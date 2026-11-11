Streda 11. novembra 2026, meniny má Martin, Maroš

Bratislava 6 °C

Streda 11. 11. 2026 Meniny má Martin, Maroš

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Žilinka: Parlament neschválením novely o kajúcnikoch vypočul odborný hlas

Za návrh hlasovalo 75 poslancov, proti bolo 74 a jeden sa zdržal; Žilinka novelu označil za nezrozumiteľnú a problematickú. Národná rada SR neschválením ...

Zdieľať

6791fccb8bf3d518418177 scaled 1 676x451
11.11.2026 (SITA.sk) - Za návrh hlasovalo 75 poslancov, proti bolo 74 a jeden sa zdržal; Žilinka novelu označil za nezrozumiteľnú a problematickú.

Národná rada SR neschválením novely Trestného poriadku o takzvaných kajúcnikoch vypočula odborný hlas. Na sociálnej sieti to skonštatoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Ten už pred hlasovaním zdôraznil, že k akejkoľvek zmene trestných kódexov treba pristupovať systematicky a s uvážením. Novelu pritom označil za nezrozumiteľnú, prekračujúcu mantinely stanovené Ústavným súdom SR, a tým „vzbudzujúcu dôvodné pochybnosti o jej dôvodnosti“. Schválenie návrhu v predloženej podobe by podľa generálneho prokurátora malo „negatívny dosah na výkon pôsobnosti orgánov aplikačnej praxe“.

Parlament neschválil novelu o „kajúcnikoch“. Prítomných bolo všetkých 150 poslancov. Za návrh hlasovalo 75 poslancov, 74 bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania. Koalícii k schváleniu chýbal jeden hlas. Tomáš Taraba a ďalší dvaja jeho prívrženci už vopred avizovali, že novelu o kajúcnikoch v tomto znení nepodporia. Hlasovania sa dnes zdržal nezaredený poslanec Ján Ferenčák.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Žilinka: Parlament neschválením novely o kajúcnikoch vypočul odborný hlas © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež