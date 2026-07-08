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08. júla 2026

VIDEO: Nela Pocisková predstavuje videoklip k skladbe Podľa seba


Tagy: Nela Pocisková

Videoklip svojou minimalistickou estetikou necháva naplno vyniknúť emóciu skladby. Výrazným vizuálnym prvkom sú aj tanečné pasáže, ktoré prostredníctvom pohybu citlivo umocňujú atmosféru piesne.



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VIDEO: Nela Pocisková predstavuje videoklip k skladbe Podľa seba

Nela Pocisková predstavuje videoklip k skladbe Podľa seba. Pieseň patrí k najosobnejším momentom albumu a necháva priestor, aby si v nej každý poslucháč našiel svoj vlastný príbeh. 24hod.sk informovala PR manažérka Jana Šlebodová.


Každá jedna skladba na mojom albume má konkrétny obsah z môjho života. Myslím si a dúfam, že je to v nich aj cítiť. Podľa seba je jedna z tých najosobnejších pre mňa aj pre mojich blízkych. Dúfam, že si v nej každý nájde to svoje, podľa seba,“ hovorí Nela Pocisková.

Videoklip svojou minimalistickou estetikou necháva naplno vyniknúť emóciu skladby. Výrazným vizuálnym prvkom sú aj tanečné pasáže, ktoré prostredníctvom pohybu citlivo umocňujú atmosféru piesne. O réžiu, kameru aj strih videoklipu sa postaral Pierre Lexis.

Pre Nelu Pociskovú je hudba priestorom absolútnej slobody a autentického sebavyjadrenia. „Teším sa z mojej tvorby. Dodáva mi slobodu sebavyjadrenia, ktorú si v iných sférach môjho života nemôžem dovoliť. Vďaka hudbe, mojej hudbe, som slobodná,“ dodáva speváčka.


Tagy: Nela Pocisková
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