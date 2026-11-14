Sobolenková prekvapivo nepostúpila zo skupiny na WTA Finals. V dôležitom súboji bola nad jej sily Svitolinová – VIDEO
Pre Bielorusku to bola nevýrazná bodka za sezónou, ktorá pre ňu napokon dopadla skôr sklamaním. Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová zdolala svetovú dvojku Arinu Sobolenkovú v dramatickom trojsetovom ...
14.11.2026 (SITA.sk) - Pre Bielorusku to bola nevýrazná bodka za sezónou, ktorá pre ňu napokon dopadla skôr sklamaním.
Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová zdolala svetovú dvojku Arinu Sobolenkovú v dramatickom trojsetovom zápase a zabezpečila si postup do semifinále turnaja WTA Finals. V ňom sa stretne s wimbledonskou šampiónkou Lindou Noskovou.
Hoci šiesta hráčka sveta prišla hneď v úvode tretieho setu o svoje podanie, následne predviedla drvivú otočku – vyhrala šesť gemov v rade a zvíťazila 2:1 na sety.
Bola to len jej druhá výhra v ôsmich vzájomných dueloch proti bieloruskej hviezde. Sobolenkovej robilo problémy prvé podanie a dopustila sa až 35 nevynútených chýb, čo bolo príliš veľa na to, aby mohla pomýšľať na úspech.
Tento zápas uzavrel skupinovú fázu elitného záverečného turnaja sezóny. Ešte predtým víťazka French Open Mirra Andrejevová zavŕšila svoje suverénne účinkovanie v skupine víťazstvom 2:0 na sety nad krajankou Dianou Šnajderovou.
Pre Sobolenkovú to bola nevýrazná bodka za sezónou, ktorá pre ňu napokon dopadla skôr sklamaním. Hoci vyhrala tri turnaje – vrátane prestížneho "Sunshine Double" v Indian Wells a Miami v marci – rok zakončila bez grandslamového titulu.
Vo finále Australian Open aj US Open ťahala za kratší koniec a prišla aj o post svetovej jednotky, o ktorý ju pripravila Jelena Rybakinová.
Po prvom sete, v ktorom sa Sabalenková dopustila množstva chýb, sa v druhom dejstve skonsolidovala a rýchlo si vybudovala náskok 5:1.
Hoci pri podaní na zisk setu zaváhala, situáciu napokon zvládla a vynútila si rozhodujúci tretí set. Zdalo sa, že má navrch, keď hneď v úvode tretieho dejstva zobrala súperke podanie a viedla 1:0.
Chyby sa však začali opäť kopiť, čo Svitolinová dokonale využila. Bieloruska v záverečnom geme odvrátila tri mečbaly, no Svitolinová dvakrát odpovedala esom a víťazstvo spečatila razantným víťazným úderom z forhendu.
"Bol to mimoriadne náročný duel, najmä po mentálnej stránke," uviedla Ukrajinka, ktorá pokračuje v boji o svoj druhý titul na WTA Finals - prvý získala ešte v roku 2018.
"Snažila som sa sústrediť vždy len na jednu loptičku, nájsť svoju hru a udržať si bojovného ducha až do konca. Súperka mi tu a tam ponúkla šancu, vďaka čomu som sa mohla dostať k svojim úderom," dodala Svitolinová.
Andrejevová, ktorá mala ako víťazka skupiny už istý postup do semifinále, potrebovala na víťazstvo nad Šnajderovou – náhradníčkou za zdravotne indisponovanú Karolínu Muchovú – len 56 minút.
Devätnásťročná Ruska, ktorej v rebríčku patrí tretie miesto, sa v ďalšom zápase stretne s Američankou Jessicou Pegulovou, hráčkou z piatej priečky svetového rebríčka.
Stretnú sa vôbec prvýkrát a to len týždeň po tom, čo mikrofón na tréningovom kurte zachytil, ako Američanka označila Andrejevovú za "divu". Pegulová, ktorá netušila, že mikrofón môže zaznamenať jej slová, sa rýchlo ospravedlnila a uviedla, že Ruska celú situáciu zobrala s nadhľadom.
Pegulová priznala, že hoci sa obe hráčky snažili celú záležitosť zľahčovať, je jasné, že tento incident bude nad ich vzájomným súbojom visieť.
"Ten príbeh sa píše sám. Možno to zaujme fanúšikov. Medzi nami je všetko v poriadku, ale ak to priláka divákov, tak je to fajn," dodala Američanka.
Zdroj: SITA.sk - Sobolenková prekvapivo nepostúpila zo skupiny na WTA Finals. V dôležitom súboji bola nad jej sily Svitolinová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová zdolala svetovú dvojku Arinu Sobolenkovú v dramatickom trojsetovom zápase a zabezpečila si postup do semifinále turnaja WTA Finals. V ňom sa stretne s wimbledonskou šampiónkou Lindou Noskovou.
Hoci šiesta hráčka sveta prišla hneď v úvode tretieho setu o svoje podanie, následne predviedla drvivú otočku – vyhrala šesť gemov v rade a zvíťazila 2:1 na sety.
Bola to len jej druhá výhra v ôsmich vzájomných dueloch proti bieloruskej hviezde. Sobolenkovej robilo problémy prvé podanie a dopustila sa až 35 nevynútených chýb, čo bolo príliš veľa na to, aby mohla pomýšľať na úspech.
Sklamanie zo sezóny
Tento zápas uzavrel skupinovú fázu elitného záverečného turnaja sezóny. Ešte predtým víťazka French Open Mirra Andrejevová zavŕšila svoje suverénne účinkovanie v skupine víťazstvom 2:0 na sety nad krajankou Dianou Šnajderovou.
Pre Sobolenkovú to bola nevýrazná bodka za sezónou, ktorá pre ňu napokon dopadla skôr sklamaním. Hoci vyhrala tri turnaje – vrátane prestížneho "Sunshine Double" v Indian Wells a Miami v marci – rok zakončila bez grandslamového titulu.
Vo finále Australian Open aj US Open ťahala za kratší koniec a prišla aj o post svetovej jednotky, o ktorý ju pripravila Jelena Rybakinová.
Odvrátila mečbaly
Po prvom sete, v ktorom sa Sabalenková dopustila množstva chýb, sa v druhom dejstve skonsolidovala a rýchlo si vybudovala náskok 5:1.
Hoci pri podaní na zisk setu zaváhala, situáciu napokon zvládla a vynútila si rozhodujúci tretí set. Zdalo sa, že má navrch, keď hneď v úvode tretieho dejstva zobrala súperke podanie a viedla 1:0.
Chyby sa však začali opäť kopiť, čo Svitolinová dokonale využila. Bieloruska v záverečnom geme odvrátila tri mečbaly, no Svitolinová dvakrát odpovedala esom a víťazstvo spečatila razantným víťazným úderom z forhendu.
"Bol to mimoriadne náročný duel, najmä po mentálnej stránke," uviedla Ukrajinka, ktorá pokračuje v boji o svoj druhý titul na WTA Finals - prvý získala ešte v roku 2018.
"Snažila som sa sústrediť vždy len na jednu loptičku, nájsť svoju hru a udržať si bojovného ducha až do konca. Súperka mi tu a tam ponúkla šancu, vďaka čomu som sa mohla dostať k svojim úderom," dodala Svitolinová.
Problémové zapnuté mikrofóny
Andrejevová, ktorá mala ako víťazka skupiny už istý postup do semifinále, potrebovala na víťazstvo nad Šnajderovou – náhradníčkou za zdravotne indisponovanú Karolínu Muchovú – len 56 minút.
Devätnásťročná Ruska, ktorej v rebríčku patrí tretie miesto, sa v ďalšom zápase stretne s Američankou Jessicou Pegulovou, hráčkou z piatej priečky svetového rebríčka.
Stretnú sa vôbec prvýkrát a to len týždeň po tom, čo mikrofón na tréningovom kurte zachytil, ako Američanka označila Andrejevovú za "divu". Pegulová, ktorá netušila, že mikrofón môže zaznamenať jej slová, sa rýchlo ospravedlnila a uviedla, že Ruska celú situáciu zobrala s nadhľadom.
Pegulová priznala, že hoci sa obe hráčky snažili celú záležitosť zľahčovať, je jasné, že tento incident bude nad ich vzájomným súbojom visieť.
"Ten príbeh sa píše sám. Možno to zaujme fanúšikov. Medzi nami je všetko v poriadku, ale ak to priláka divákov, tak je to fajn," dodala Američanka.
Zdroj: SITA.sk - Sobolenková prekvapivo nepostúpila zo skupiny na WTA Finals. V dôležitom súboji bola nad jej sily Svitolinová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Nadrozmerné svietiace bábky aj ohňová šou. Kuchajda privíta lampiónový sprievod
- Vlhová mala sľubný začiatok, no strmá pasáž ju obrala o množstvo času: Všetko je možné a viem, kde sa môžem zlepšiť
- Hlohovský zámok ukrýval prekvapenia. Reštaurátori odkryli maľby aj noviny spred desaťročí
- Zdecimovaní Srbi opäť prehrali. Nemci pred zrakmi školákov triumfovali a čaká ich súboj o postup – VIDEO
- Piatková noc sa na cestách Košického kraja skončila tragédiou. O život prišla chodkyňa – FOTO