Piatková noc sa na cestách Košického kraja skončila tragédiou. O život prišla chodkyňa – FOTO
Privolaní záchranári do nemocnice na ošetrenie previezli vodiča auta, zo zranení sa bude liečiť približne sedem dní. Piatok (13.11.) skončil na cestách Košického kraja tragicky. Pri nočnej
14.11.2026 (SITA.sk) - Privolaní záchranári do nemocnice na ošetrenie previezli vodiča auta, zo zranení sa bude liečiť približne sedem dní.
Piatok (13.11.) skončil na cestách Košického kraja tragicky. Pri nočnej dopravnej nehode v okrese Košice-okolie prišla o život chodkyňa. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Tragická nehoda sa stala v piatok v nočných hodinách na ceste medzi Košicami a Čečejovcami. „Krátko po 22. hodine viedol vodič osobné motorové vozidlo zn. Škoda Citigo po ceste I/16, v smere od mesta Košice na obec Čečejovce, avšak za odbočkou do priemyselného parku Veľká Ida sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazil do chodkyne, ktorá kráčala rovnakým smerom, pravdepodobne po strede jazdného pruhu. Po náraze chodkyňu odhodilo na kraj cesty. Aj napriek snahe sa chodkyňu už oživiť nepodarilo a svojim zraneniam na mieste dopravnej nehody podľahla,“ priblížila polícia.
Privolaní záchranári do nemocnice na ošetrenie previezli vodiča auta, zo zranení sa bude liečiť približne sedem dní. Polícia u vodiča nezistila alkohol ani drogy, či bola pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok chodkyňa, budú zisťovať pri pitve.
V súvislosti s nehodou začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „To, či nebohá chodkyňa mala na sebe reflexný prvok a či ju vodič mohol včas zaregistrovať, prípadne iné okolnosti, ktoré viedli k vzniku dopravnej nehody, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia. Zároveň upozornila na dôležitosť viditeľnosti chodcov a používania reflexných prvkov.
Zdroj: SITA.sk - Piatková noc sa na cestách Košického kraja skončila tragédiou. O život prišla chodkyňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Piatok (13.11.) skončil na cestách Košického kraja tragicky. Pri nočnej dopravnej nehode v okrese Košice-okolie prišla o život chodkyňa. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Tragická nehoda sa stala v piatok v nočných hodinách na ceste medzi Košicami a Čečejovcami. „Krátko po 22. hodine viedol vodič osobné motorové vozidlo zn. Škoda Citigo po ceste I/16, v smere od mesta Košice na obec Čečejovce, avšak za odbočkou do priemyselného parku Veľká Ida sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazil do chodkyne, ktorá kráčala rovnakým smerom, pravdepodobne po strede jazdného pruhu. Po náraze chodkyňu odhodilo na kraj cesty. Aj napriek snahe sa chodkyňu už oživiť nepodarilo a svojim zraneniam na mieste dopravnej nehody podľahla,“ priblížila polícia.
Privolaní záchranári do nemocnice na ošetrenie previezli vodiča auta, zo zranení sa bude liečiť približne sedem dní. Polícia u vodiča nezistila alkohol ani drogy, či bola pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok chodkyňa, budú zisťovať pri pitve.
V súvislosti s nehodou začala polícia trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „To, či nebohá chodkyňa mala na sebe reflexný prvok a či ju vodič mohol včas zaregistrovať, prípadne iné okolnosti, ktoré viedli k vzniku dopravnej nehody, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia. Zároveň upozornila na dôležitosť viditeľnosti chodcov a používania reflexných prvkov.
Zdroj: SITA.sk - Piatková noc sa na cestách Košického kraja skončila tragédiou. O život prišla chodkyňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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