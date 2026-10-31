Trnava budúci rok rozbehne obnovu parku na Kalvárii, rozpočet počíta aj so zvyšovaním poplatku za odpad
Mesto chce budúci rok dokončiť aj revitalizáciu verejných priestranstiev. Mesto Trnava na budúci rok dokončí revitalizáciu verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana aj obytného ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Mesto chce budúci rok dokončiť aj revitalizáciu verejných priestranstiev.
Mesto Trnava na budúci rok dokončí revitalizáciu verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana aj obytného súboru Tehelná, rozbehne obnovu parku na Kalvárii a rekonštrukciu budovy na Radlinského ulici, ktorá tvorí jedno z krídel radnice.
Vyplýva to zo zoznamu najväčších investícií v návrhu rozpočtu mesta na rok 2027. Z toho istého dokumentu je možné vyčítať, že radnica neráta na budúci rok so zvyšovaním dane z nehnuteľností. Naopak, poplatok za komunálne odpady pôjde hore.
Revitalizácia priestranstiev obytného súboru Generála Goliana sa začala v tomto roku. Na budúci rok si podľa návrhu rozpočtu vyžiada ešte 7,6 milióna eur, z toho 4,5 milióna z vlastných zdrojov mesta. Celkový účet za obnovu deviatich sídliskových dvorov a centrálnej zóny bude zhruba 12 miliónov eur.
Výsledkom bude obnovené sídlisko s kvalitnejšími chodníkmi, novými cyklistickými prepojeniami, ihriskami, športoviskami, oddychovými miestami, verejným osvetlením, mobiliárom a rozsiahlo obnovenou zeleňou. Na dokončenie už rozbehnutej revitalizácie obytného súboru Tehelná pôjdu na budúci rok ešte 2 milióny eur, pôjde o prostriedky z programov Európskej únie.
Na obnovu parku pri Kalvárii je v návrhu rozpočtu na budúci rok vyčlenených 945 tisíc eur z vlastných zdrojov mesta, 1,5 milióna z eurofondov a s výdavkami v objeme zhruba 770-tisíc eur musí rátať aj rozpočet na rok 2028. Aj výdavky na obnovu administratívnej budovy na Radlinského ulici sú rozdelené na roky 2027 a 2028. Na budúci rok návrh rozpočtu ráta s výdavkami vo výške 900 tisíc eur z vlastných zdrojov a 2,6 milióna eur zo zdrojov Európskej únie
V ďalších rokoch čaká Trnavu veľká investícia do rozšírenia cintorína na Kamennej ceste. Návrh rozpočtu nevylučuje, že ak by do rezervného fondu prišlo dostatok peňazí zo zostatkov v roku 2026, mohlo by sa s touto investíciou začať už na budúci rok.
Dobrou správou pre Trnavčanov je, že návrh rozpočtu na rok 2027 neráta so zvyšovaním dane z nehnuteľností. Tento príjem je rozpočtovaný v objeme približne 1 miliónov eur, čo je na úrovni roku 2026. Naopak, zvyšovať sa podľa očakávania bude poplatok za komunálny odpad. To súvisí s novou zákonnou povinnosťou samospráv od 1. januára 2027 upravovať zmesový odpad pred uložením na skládkou v zariadení mechanicko – biologickej úpravy.
Zdroj: SITA.sk - Trnava budúci rok rozbehne obnovu parku na Kalvárii, rozpočet počíta aj so zvyšovaním poplatku za odpad © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Trnava na budúci rok dokončí revitalizáciu verejných priestranstiev obytného súboru Generála Goliana aj obytného súboru Tehelná, rozbehne obnovu parku na Kalvárii a rekonštrukciu budovy na Radlinského ulici, ktorá tvorí jedno z krídel radnice.
Vyplýva to zo zoznamu najväčších investícií v návrhu rozpočtu mesta na rok 2027. Z toho istého dokumentu je možné vyčítať, že radnica neráta na budúci rok so zvyšovaním dane z nehnuteľností. Naopak, poplatok za komunálne odpady pôjde hore.
Prostriedky z EÚ
Revitalizácia priestranstiev obytného súboru Generála Goliana sa začala v tomto roku. Na budúci rok si podľa návrhu rozpočtu vyžiada ešte 7,6 milióna eur, z toho 4,5 milióna z vlastných zdrojov mesta. Celkový účet za obnovu deviatich sídliskových dvorov a centrálnej zóny bude zhruba 12 miliónov eur.
Výsledkom bude obnovené sídlisko s kvalitnejšími chodníkmi, novými cyklistickými prepojeniami, ihriskami, športoviskami, oddychovými miestami, verejným osvetlením, mobiliárom a rozsiahlo obnovenou zeleňou. Na dokončenie už rozbehnutej revitalizácie obytného súboru Tehelná pôjdu na budúci rok ešte 2 milióny eur, pôjde o prostriedky z programov Európskej únie.
Na obnovu parku pri Kalvárii je v návrhu rozpočtu na budúci rok vyčlenených 945 tisíc eur z vlastných zdrojov mesta, 1,5 milióna z eurofondov a s výdavkami v objeme zhruba 770-tisíc eur musí rátať aj rozpočet na rok 2028. Aj výdavky na obnovu administratívnej budovy na Radlinského ulici sú rozdelené na roky 2027 a 2028. Na budúci rok návrh rozpočtu ráta s výdavkami vo výške 900 tisíc eur z vlastných zdrojov a 2,6 milióna eur zo zdrojov Európskej únie
Zvyšovanie dane
V ďalších rokoch čaká Trnavu veľká investícia do rozšírenia cintorína na Kamennej ceste. Návrh rozpočtu nevylučuje, že ak by do rezervného fondu prišlo dostatok peňazí zo zostatkov v roku 2026, mohlo by sa s touto investíciou začať už na budúci rok.
Dobrou správou pre Trnavčanov je, že návrh rozpočtu na rok 2027 neráta so zvyšovaním dane z nehnuteľností. Tento príjem je rozpočtovaný v objeme približne 1 miliónov eur, čo je na úrovni roku 2026. Naopak, zvyšovať sa podľa očakávania bude poplatok za komunálny odpad. To súvisí s novou zákonnou povinnosťou samospráv od 1. januára 2027 upravovať zmesový odpad pred uložením na skládkou v zariadení mechanicko – biologickej úpravy.
Zdroj: SITA.sk - Trnava budúci rok rozbehne obnovu parku na Kalvárii, rozpočet počíta aj so zvyšovaním poplatku za odpad © SITA Všetky práva vyhradené.
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