Viskupič povedie Trnavský kraj tretíkrát. Na schôdzi zvolili podpredsedov, sľub nezaznel len v slovenčine – VIDEO
Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva zaznel poslanecký sľub aj v maďarčine a v záhoráckom nárečí, nové zastupiteľstvo má 42 poslankýň a poslancov. Predseda
11.11.2026 (SITA.sk) - Na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva zaznel poslanecký sľub aj v maďarčine a v záhoráckom nárečí, nové zastupiteľstvo má 42 poslankýň a poslancov.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič v stredu zložil predpísaný sľub a ujal sa funkcie pre ďalšie volebné obdobie, v jeho prípade už tretie. Sľub zložilo aj 40 krajských poslancov, ďalší dvaja tak urobia dodatočne. Poslanecké „sľubujem“ zaznelo nielen v slovenskom jazyku, ale vo viacerých prípadoch aj v maďarskom jazyku a v záhoráckom nárečí. Nové župné zastupiteľstvo má 42 poslankýň a poslancov, o dvoch viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Mandát obhájilo 25 doterajších poslancov a pribudlo 17 nováčikov. V poslaneckom zbore je deväť žien.
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na návrh župana Viskupiča zvolilo päť podpredsedov. Patrik Voltmann sa stal prvým podpredsedom, zodpovedať bude za oblasť dopravy a športu. József Berényi bude ako podpredseda dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zastrešovať infraštruktúru.
Zuzana Bošnáková bude podpredsedníčkou pre sociálne veci, Miroslav Jaššo pre zdravotníctvo a Martin Džačovský bude zodpovedať za regionálny rozvoj a cestovný ruch. Bošnáková, Voltmann a Jaššo reprezentujú najsilnejší poslanecký klub zložený z PS, SaS, KDH, Demokratov, Hnutia Slovensko, Maďarského fóra a OKS, Berényi reprezentuje klub Maďarskej aliancie a Džačovský kandidoval ako nezávislý.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič za priority nového volebného obdobia označil dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, kvalitné stredné školstvo, dôstojné špecializované sociálne služby, pokračovanie opráv ciest a mostov či rozvoj verejnej dopravy. Zdôraznil pritom pokračovanie v uplatňovaní princípu spravodlivého rozvoja všetkých siedmich okresov kraja. Pripomenul, že kraj je veľmi rozmanitý, čo môže na prvý pohľad avizovať problémy.
„Ale my, ktorí sme tu a ktorí tu žijeme vieme, že to je naša obrovská výhoda. Žiť v rozmanitosti, prinášať nápady zo severu, stredu a juhu nášho kraja a snažiť sa ukazovať sebe navzájom, celému Slovensku, Európe a aj svetu, že v tej rozmanitosti je sila. Že práve vtedy vieme ukázať, prečo sme ľudia a prečo môžeme spolu tvoriť kraj,“ povedal Viskupič a pozval poslancov k spolupráci.
Na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja vystúpil aj predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart. Predstaviteľom regionálnej samosprávy pripomenul výzvy, ktoré ich neobídu.
Spomenul životné prostredie a klimatickú krízu, tohtoročné leto bolo podľa neho len malou ochutnávkou. Ďalej spomenul nepriaznivé demografické prognózy, vývoj verejných financií či veľké očakávania od zdravotníctva.
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja sa zíde najbližšie na pracovnom zasadnutí 16. decembra.
Zdroj: SITA.sk - Viskupič povedie Trnavský kraj tretíkrát. Na schôdzi zvolili podpredsedov, sľub nezaznel len v slovenčine – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič v stredu zložil predpísaný sľub a ujal sa funkcie pre ďalšie volebné obdobie, v jeho prípade už tretie. Sľub zložilo aj 40 krajských poslancov, ďalší dvaja tak urobia dodatočne. Poslanecké „sľubujem“ zaznelo nielen v slovenskom jazyku, ale vo viacerých prípadoch aj v maďarskom jazyku a v záhoráckom nárečí. Nové župné zastupiteľstvo má 42 poslankýň a poslancov, o dvoch viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Mandát obhájilo 25 doterajších poslancov a pribudlo 17 nováčikov. V poslaneckom zbore je deväť žien.
Päť nových podpredsedov
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na návrh župana Viskupiča zvolilo päť podpredsedov. Patrik Voltmann sa stal prvým podpredsedom, zodpovedať bude za oblasť dopravy a športu. József Berényi bude ako podpredseda dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie zastrešovať infraštruktúru.
Zuzana Bošnáková bude podpredsedníčkou pre sociálne veci, Miroslav Jaššo pre zdravotníctvo a Martin Džačovský bude zodpovedať za regionálny rozvoj a cestovný ruch. Bošnáková, Voltmann a Jaššo reprezentujú najsilnejší poslanecký klub zložený z PS, SaS, KDH, Demokratov, Hnutia Slovensko, Maďarského fóra a OKS, Berényi reprezentuje klub Maďarskej aliancie a Džačovský kandidoval ako nezávislý.
Priority nového obdobia
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič za priority nového volebného obdobia označil dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť, kvalitné stredné školstvo, dôstojné špecializované sociálne služby, pokračovanie opráv ciest a mostov či rozvoj verejnej dopravy. Zdôraznil pritom pokračovanie v uplatňovaní princípu spravodlivého rozvoja všetkých siedmich okresov kraja. Pripomenul, že kraj je veľmi rozmanitý, čo môže na prvý pohľad avizovať problémy.
„Ale my, ktorí sme tu a ktorí tu žijeme vieme, že to je naša obrovská výhoda. Žiť v rozmanitosti, prinášať nápady zo severu, stredu a juhu nášho kraja a snažiť sa ukazovať sebe navzájom, celému Slovensku, Európe a aj svetu, že v tej rozmanitosti je sila. Že práve vtedy vieme ukázať, prečo sme ľudia a prečo môžeme spolu tvoriť kraj,“ povedal Viskupič a pozval poslancov k spolupráci.
Klimatické a demografické výzvy
Na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja vystúpil aj predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart. Predstaviteľom regionálnej samosprávy pripomenul výzvy, ktoré ich neobídu.
Spomenul životné prostredie a klimatickú krízu, tohtoročné leto bolo podľa neho len malou ochutnávkou. Ďalej spomenul nepriaznivé demografické prognózy, vývoj verejných financií či veľké očakávania od zdravotníctva.
Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja sa zíde najbližšie na pracovnom zasadnutí 16. decembra.
Zdroj: SITA.sk - Viskupič povedie Trnavský kraj tretíkrát. Na schôdzi zvolili podpredsedov, sľub nezaznel len v slovenčine – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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