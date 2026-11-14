Zamestnanosť na Slovensku rástla len nepatrne, analytici aj naďalej očakávajú stagnujúci trend
V treťom štvrťroku tohto roka bolo na Slovensku podľa štatistických údajov zamestnaných viac než 2,4 milióna ľudí. Na Slovensku bolo v treťom štvrťroku 2026 zamestnaných 2,433 milióna osôb. ...
14.11.2026 (SITA.sk) - V treťom štvrťroku tohto roka bolo na Slovensku podľa štatistických údajov zamestnaných viac než 2,4 milióna ľudí.
Na Slovensku bolo v treťom štvrťroku 2026 zamestnaných 2,433 milióna osôb. Celková zamestnanosť medziročne stúpla o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Podľa analytikov oslabený ekonomický rast na Slovensku nevytvára priestor pre zásadnejšiu tvorbu nových pracovných miest, hoci zatiaľ sa neprejavuje ani na zásadnejšom úbytku zamestnanosti. Stagnujúci trend predpokladajú aj v ďalšom období.
V treťom štvrťroku tohto roka bolo na Slovensku podľa štatistických údajov zamestnaných viac než 2,4 milióna ľudí. Po očistení o sezónne vplyvy ich počet medziročne vzrástol o 0,2 %, v porovnaní s druhým kvartálom 2026 ostal na rovnakej úrovni.
Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka oslabený ekonomický rast nevytvára priestor pre zásadnejšiu tvorbu nových miest v ekonomike, avšak neprejavuje sa zatiaľ ani na zásadnejšom úbytku zamestnanosti. V treťom kvartáli roka zamestnanosť podľa analytika viac menej kopírovala bežné sezónne pohyby a ostala nezmenená.
„Predpokladáme, že trend blízky stagnácií zamestnanosti pretrvá aj v poslednom štvrťroku. Trh práce pritom bude i naďalej javiť známky dvojrýchlostnosti. Prislúchajúci rast miery nezamestnanosti by najskôr mala i naďalej tlmiť demografia – starnutie populácie, ktoré sa prejavuje na postupnom zmenšovaní ekonomicky aktívneho obyvateľstva,“ zhodnotil Koršňák.
Podobne to vidí aj analytik VÚB banky Michal Lehuta. „Zamestnanosť na Slovensku v 3. štvrťroku v porovnaní s druhým kvartálom len stagnovala a ostáva tak na nižšej úrovni ako pred pandémiou. V medziročnom porovnaní sa zvýšila o 0,1%, čo ukazuje odolnosť trhu práce voči faktickej stagnácii produkcie pridanej hodnoty v krajine,“ uviedol analytik.
Na druhej strane to však podľa neho znamená aj stagnujúcu produktivitu práce v stálych cenách. „V bežných cenách mzdy vo vybraných odvetviach súkromného sektora vzrástli o zhruba 5,5%, čo spolu s nižšou infláciou znamenalo aj slušný rast priemernej reálnej mzdy o približne 2,3%,“ dodal.
Inštitút finančnej politiky (IFP) predpokladá, že dynamiku zamestnanosti potiahli opäť zamestnanci, ktorí sa podľa Sociálnej poisťovne zvyšujú najviac od konca roka 2022. Živnostníci naopak od vlaňajška ostávajú v červených číslach.
„Slovenský trh práce stále výrazne zaostáva za predpandemickou úrovňou. Zamestnanosť je o 0,5 % nižšia než na konci roka 2019, pričom nižší rast v EÚ zaznamenali už len Lotyšsko a Rumunsko. Dôvodom bol najmä vysoký počet odchodov do predčasného dôchodku. Ešte výraznejšie klesli odpracované hodiny. Ich celkový objem bol v 2. štvrťroku tohto roka nižší o 6,1 %, čo predstavuje druhý najnižší výsledok v EÚ po Lotyšsku. Zamestnanosť sa tak zotavila rýchlejšie než odpracovaný čas. Počas pandémie totiž firmy namiesto prepúšťania vo veľkom skracovali pracovný čas, pričom tento trend ešte prehĺbil nárast počtu ľudí na PN a OČR. Spoločným menovateľom pretrvávajúceho poklesu je úbytok pracovných miest v priemysle a službách s nižšou pridanou hodnotou,“ zhodnotili analytici IFP.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanosť na Slovensku rástla len nepatrne, analytici aj naďalej očakávajú stagnujúci trend © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Slovensku bolo v treťom štvrťroku 2026 zamestnaných 2,433 milióna osôb. Celková zamestnanosť medziročne stúpla o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Podľa analytikov oslabený ekonomický rast na Slovensku nevytvára priestor pre zásadnejšiu tvorbu nových pracovných miest, hoci zatiaľ sa neprejavuje ani na zásadnejšom úbytku zamestnanosti. Stagnujúci trend predpokladajú aj v ďalšom období.
V treťom štvrťroku tohto roka bolo na Slovensku podľa štatistických údajov zamestnaných viac než 2,4 milióna ľudí. Po očistení o sezónne vplyvy ich počet medziročne vzrástol o 0,2 %, v porovnaní s druhým kvartálom 2026 ostal na rovnakej úrovni.
Stagnujúca produktivita práce
Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka oslabený ekonomický rast nevytvára priestor pre zásadnejšiu tvorbu nových miest v ekonomike, avšak neprejavuje sa zatiaľ ani na zásadnejšom úbytku zamestnanosti. V treťom kvartáli roka zamestnanosť podľa analytika viac menej kopírovala bežné sezónne pohyby a ostala nezmenená.
„Predpokladáme, že trend blízky stagnácií zamestnanosti pretrvá aj v poslednom štvrťroku. Trh práce pritom bude i naďalej javiť známky dvojrýchlostnosti. Prislúchajúci rast miery nezamestnanosti by najskôr mala i naďalej tlmiť demografia – starnutie populácie, ktoré sa prejavuje na postupnom zmenšovaní ekonomicky aktívneho obyvateľstva,“ zhodnotil Koršňák.
Podobne to vidí aj analytik VÚB banky Michal Lehuta. „Zamestnanosť na Slovensku v 3. štvrťroku v porovnaní s druhým kvartálom len stagnovala a ostáva tak na nižšej úrovni ako pred pandémiou. V medziročnom porovnaní sa zvýšila o 0,1%, čo ukazuje odolnosť trhu práce voči faktickej stagnácii produkcie pridanej hodnoty v krajine,“ uviedol analytik.
Na druhej strane to však podľa neho znamená aj stagnujúcu produktivitu práce v stálych cenách. „V bežných cenách mzdy vo vybraných odvetviach súkromného sektora vzrástli o zhruba 5,5%, čo spolu s nižšou infláciou znamenalo aj slušný rast priemernej reálnej mzdy o približne 2,3%,“ dodal.
Živnostníci zostávajú v červených číslach
Inštitút finančnej politiky (IFP) predpokladá, že dynamiku zamestnanosti potiahli opäť zamestnanci, ktorí sa podľa Sociálnej poisťovne zvyšujú najviac od konca roka 2022. Živnostníci naopak od vlaňajška ostávajú v červených číslach.
„Slovenský trh práce stále výrazne zaostáva za predpandemickou úrovňou. Zamestnanosť je o 0,5 % nižšia než na konci roka 2019, pričom nižší rast v EÚ zaznamenali už len Lotyšsko a Rumunsko. Dôvodom bol najmä vysoký počet odchodov do predčasného dôchodku. Ešte výraznejšie klesli odpracované hodiny. Ich celkový objem bol v 2. štvrťroku tohto roka nižší o 6,1 %, čo predstavuje druhý najnižší výsledok v EÚ po Lotyšsku. Zamestnanosť sa tak zotavila rýchlejšie než odpracovaný čas. Počas pandémie totiž firmy namiesto prepúšťania vo veľkom skracovali pracovný čas, pričom tento trend ešte prehĺbil nárast počtu ľudí na PN a OČR. Spoločným menovateľom pretrvávajúceho poklesu je úbytok pracovných miest v priemysle a službách s nižšou pridanou hodnotou,“ zhodnotili analytici IFP.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanosť na Slovensku rástla len nepatrne, analytici aj naďalej očakávajú stagnujúci trend © SITA Všetky práva vyhradené.