedostatok pracovníkov nemožno vyriešiť iba zvyšovaním miezd. Ak na trhu chýbajú ľudia s potrebnou kvalifikáciou, vyššie finančné ohodnotenie môže viesť predovšetkým k presúvaniu zamestnancov medzi jednotlivými spoločnosťami.
Riešením má byť kombinácia lepšieho vzdelávania, rekvalifikácií, zapájania domácich pracovníkov, podpory návratu Slovákov zo zahraničia a riadenej legálnej pracovnej migrácie.
Zamestnávatelia stoja pred zásadnou otázkou
Situáciu bude podľa zamestnávateľov v nasledujúcich rokoch komplikovať aj starnutie obyvateľstva a pokles počtu ľudí v produktívnom veku. Slovensko preto potrebuje predvídateľnú a funkčnú politiku zamestnávania zahraničných pracovníkov.
AZZZ SR zároveň požaduje jednoduchšie a rýchlejšie administratívne procesy. Slovensko totiž o zahraničnú pracovnú silu súperí s okolitými krajinami, ktoré môžu pracovníkom ponúknuť výhodnejšie podmienky a menej komplikovaný systém vybavovania potrebných povolení.
Zamestnávatelia tak stoja pred zásadnou otázkou: ako zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre slovenskú ekonomiku bez toho, aby nové regulačné opatrenia ešte viac obmedzili možnosti firiem obsadzovať chýbajúce pracovné miesta.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnávatelia bijú na poplach, kvóty na zahraničných pracovníkov môžu prehĺbiť nedostatok pracovnej sily na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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