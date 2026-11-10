Fico obvinil nemeckého kancelára z vydierania pôžičkou pre Ukrajinu, pridal sa k nemu aj Babiš
Praha aj Bratislava si pri schvaľovaní minuloročného úveru dohodli výnimku z poskytovania záruk za financovanie. Slovenský premiér Robert ...
10.11.2026 (SITA.sk) - Praha aj Bratislava si pri schvaľovaní minuloročného úveru dohodli výnimku z poskytovania záruk za financovanie.
Slovenský premiér Robert Fico a jeho český náprotivok Andrej Babiš v utorok kritizovali nemeckého kancelára Friedricha Merza za výzvu, aby všetky členské štáty Európskej únie (EÚ) spoločne financovali pomoc Ukrajine v boji proti ruskej agresii.
Merz v liste predsedovi Európskej rady (ER) Antóniovi Costovi uviedol, že Únia musí nájsť riešenie očakávaného výpadku financovania Ukrajiny vo výške približne 70 miliárd eur v roku 2027. Podľa Európskej komisie (EK) by členské štáty mali zabezpečiť približne 45 miliárd eur z tejto sumy.
Kancelár zároveň vyzval na „spoločný záväzok“, aby sa na pokrytí finančnej medzery spravodlivo podieľali všetky krajiny EÚ.
„To, čo robí kancelár, je typické vydieranie a ja mu neustúpim,“ povedal Fico novinárom v Bratislave. „Sme suverénna krajina a máme na túto vec vlastný názor,“ dodal.
Premiér, ktorý udržiava blízke vzťahy s Kremľom, dlhodobo odmieta priamu vojenskú pomoc Ukrajine a tento týždeň spochybnil aj platnosť referenda o vstupe Slovenska do EÚ.
Počas návštevy Bratislavy sa k Merzovým slovám kriticky vyjadril aj český premiér Andrej Babiš, ktorého vláda takisto odmieta poskytovanie vojenskej pomoci Kyjevu. „Neviem, prečo to hovorí,“ uviedol s poukázaním na rozsah doterajšej podpory EÚ pre Ukrajinu.
Únia vlani schválila pre Ukrajinu úverový balík vo výške 90 miliárd eur. Pre pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru však narastajú obavy, že tieto prostriedky sa vyčerpajú ešte pred koncom budúceho roka.
Praha aj Bratislava si pri schvaľovaní minuloročného úveru dohodli výnimku z poskytovania záruk za financovanie.
Zdroj: SITA.sk - Fico obvinil nemeckého kancelára z vydierania pôžičkou pre Ukrajinu, pridal sa k nemu aj Babiš © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský premiér Robert Fico a jeho český náprotivok Andrej Babiš v utorok kritizovali nemeckého kancelára Friedricha Merza za výzvu, aby všetky členské štáty Európskej únie (EÚ) spoločne financovali pomoc Ukrajine v boji proti ruskej agresii.
Spoločná pomoc
Merz v liste predsedovi Európskej rady (ER) Antóniovi Costovi uviedol, že Únia musí nájsť riešenie očakávaného výpadku financovania Ukrajiny vo výške približne 70 miliárd eur v roku 2027. Podľa Európskej komisie (EK) by členské štáty mali zabezpečiť približne 45 miliárd eur z tejto sumy.
Kancelár zároveň vyzval na „spoločný záväzok“, aby sa na pokrytí finančnej medzery spravodlivo podieľali všetky krajiny EÚ.
Suverénny premiér
„To, čo robí kancelár, je typické vydieranie a ja mu neustúpim,“ povedal Fico novinárom v Bratislave. „Sme suverénna krajina a máme na túto vec vlastný názor,“ dodal.
Premiér, ktorý udržiava blízke vzťahy s Kremľom, dlhodobo odmieta priamu vojenskú pomoc Ukrajine a tento týždeň spochybnil aj platnosť referenda o vstupe Slovenska do EÚ.
Počas návštevy Bratislavy sa k Merzovým slovám kriticky vyjadril aj český premiér Andrej Babiš, ktorého vláda takisto odmieta poskytovanie vojenskej pomoci Kyjevu. „Neviem, prečo to hovorí,“ uviedol s poukázaním na rozsah doterajšej podpory EÚ pre Ukrajinu.
Dvaja výnimoční
Únia vlani schválila pre Ukrajinu úverový balík vo výške 90 miliárd eur. Pre pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru však narastajú obavy, že tieto prostriedky sa vyčerpajú ešte pred koncom budúceho roka.
Praha aj Bratislava si pri schvaľovaní minuloročného úveru dohodli výnimku z poskytovania záruk za financovanie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Fico obvinil nemeckého kancelára z vydierania pôžičkou pre Ukrajinu, pridal sa k nemu aj Babiš © SITA Všetky práva vyhradené.
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