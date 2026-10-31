Francúzski študenti opäť pritvrdzujú, na dva dni chcú zablokovať školy a univerzity
Protestujúci odmietajú ústupky vlády ako nedostatočné. V utorok a vo štvrtok plánujú nové blokády, potom sa pridajú k odborovým demonštráciám. Dve francúzske ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Protestujúci odmietajú ústupky vlády ako nedostatočné. V utorok a vo štvrtok plánujú nové blokády, potom sa pridajú k odborovým demonštráciám.
„Od utorka začneme blokovať naše univerzity a stredné školy. Vo štvrtok to zopakujeme a následne sa pripojíme k demonštráciám, ktoré na 5. novembra zvolali zamestnanci a odborové zväzy,“ vyhlásila hovorkyňa Študentskej únie Sabrine Kharbachová počas sobotňajšieho protestného pochodu v Paríži.
Nová výzva prichádza napriek ústupkom vlády premiéra Sébastiena Lecornua, ktorá sa začiatkom týždňa pokúsila zmierniť niekoľkotýždňovú vlnu študentských protestov.
Kabinet prisľúbil vytvorenie 15-tisíc nových miest na vysokých školách, zrušenie plánovaného prepúšťania 836 učiteľov a prijatie ďalších 500 pedagógov.
Oznámil tiež postupné nahradenie kontroverzného systému prijímania na univerzity Parcoursup a obmedzenie počtu žiakov v triedach na 28.
Na obnovu školských budov vláda ponúkla zvýhodnené úvery za štyri miliardy eur a ďalšiu miliardu vyčlenila na univerzity.
Študentské organizácie však považujú opatrenia za nedostatočné. Študentská únia požaduje investície za desať miliárd eur a podstatne širší prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu.
„Mobilizáciou sme dosiahli určité ústupky, ale stále sú to len omrvinky,“ vyhlásila Kharbachová po pondelkovom rokovaní s premiérom.
Protesty, ktoré sa začali v septembri blokádami škôl, postupne prerástli do širšieho hnutia proti rastúcim životným nákladom a zhoršovaniu verejných služieb. K študentom sa pridali odborári aj ďalšie skupiny obyvateľstva.
Napätie sprevádzajú spory o policajné zásahy a obmedzovanie demonštrácií. Parížske úrady pred sobotňajšími protestmi nepovolili pôvodne plánovanú trasu sprievodu cez centrum metropoly, čo organizátori ostro kritizovali.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti opäť pritvrdzujú, na dva dni chcú zablokovať školy a univerzity © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve francúzske študentské organizácie vyzvali v sobotu na nové blokády stredných a vysokých škôl po celej krajine.
Študenti chcú v utorok 3. novembra a vo štvrtok 5. novembra obnoviť protestné akcie, ktorými žiadajú zásadnú reformu vzdelávacieho systému, viac peňazí pre školstvo a lepšie podmienky na štúdium.
„Od utorka začneme blokovať naše univerzity a stredné školy. Vo štvrtok to zopakujeme a následne sa pripojíme k demonštráciám, ktoré na 5. novembra zvolali zamestnanci a odborové zväzy,“ vyhlásila hovorkyňa Študentskej únie Sabrine Kharbachová počas sobotňajšieho protestného pochodu v Paríži.
Výzva napriek ústupkom
Nová výzva prichádza napriek ústupkom vlády premiéra Sébastiena Lecornua, ktorá sa začiatkom týždňa pokúsila zmierniť niekoľkotýždňovú vlnu študentských protestov.
Kabinet prisľúbil vytvorenie 15-tisíc nových miest na vysokých školách, zrušenie plánovaného prepúšťania 836 učiteľov a prijatie ďalších 500 pedagógov.
Oznámil tiež postupné nahradenie kontroverzného systému prijímania na univerzity Parcoursup a obmedzenie počtu žiakov v triedach na 28.
Miliardy na školy
Na obnovu školských budov vláda ponúkla zvýhodnené úvery za štyri miliardy eur a ďalšiu miliardu vyčlenila na univerzity.
Študentské organizácie však považujú opatrenia za nedostatočné. Študentská únia požaduje investície za desať miliárd eur a podstatne širší prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu.
„Mobilizáciou sme dosiahli určité ústupky, ale stále sú to len omrvinky,“ vyhlásila Kharbachová po pondelkovom rokovaní s premiérom.
Pochod cez centrum nebude
Protesty, ktoré sa začali v septembri blokádami škôl, postupne prerástli do širšieho hnutia proti rastúcim životným nákladom a zhoršovaniu verejných služieb. K študentom sa pridali odborári aj ďalšie skupiny obyvateľstva.
Napätie sprevádzajú spory o policajné zásahy a obmedzovanie demonštrácií. Parížske úrady pred sobotňajšími protestmi nepovolili pôvodne plánovanú trasu sprievodu cez centrum metropoly, čo organizátori ostro kritizovali.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti opäť pritvrdzujú, na dva dni chcú zablokovať školy a univerzity © SITA Všetky práva vyhradené.
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