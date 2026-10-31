Status utečenca majú desiatky miliónov ľudí, v Trnave si pripomenuli dôležitosť Ženevského dohovoru
Dohovor je založený na princípe non-refoulement, ktorý zakazuje vrátiť utečencov do krajín, kde im hrozí vážne ohrozenie života. Odborníci z praxe a zástupcovia zapojených inštitúcií sa pri ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Dohovor je založený na princípe non-refoulement, ktorý zakazuje vrátiť utečencov do krajín, kde im hrozí vážne ohrozenie života.
Odborníci z praxe a zástupcovia zapojených inštitúcií sa pri príležitosti 75. výročia prijatia Dohovoru o právnom postavení utečencov stretli na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. O stretnutí, ktoré organizovali Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (TRUNI) a Liga za ľudské práva, informoval manažér komunikácie Ligy za ľudské práva Tomáš Kušnír.
Ako pripomenul, Ženevský dohovor o utečencoch z roku 1951 predstavuje pilier medzinárodnej právnej ochrany. Je založený na princípe non-refoulement, ktorý zakazuje vrátiť utečencov do krajín, kde im hrozí vážne ohrozenie života alebo slobody. Vymedzuje tiež minimálne štandardy pre zaobchádzanie s utečencami medzi nimi práva na bývanie, prácu či vzdelanie.
„Aj po 75 rokoch zostáva Dohovor o právnom postavení utečencov rovnako relevantný ako kedykoľvek predtým. Musíme obnoviť náš spoločný záväzok zabezpečiť, aby ľudia, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, mohli nájsť bezpečie, uplatňovať svoje práva a znovu si vybudovať dôstojný život. Toto výročie je aj na Slovensku dôležitou príležitosťou na diskusiu o budúcnosti ochrany utečencov a utečeniek,“ uviedla dočasne poverená predstaviteľka UNHCR pre Poľsko, Českú republiku a Slovenskú republiku Jun Shirato.
Organizátori podujatia tiež poukázali, že napriek veľkému úsiliu sú milióny ľudí naďalej vysídlené a potrebujú bezpečie. Vlani poklesol celkový počet nútene vysídlených ľudí vo svete na zhruba 117,8 milióna, údaje UNHCR ukazujú, že ku koncu roka 2025 malo status utečenca 41,6 milióna ľudí v celosvetovom meradle. Liga za ľudské práva je toho názoru, že napriek historickému významu dokumentu je právo žiadať o azyl vo viacerých častiach sveta pod rastúcim tlakom.
„Návrhy dočasne obmedziť prístup k azylovému konaniu považujeme za ohrozujúce samotnú podstatu ochrany utečencov, ktorú Ženevský dohovor garantuje. Migračné krízy by nemali byť časom, keď sa hodnotám a princípom Dohovoru o právnom postavení utečencov vzďaľujeme, ale časom, keď nachádzame účinné riešenia v spolupráci so všetkými zapojenými aktérmi,“ vraví programový riaditeľ Lukáš Novák.
V rámci stretnutia diskutovali o vývoji azylového práva na Slovensku, aktuálnych výzvach a perspektívach sudkyňa Najvyššieho správneho súdu SR Elena Berthotyová, riaditeľka Procedurálneho odboru Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Iveta Zraková aj bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva Ján Šikuta a ďalší odborníci. Utečenci z Afganistanu, Bieloruska a Iraku zas v Trnave priblížili osobné skúsenosti s medzinárodnou ochranou a životom na Slovensku.
„Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave už 25 rokov prispieva k vzdelávaniu budúcich právnikov a právničiek v oblasti azylového a migračného práva. Teší ma, že sme si toto výročie mohli pripomenúť práve na akademickej pôde. Veľmi si vážim aj ochotu ľudí s azylovou skúsenosťou podeliť sa o svoje pocity a vyjadrenia, ktoré nám pripomenuli, že za prípadmi a rozhodnutiami sú predovšetkým konkrétni ľudia a ich osudy,“ uzavrela Miroslava Mittelmannová z Právnickej fakulty TRUNI.
Zdroj: SITA.sk - Status utečenca majú desiatky miliónov ľudí, v Trnave si pripomenuli dôležitosť Ženevského dohovoru © SITA Všetky práva vyhradené.
Odborníci z praxe a zástupcovia zapojených inštitúcií sa pri príležitosti 75. výročia prijatia Dohovoru o právnom postavení utečencov stretli na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. O stretnutí, ktoré organizovali Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (TRUNI) a Liga za ľudské práva, informoval manažér komunikácie Ligy za ľudské práva Tomáš Kušnír.
Pilier právnej ochrany
Ako pripomenul, Ženevský dohovor o utečencoch z roku 1951 predstavuje pilier medzinárodnej právnej ochrany. Je založený na princípe non-refoulement, ktorý zakazuje vrátiť utečencov do krajín, kde im hrozí vážne ohrozenie života alebo slobody. Vymedzuje tiež minimálne štandardy pre zaobchádzanie s utečencami medzi nimi práva na bývanie, prácu či vzdelanie.
„Aj po 75 rokoch zostáva Dohovor o právnom postavení utečencov rovnako relevantný ako kedykoľvek predtým. Musíme obnoviť náš spoločný záväzok zabezpečiť, aby ľudia, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, mohli nájsť bezpečie, uplatňovať svoje práva a znovu si vybudovať dôstojný život. Toto výročie je aj na Slovensku dôležitou príležitosťou na diskusiu o budúcnosti ochrany utečencov a utečeniek,“ uviedla dočasne poverená predstaviteľka UNHCR pre Poľsko, Českú republiku a Slovenskú republiku Jun Shirato.
Status utečenca
Organizátori podujatia tiež poukázali, že napriek veľkému úsiliu sú milióny ľudí naďalej vysídlené a potrebujú bezpečie. Vlani poklesol celkový počet nútene vysídlených ľudí vo svete na zhruba 117,8 milióna, údaje UNHCR ukazujú, že ku koncu roka 2025 malo status utečenca 41,6 milióna ľudí v celosvetovom meradle. Liga za ľudské práva je toho názoru, že napriek historickému významu dokumentu je právo žiadať o azyl vo viacerých častiach sveta pod rastúcim tlakom.
„Návrhy dočasne obmedziť prístup k azylovému konaniu považujeme za ohrozujúce samotnú podstatu ochrany utečencov, ktorú Ženevský dohovor garantuje. Migračné krízy by nemali byť časom, keď sa hodnotám a princípom Dohovoru o právnom postavení utečencov vzďaľujeme, ale časom, keď nachádzame účinné riešenia v spolupráci so všetkými zapojenými aktérmi,“ vraví programový riaditeľ Lukáš Novák.
Osobné skúsenosti
V rámci stretnutia diskutovali o vývoji azylového práva na Slovensku, aktuálnych výzvach a perspektívach sudkyňa Najvyššieho správneho súdu SR Elena Berthotyová, riaditeľka Procedurálneho odboru Migračného úradu Ministerstva vnútra SR Iveta Zraková aj bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva Ján Šikuta a ďalší odborníci. Utečenci z Afganistanu, Bieloruska a Iraku zas v Trnave priblížili osobné skúsenosti s medzinárodnou ochranou a životom na Slovensku.
„Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave už 25 rokov prispieva k vzdelávaniu budúcich právnikov a právničiek v oblasti azylového a migračného práva. Teší ma, že sme si toto výročie mohli pripomenúť práve na akademickej pôde. Veľmi si vážim aj ochotu ľudí s azylovou skúsenosťou podeliť sa o svoje pocity a vyjadrenia, ktoré nám pripomenuli, že za prípadmi a rozhodnutiami sú predovšetkým konkrétni ľudia a ich osudy,“ uzavrela Miroslava Mittelmannová z Právnickej fakulty TRUNI.
Zdroj: SITA.sk - Status utečenca majú desiatky miliónov ľudí, v Trnave si pripomenuli dôležitosť Ženevského dohovoru © SITA Všetky práva vyhradené.
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