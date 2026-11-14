Slovensko vedie v dostupnosti služieb, Bratislava zaostáva za menšími mestami
Do 15 minút sa k potrebným cieľom dostane 26 % Bratislavčanov, zatiaľ čo v Košiciach, Prešove, Nitre a Žiline je to spolu 40,6 %. Slováci majú k bežným každodenným cieľom najbližšie spomedzi 11 ...
14.11.2026 (SITA.sk) - Do 15 minút sa k potrebným cieľom dostane 26 % Bratislavčanov, zatiaľ čo v Košiciach, Prešove, Nitre a Žiline je to spolu 40,6 %.
Slováci majú k bežným každodenným cieľom najbližšie spomedzi 11 krajín zapojených do prieskumu Friendly City Index 2026. Do 15 minút sa k nim dostane 34,2 % obyvateľov a do pol hodiny až 84,8 %. Napriek tomu Bratislava zaostáva za menšími slovenskými mestami. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Bolt, ktorý sa zameral na dostupnosť služieb a kvalitu života v mestách.
Priemer všetkých skúmaných krajín predstavuje 23,8 % obyvateľov, ktorí sa dostanú k svojim cieľom do 15 minút, a 72,1 % do pol hodiny. Na Slovensku sú výsledky výrazne lepšie. V Česku sa do štvrť hodiny dostane 22,8 % ľudí a do 30 minút 75 %.
Rozdiely sú viditeľné aj medzi slovenskými mestami. Do 15 minút sa k potrebným cieľom dostane 26 % Bratislavčanov, zatiaľ čo v Košiciach, Prešove, Nitre a Žiline je to spolu 40,6 %. V rebríčku 62 miest sa Žilina umiestnila na siedmom mieste, Košice na dvanástom a Bratislava až na tridsiatom.
Podľa urbanistu Carlosa Morena, autora konceptu 15-minútového mesta, je dôležité vytvárať mestá, v ktorých majú obyvatelia dostupné služby, obchody, školy či pracovné príležitosti v blízkosti svojho bydliska. Takáto premena si však vyžaduje dlhodobé plánovanie, kvalitnú infraštruktúru a podporu pešej, cyklistickej a verejnej dopravy.
Prieskum zároveň upozornil na problém spoločenskej odpojenosti. Často alebo veľmi často sa tak cíti 30,8 % Slovákov, čo je druhý najvyšší podiel spomedzi skúmaných krajín. Najvýraznejšie sa tento pocit prejavuje u mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, z ktorých ho zažíva až 43 %. Vo vekovej skupine nad 55 rokov je to približne 14 %.
Carlos Moreno upozorňuje, že napriek digitálnemu prepojeniu spoločnosť čoraz viac zápasí s nedostatkom osobných kontaktov. Práve verejné priestory, kultúrne aktivity a dostupné služby môžu podľa neho pomôcť obnovovať spoločenské väzby.
Prieskum Friendly City Index 2026 realizovala agentúra Syno International pre spoločnosť Bolt na vzorke 6 500 obyvateľov v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Na Slovensku sa doň zapojilo 600 respondentov z Bratislavy, Košíc, Prešova, Nitry a Žiliny. Výsledky vyjadrujú subjektívne vnímanie dostupnosti cieľov obyvateľmi, nie skutočne namerané časy.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko vedie v dostupnosti služieb, Bratislava zaostáva za menšími mestami © SITA Všetky práva vyhradené.
Slováci majú k bežným každodenným cieľom najbližšie spomedzi 11 krajín zapojených do prieskumu Friendly City Index 2026. Do 15 minút sa k nim dostane 34,2 % obyvateľov a do pol hodiny až 84,8 %. Napriek tomu Bratislava zaostáva za menšími slovenskými mestami. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Bolt, ktorý sa zameral na dostupnosť služieb a kvalitu života v mestách.
Priemer všetkých skúmaných krajín predstavuje 23,8 % obyvateľov, ktorí sa dostanú k svojim cieľom do 15 minút, a 72,1 % do pol hodiny. Na Slovensku sú výsledky výrazne lepšie. V Česku sa do štvrť hodiny dostane 22,8 % ľudí a do 30 minút 75 %.
Žilina skončila na siedmom mieste
Rozdiely sú viditeľné aj medzi slovenskými mestami. Do 15 minút sa k potrebným cieľom dostane 26 % Bratislavčanov, zatiaľ čo v Košiciach, Prešove, Nitre a Žiline je to spolu 40,6 %. V rebríčku 62 miest sa Žilina umiestnila na siedmom mieste, Košice na dvanástom a Bratislava až na tridsiatom.
Podľa urbanistu Carlosa Morena, autora konceptu 15-minútového mesta, je dôležité vytvárať mestá, v ktorých majú obyvatelia dostupné služby, obchody, školy či pracovné príležitosti v blízkosti svojho bydliska. Takáto premena si však vyžaduje dlhodobé plánovanie, kvalitnú infraštruktúru a podporu pešej, cyklistickej a verejnej dopravy.
Prieskum zároveň upozornil na problém spoločenskej odpojenosti. Často alebo veľmi často sa tak cíti 30,8 % Slovákov, čo je druhý najvyšší podiel spomedzi skúmaných krajín. Najvýraznejšie sa tento pocit prejavuje u mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, z ktorých ho zažíva až 43 %. Vo vekovej skupine nad 55 rokov je to približne 14 %.
Nedostatok osobných kontaktov
Carlos Moreno upozorňuje, že napriek digitálnemu prepojeniu spoločnosť čoraz viac zápasí s nedostatkom osobných kontaktov. Práve verejné priestory, kultúrne aktivity a dostupné služby môžu podľa neho pomôcť obnovovať spoločenské väzby.
Prieskum Friendly City Index 2026 realizovala agentúra Syno International pre spoločnosť Bolt na vzorke 6 500 obyvateľov v 11 krajinách strednej a východnej Európy. Na Slovensku sa doň zapojilo 600 respondentov z Bratislavy, Košíc, Prešova, Nitry a Žiliny. Výsledky vyjadrujú subjektívne vnímanie dostupnosti cieľov obyvateľmi, nie skutočne namerané časy.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko vedie v dostupnosti služieb, Bratislava zaostáva za menšími mestami © SITA Všetky práva vyhradené.