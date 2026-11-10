Je to tragédia pre celý slovenský šport, reaguje SFZ na novelu zákona o športe – VIDEO
Podľa pozmeňujúceho návrhu poslanca Romana Malatinca bude upravená lehota na doplatenie zadržaných verejných prostriedkov na 30 dní. Národná rada ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Podľa pozmeňujúceho návrhu poslanca Romana Malatinca bude upravená lehota na doplatenie zadržaných verejných prostriedkov na 30 dní.
Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) v utorok schválila novelu zákona o športe, ktorá upravuje časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.
Podľa pozmeňujúceho návrhu poslanca Romana Malatinca bude upravená lehota na doplatenie zadržaných verejných prostriedkov na 30 dní, doteraz bola možnosť doplatenia zadržaných prostriedkov viazaná na 30. november.
Nová právna úprava nemení základný mechanizmus, podľa ktorého ministerstvo cestovného ruchu a športu musí dočasné pozastavenie vyplatenia prostriedkov čo najskôr zrušiť, ak už nebude dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť dočasne pozastavená.
Schválenú novelu zákona vníma Slovenský futbalový zväz (SFZ) ako tragédiu nielen pre slovenský futbal, ale pre celý šport na Slovensku.
"Považujeme ju za účelovú legislatívnu zmenu, ktorá vyvoláva vážne pochybnosti o súlade s princípmi právneho štátu a Ústavou SR. Za mimoriadne problematický považujeme aj pozmeňujúci návrh poslanca Malatinca týkajúci sa 30-dňovej lehoty, ktorý môže mať zásadné negatívne dôsledky na fungovanie športového prostredia a jeho stabilitu. SFZ preto využije všetky dostupné legitímne právne a inštitucionálne možnosti na ochranu slovenského futbalu a športu. Obrátime sa na prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho so žiadosťou, aby zákon nepodpísal, uplatnil svoje právo veta a vrátil ho Národnej rade SR na opätovné prerokovanie," uviedol zväz na svojom oficiálnom webe.
Zdroj: SITA.sk - Je to tragédia pre celý slovenský šport, reaguje SFZ na novelu zákona o športe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) v utorok schválila novelu zákona o športe, ktorá upravuje časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.
Podľa pozmeňujúceho návrhu poslanca Romana Malatinca bude upravená lehota na doplatenie zadržaných verejných prostriedkov na 30 dní, doteraz bola možnosť doplatenia zadržaných prostriedkov viazaná na 30. november.
Nová právna úprava nemení základný mechanizmus, podľa ktorého ministerstvo cestovného ruchu a športu musí dočasné pozastavenie vyplatenia prostriedkov čo najskôr zrušiť, ak už nebude dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť dočasne pozastavená.
Schválenú novelu zákona vníma Slovenský futbalový zväz (SFZ) ako tragédiu nielen pre slovenský futbal, ale pre celý šport na Slovensku.
"Považujeme ju za účelovú legislatívnu zmenu, ktorá vyvoláva vážne pochybnosti o súlade s princípmi právneho štátu a Ústavou SR. Za mimoriadne problematický považujeme aj pozmeňujúci návrh poslanca Malatinca týkajúci sa 30-dňovej lehoty, ktorý môže mať zásadné negatívne dôsledky na fungovanie športového prostredia a jeho stabilitu. SFZ preto využije všetky dostupné legitímne právne a inštitucionálne možnosti na ochranu slovenského futbalu a športu. Obrátime sa na prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho so žiadosťou, aby zákon nepodpísal, uplatnil svoje právo veta a vrátil ho Národnej rade SR na opätovné prerokovanie," uviedol zväz na svojom oficiálnom webe.
Zdroj: SITA.sk - Je to tragédia pre celý slovenský šport, reaguje SFZ na novelu zákona o športe – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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