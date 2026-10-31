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Francúzski študenti opäť pritvrdzujú, na dva dni chcú zablokovať školy a univerzity

Protestujúci odmietajú ústupky vlády ako nedostatočné. V utorok a vo štvrtok plánujú nové blokády, potom sa pridajú k odborovým demonštráciám. Dve francúzske ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - Protestujúci odmietajú ústupky vlády ako nedostatočné. V utorok a vo štvrtok plánujú nové blokády, potom sa pridajú k odborovým demonštráciám.

Dve francúzske študentské organizácie vyzvali v sobotu na nové blokády stredných a vysokých škôl po celej krajine.


Študenti chcú v utorok 3. novembra a vo štvrtok 5. novembra obnoviť protestné akcie, ktorými žiadajú zásadnú reformu vzdelávacieho systému, viac peňazí pre školstvo a lepšie podmienky na štúdium.


„Od utorka začneme blokovať naše univerzity a stredné školy. Vo štvrtok to zopakujeme a následne sa pripojíme k demonštráciám, ktoré na 5. novembra zvolali zamestnanci a odborové zväzy,“ vyhlásila hovorkyňa Študentskej únie Sabrine Kharbachová počas sobotňajšieho protestného pochodu v Paríži.

Výzva napriek ústupkom


Nová výzva prichádza napriek ústupkom vlády premiéra Sébastiena Lecornua, ktorá sa začiatkom týždňa pokúsila zmierniť niekoľkotýždňovú vlnu študentských protestov.

Kabinet prisľúbil vytvorenie 15-tisíc nových miest na vysokých školách, zrušenie plánovaného prepúšťania 836 učiteľov a prijatie ďalších 500 pedagógov.

Oznámil tiež postupné nahradenie kontroverzného systému prijímania na univerzity Parcoursup a obmedzenie počtu žiakov v triedach na 28.

Miliardy na školy


Na obnovu školských budov vláda ponúkla zvýhodnené úvery za štyri miliardy eur a ďalšiu miliardu vyčlenila na univerzity.

Študentské organizácie však považujú opatrenia za nedostatočné. Študentská únia požaduje investície za desať miliárd eur a podstatne širší prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu.

„Mobilizáciou sme dosiahli určité ústupky, ale stále sú to len omrvinky,“ vyhlásila Kharbachová po pondelkovom rokovaní s premiérom.

Pochod cez centrum nebude


Protesty, ktoré sa začali v septembri blokádami škôl, postupne prerástli do širšieho hnutia proti rastúcim životným nákladom a zhoršovaniu verejných služieb. K študentom sa pridali odborári aj ďalšie skupiny obyvateľstva.

Napätie sprevádzajú spory o policajné zásahy a obmedzovanie demonštrácií. Parížske úrady pred sobotňajšími protestmi nepovolili pôvodne plánovanú trasu sprievodu cez centrum metropoly, čo organizátori ostro kritizovali.


Zdroj: SITA.sk - Francúzski študenti opäť pritvrdzujú, na dva dni chcú zablokovať školy a univerzity © SITA Všetky práva vyhradené.

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