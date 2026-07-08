|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. júla 2026
VIDEO: Nela Pocisková predstavuje videoklip k skladbe Podľa seba
Tagy: Nela Pocisková
Videoklip svojou minimalistickou estetikou necháva naplno vyniknúť emóciu skladby. Výrazným vizuálnym prvkom sú aj tanečné pasáže, ktoré prostredníctvom pohybu citlivo umocňujú atmosféru piesne.
Zdieľať
Nela Pocisková predstavuje videoklip k skladbe Podľa seba. Pieseň patrí k najosobnejším momentom albumu a necháva priestor, aby si v nej každý poslucháč našiel svoj vlastný príbeh. 24hod.sk informovala PR manažérka Jana Šlebodová.
„Každá jedna skladba na mojom albume má konkrétny obsah z môjho života. Myslím si a dúfam, že je to v nich aj cítiť. Podľa seba je jedna z tých najosobnejších pre mňa aj pre mojich blízkych. Dúfam, že si v nej každý nájde to svoje, podľa seba,“ hovorí Nela Pocisková.
Videoklip svojou minimalistickou estetikou necháva naplno vyniknúť emóciu skladby. Výrazným vizuálnym prvkom sú aj tanečné pasáže, ktoré prostredníctvom pohybu citlivo umocňujú atmosféru piesne. O réžiu, kameru aj strih videoklipu sa postaral Pierre Lexis.
Pre Nelu Pociskovú je hudba priestorom absolútnej slobody a autentického sebavyjadrenia. „Teším sa z mojej tvorby. Dodáva mi slobodu sebavyjadrenia, ktorú si v iných sférach môjho života nemôžem dovoliť. Vďaka hudbe, mojej hudbe, som slobodná,“ dodáva speváčka.
Tagy: Nela Pocisková
Súvisiace články:
Nela Pocisková prichádza s novým albumom #NEdokonaLA (13. 6. 2026)
Video: Nela Pocisková v novinke Pretekáme: Úspech nie je hodnota človeka (13. 2. 2026)
Video: Nela Pocisková prichádza s magickou vianočnou skladbou Len to si želám (28. 11. 2025)
Video: Nela Pocisková má svoju Pravdu! Prsty v nej má i Katarína Knechtová! (28. 4. 2025)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dnes sa začína Pohoda 2026. Festival otvorí The Cure, jednodňové vstupenky na dnes sú ešte dostupné
Dnes sa začína Pohoda 2026. Festival otvorí The Cure, jednodňové vstupenky na dnes sú ešte dostupné
<< predchádzajúci článok
Eurokomisia predstaví na Pohode bohatý program, návštevníci môžu vyhrať aj návštevu inštitúcií EÚ v Bruseli
Eurokomisia predstaví na Pohode bohatý program, návštevníci môžu vyhrať aj návštevu inštitúcií EÚ v Bruseli